Італія масово легалізує трудових мігрантів

Через коронавірус уряд Італії ухвалив рішення тимчасово легалізувати мігрантів, які працюють в домашньому господарстві або сільськогосподарському секторі і в яких немає дозволу на проживання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Нові правила дозволять іноземним громадянам отримати дозвіл на проживання з терміном дії на пів року, якщо вони є сільськогосподарськими або домашніми працівниками та в'їхали в Італію до 8 березня 2020 року.

Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров'я.

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Щоб скористатися новою схемою, заявникам потрібно буде довести, що вони мають досвід роботи у секторі домашніх послуг чи сільському господарстві. Кандидати повинні подати свою заявку між 1 червня та 15 липня 2020 року.

Запит на отримання документа може надійти як від працівника, так і від роботодавця. У першому випадку іноземні громадяни з дозволом на проживання, термін дії якого минув 31 жовтня 2019 року, можуть запросити тимчасовий дозвіл із терміном проживання у 6 місяців, заплативши 160 євро.

У другому випадку саме роботодавець подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника він повинен заплатити 400 євро плюс одноразову компенсацію, внески і податки.

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За оцінками видання, легалізація торкнеться близько 260 тисяч нелегальних мігрантів.

Міністр сільського господарства Італії Тереза ​​Белланова заплакала, коли оголосила про рішення.

"Від сьогодні невидиме стане менш непомітним", - сказала Белланова, колишній працівник у сфері сільського господарства та багаторічна борчиня за права заробітчан.