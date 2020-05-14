Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан с 25 мая

С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс я в Фейсбуке консульства.

В дипучреждении отметили, что, согласно требованиям итальянской власти, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. Также граждане должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более 1 человека/1 семьи на каждом из 5 мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в нахождении заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua, а запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по электронному адресу: [email protected].

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