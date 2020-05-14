Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб

Кількість померлих внаслідок пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії зросла до 31 106, збільшившись на 195 протягом останньої доби", - йдеться у повідомленні.

В Італії вже вилікувались від коронавірусної хвороби 112 541 пацієнта.

Кількість тих, хто одужав, значно перевищує число нових інфікованих. Протягом останньої доби в Італії зафіксували 888 нових випадків зараження, натомість 3 502 особи вилікувались від Covid-19 та були виписані з лікарень.

Вперше з початку епідемії кількість вилікуваних становить 50% від загальної кількості випадків: 112,541 з 222,104 зафіксованих в країні випадків коронавірусної хвороби.

Нагадуємо, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.

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