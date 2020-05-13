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Новости Коронавирус и карантин
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Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Количество умерших вследствие пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество жертв пандемии коронавируса в Италии возросло до 31 106, увеличившись на 195 в течение последних суток", - говорится в сообщении.

В Италии уже вылечились от коронавирусной болезни 112 541 пациент.

Количество выздоровевших значительно превышает число новых инфицированных. В течение последних суток в Италии зафиксировали 888 новых случая заражения, зато 3 502 человека вылечились от Covid-19 и были выписаны из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак

Впервые с начала эпидемии количество излеченных составляет 50% от общего количества случаев: 112 541 из 222 104 зафиксированных в стране случаев коронавирусной болезни.

Напоминаем, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в том числе 293 111 человек умерли и 1 610 725 выздоровели.

Также читайте: Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте

Автор: 

Италия (1657) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Так в США, тільки брифінг закінчився тільки камери перестають працювати масочки знімаються і соціальна дистанція закінчується) а піпл хай хаває намордники і дистанцію))Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб - Цензор.НЕТ 7584
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14.05.2020 01:04 Ответить
+3
Не "от", а "с". Интересно, сколько дебил гейтс отвалил местным врачилам и не только врачилам.
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14.05.2020 00:08 Ответить
+3
В ДНР (только не смейтесь) тоже нет карантина. Маски в общественном транспорте, но за отсутствие штрафуют. Их заявлению 200 человек не верим. Наша разведка уверяет в 3 раза больше - всё равно не критично. Но там правда с Европы очень мало приезжих.
Проводи настоящую обсервацию - у нас было бы тоже самое что сегодня, но без карантина. НО тогда пришлось бы кому то отвечать за падение экономики. А так - эпидемия - шо возьмёшь
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14.05.2020 00:29 Ответить
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RIP.
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14.05.2020 00:02 Ответить
Не "от", а "с". Интересно, сколько дебил гейтс отвалил местным врачилам и не только врачилам.
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14.05.2020 00:08 Ответить
У немцев забрал итальянцам дал.
ВОЗ есть, а одного общего критерия нет. Ну немецкий врач пишет "с"
Как оно на самом деле?
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14.05.2020 00:20 Ответить
На самом деле "с" честнее. Для наших целей. А наши цели - максимально точная оценка рисков и выработка оптимальной стратегии реагирования.
А для разгона паники с последующим отловом рыбки в мутной воде нужно писать "от".
А если серьёзно думать, то нужно считать на сколько дней в среднем вирусочек укорачивает жизнь.
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14.05.2020 00:26 Ответить
Я против.
"Мужик умирает и попадает в ад. А там..... столы ломятся, гармошка играет, женщины, опять же, в неглиже танцуют. Короче дым коромыслом. Там вдали котлы стоят. 8 часов надо отпахать возле топки. Он думает: "Если бы не эта манная каша я бы здесь уже 5 лет куролесил"
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14.05.2020 00:37 Ответить
шутить изволите?
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14.05.2020 00:40 Ответить
а **** думать
любая патология укорачивает дизнь
на сколько??
хз...
я много раз говорил об этом .
люди думают о другом..
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14.05.2020 01:19 Ответить
"... на сколько дней в среднем вирусочек укорачивает жизнь." Может поделитесь методикой? Новый тренд? Горы трупов уже не прокатывают? Жизнь, как таковая, очень вредная штука. От нее рано или поздно умирают. А если серьезно, то история человечества знает немало заболеваний, циркулировавших в свое время в нашей популяции сотнями лет и практически ликвидированных, благодаря достижениям медицины, в наше время. Учитывая возраст человеческой популяции на нашей планете, возникает вполне логичный вопрос: участвовал ли в прошлых эпидемиях и этот вирус? Вопрос, как по мне, очень интересный, поскольку если нет, то это упорно наталкивает на мысль о его искусственном происхождении. А это уже совсем другая история.
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14.05.2020 07:54 Ответить
методика простая: средний прогнозируемый остаток жизни данного пациента с таким букетом, рассчитанный при условии, что вирусочка нет, минус средний реальный остаток жизни.
идеологически простая.
про горы трупов это не ко мне, это к адептам вирусобесия. я им не друг. а они мне враги.
а вот вопрос о происхождении вирусочка и др. мне интересен мало.
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14.05.2020 11:08 Ответить
Ты из какого диспансера?
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14.05.2020 21:11 Ответить
отвали, невежа.
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14.05.2020 21:44 Ответить
Italy
Incidence rate: 367,35 per 100,000 people
За 2019 год в Италии умерло 579244 человек. Первая смерть от Ковида в Италии была 22 февраля 2 мес и 18 дней назад. За 3 месяца в Италии умирает примерно 579244/12*3=144811, примерно 145 тыс. Если смертность никак не зависит от ковид-19, то процент умерших с ковид будет такой же или близкий к среднему по населению, те к 0.367%
Считаем 31/145*100=21.379%
Так что Ваше не "от", а "с" проверки не выдержало. Даже без учета того, что в начале эпидемии счет умерших шел на единицы и десятки.
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14.05.2020 01:24 Ответить
Ну и 3 месяца и 2 мес и 18 дней тоже приличная разница. Если есть желание, можете и точнее подсчитать.
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14.05.2020 01:27 Ответить
предлагать поколупаться в выкладках - дурной стиль. не знали?
на сколько выросла смертность по сравнению с аналогичным периодом годичной давности?
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14.05.2020 01:32 Ответить
"предлагать поколупаться в выкладках - дурной стиль. не знали?"
Сами придумали или можете указать источник столь глубокой мысли?
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14.05.2020 02:28 Ответить
может и смог бы. но не хочу. запишите в идиотизм и закроем на этом вопрос. Вы берёте на измор.
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14.05.2020 02:30 Ответить
Когда коллеги просили в институте проверить их расчеты у меня и в мыслях не было, что это дурной стиль. Тем болеея ясно написал -" Если есть желание, можете и точнее подсчитать."
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14.05.2020 02:34 Ответить
Худший способ проверки расчётов - колупание в чужих выкладках. Это плохие просьбы. В основном. Крайне редко встречаются исключения.
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14.05.2020 02:43 Ответить
1. Не передергивайте. "Если есть желание, можете и точнее подсчитать." - это не просьба, а предложение, причем, весьма ненавязчивое.
2. Все очень просто 2 мес и 18 дней это 2,6 месяца итого за этот период всего смертей 579244/12*2,6=125502 те примерно 125,5 тысяч
31/125,5*100=24.7%

число умерших с ковид (а не от ковид) должно было бы быть 125500*0,367/100=461.

24,7% и 0,367% разница огромная. Даже если бы смертность 2020 в 10 раз была бы выше, чем смертность в 2019 и никак не связана с ковид-19, то , то число умерших с ковид (а не от ковид) было бы 125500*3,67/100=4606.
Что в обоих случаях колоссально отличается от 31 тыс. в реале.
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14.05.2020 10:24 Ответить
Вы потеряли нить. Плохими просьбами (если я правильно понял) Вас донимали коллеги. Я не воспринял "Если есть желание, можете и точнее подсчитать" как просьбу, я воспринял эту фразу просто как лишнюю. Можно сказать, что не воспринял или отфильтровал. В ней нет нового смысла ибо если у меня есть желание, я завсегда могу...

Переходим к сути дела. Разбирать чужие выкладки избегаю. Есть против этого достаточно сильный барьер. Я с ним ещё не справился.
Всем желающим убедить серьёзного человека крайне не рекомендую начинать с сования ему под нос арифметики если расчёт мало-мальски сложный. Серьёзные люди выкладки делать умеют, в выкладках не мухлюют, ошибки в выкладках находят быстро.

На этом месте прервёмся. Вопросы есть? По этому кусочку.
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14.05.2020 11:00 Ответить
К моим расчетам претензий и возражений нет? Или к их обоснованию? Математика там совершенно несложная, а логика весьма простая.
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14.05.2020 11:08 Ответить
До рассмотрения Ваших расчётов по сути я ещё не дошёл. Уже писал: барьер у меня.
Так вот я бы хотел суть расчётов для начала почитать без цифр и максимально кратко в пределах разумного.
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14.05.2020 11:24 Ответить
У них в самый разгар смертей было под 1,6 тыщи в день по стране - ежедневно смотрели данные. В этом году умерло 213 166... Можно, конечно, добавить тех, кого персонал бросил в домах престарелых... Говорят, иски от родных уже подаются.
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14.05.2020 06:30 Ответить
Білл Гейтс сказав що при вакцинації окрім Чіпа буде вводитися ще й Дейл.
А кому пощастить- ще й Гайка.
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14.05.2020 06:10 Ответить
А сколько в Беларусии и почему Италия?
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14.05.2020 00:15 Ответить
В ДНР (только не смейтесь) тоже нет карантина. Маски в общественном транспорте, но за отсутствие штрафуют. Их заявлению 200 человек не верим. Наша разведка уверяет в 3 раза больше - всё равно не критично. Но там правда с Европы очень мало приезжих.
Проводи настоящую обсервацию - у нас было бы тоже самое что сегодня, но без карантина. НО тогда пришлось бы кому то отвечать за падение экономики. А так - эпидемия - шо возьмёшь
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14.05.2020 00:29 Ответить
Они всё врут, трупы не настоящие, ни какого вируса не существует, больниц и врачей тоже, мы живем в матрице, а мозг украли рептилоиды
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14.05.2020 00:16 Ответить
Дешевий трюк пропаганди коронапсихозу.
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14.05.2020 00:27 Ответить
Ви часом не прихильник Балашова? Той теж вважає, що це третя світова, проти рашки і Китаю facepalm
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14.05.2020 01:22 Ответить
пля - существуют же такие бараны....
кацап одним словом...
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14.05.2020 00:31 Ответить
кремлебот, твой путин -- *****. Иди вбрасывай в другом месте.
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14.05.2020 01:15 Ответить
Кацапы провоцируют бунты, а ты - просто думай головой, их реплики тебя ни к чему не обязывают. И трупы, и вирусы всегда были настоящими - в этом и проблема. Поэтому нас плавно подводят к мысли о новой реальности, об эндемичности короны, последующим био угрозам, заставляют вакцинироваться. Зачем?
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14.05.2020 06:44 Ответить
Вирусы мутируют в среде обитания -- такова реальность. Чем выше население планеты, тем больше простора всяким вирусам. Для нас считается нормой болеть ОРВИ 2-4 раза в году. Норма болеть КАРЛ! Да нет не норма это, мы так привыкли, но это не нормально. И правила элементарной санитарной гигиены давно пора было внедрять. Не было случая, пока не случилось это. И здесь нет чьего-то злого умысла, это очевидные вещи. Не нужно искать виноватых, заказчиков, третий рейх, инопланетян, вирусы и без них прекрасно справляются, а контролировать их невозможно. И кстати коронавирус мутирует и пока одни гондурасы разгоняют фейки о масонах, другие хоронят своих близких.
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14.05.2020 12:52 Ответить
Как же ты дожил до своих лет, нещастя?
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14.05.2020 13:32 Ответить
Благодаря современной медицине, а ты? Тебе напомнить о чуме, испанском гриппе и сотне-другой прочих болячек, от которых раньше умирали как мухи, особенно в перенаселенных городах, даже по тем, скромным древним меркам? И это без современного транспорта, позволяющего разнести заразу без помощи всяких там крыс. Или чума -- это тоже выдумка масонов и нажива злобных "правительств"? facepalm
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14.05.2020 14:50 Ответить
При чем тут масоны? Успокойся, тебя скоро вакцинируют. Беги, очередь занимай.
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14.05.2020 16:44 Ответить
Каких только теорий заговора я не слышал за время карантина, про масонов в том числе. Да и причем тут вакцинация? У меня на это денег нету, но попади, не дай бог, в больницу, я хочу быть уверенным, что для меня будет свободная койка и свободный аппарат вентиляции легких. Ну и даже если не для меня, даже если я здоров как бык, и перенесу вирус ни разу не чихнув, то для других земляков, которым УЖЕ не хватает ничерта. Но вам то плевать, лишь бы свою шизофрению в сети разогнать, нехрен пенсионерам с дому выходить, да и вообще, то люди мрут от других болезней, да?..
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14.05.2020 18:57 Ответить
И шоб хинина на тебя тоже хватило.
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14.05.2020 20:26 Ответить
Або в Італії гуляє якась інша бацила, або хтось бреше.
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14.05.2020 00:45 Ответить
Так в США, тільки брифінг закінчився тільки камери перестають працювати масочки знімаються і соціальна дистанція закінчується) а піпл хай хаває намордники і дистанцію))Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб - Цензор.НЕТ 7584
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14.05.2020 01:04 Ответить
Я скептично відношусь до теорії всесвітніх заговорів, але у випадку цього вірусу співпали інтереси можновладців дуже багатьох країн. Так, навскидку: США, Китай, кацапія, Франція, Ми... Протестують пересічні.
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14.05.2020 01:14 Ответить
Снимут карантин и у нас так будет. Пик не пройден, массового иммунитета нет.
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14.05.2020 01:45 Ответить
Вруны макароны ну, куда они столько должны были деть тел?
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14.05.2020 02:35 Ответить
в два раза больше, чем у нас за все время войны. мир недооценивает этот вирус! он еще много беды создаст и он еще не скоро будет преодолен! ИМХО. Еще будет не одна волна этого вируса по миру! А последствия для мировой экономики тоже ошибочны по всем прогнозам и они будут еще хуже!
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14.05.2020 07:05 Ответить
Нужно наказывать Китай и ********* за мировую пандемию!
Все беды для мира, из-за этого вируса, только начинаются.
В ********* был всплеск смертей от пневмонии еще в ноябре 2019, был введен жесткий карантин...
Вы думаете почему *****, единственное из всех мировых лидеров, залезло в бункер и не вылезало?
Да потому что оно точно знает ЧТО ЭТО ТАКОЕ и какие будут последствия!
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14.05.2020 07:33 Ответить
Не от вируса же оно спряталось... Бить будут и рашку, и Китай.
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14.05.2020 07:38 Ответить
 
 