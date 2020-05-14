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Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян з 25 травня

Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян з 25 травня

З 25 травня Генеральне консульство України в Мілані відновлює прийом громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці консульства.

У дипустанові зазначили, що, згідно з вимогами італійської влади, відвідувачі мають перебувати в приміщеннях консульства в масках і, за можливості, в рукавичках. Також громадяни мають дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як у приміщенні консульства, так і зовні. У приміщенні консульства може максимально перебувати не більше 1 людини/1 сім'ї на кожному з 5 місць прийому.

"У випадку недотримання вказаних вимог консульство залишає за собою право відмовити в наданні консульських послуг, у перебуванні заявника в приміщенні консульства і може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму", - сказано в повідомленні.

До зняття обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією, прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua, а запис на оформлення "білого паспорта" і видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою: [email protected].

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Автор: 

Італія (1591) консульство (310) Мілан (23)


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Ребята,взгляните на небо хоть раз.На Луну в двнный момент.Освещение Луны и Земли вообще не соответствует логике геоцентризма.
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14.05.2020 22:27 Відповісти
 
 