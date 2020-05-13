Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек
Количество умерших вследствие пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество жертв пандемии коронавируса в Италии возросло до 31 106, увеличившись на 195 в течение последних суток", - говорится в сообщении.
В Италии уже вылечились от коронавирусной болезни 112 541 пациент.
Количество выздоровевших значительно превышает число новых инфицированных. В течение последних суток в Италии зафиксировали 888 новых случая заражения, зато 3 502 человека вылечились от Covid-19 и были выписаны из больниц.
Впервые с начала эпидемии количество излеченных составляет 50% от общего количества случаев: 112 541 из 222 104 зафиксированных в стране случаев коронавирусной болезни.
Напоминаем, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в том числе 293 111 человек умерли и 1 610 725 выздоровели.
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ВОЗ есть, а одного общего критерия нет. Ну немецкий врач пишет "с"
Как оно на самом деле?
А для разгона паники с последующим отловом рыбки в мутной воде нужно писать "от".
А если серьёзно думать, то нужно считать на сколько дней в среднем вирусочек укорачивает жизнь.
"Мужик умирает и попадает в ад. А там..... столы ломятся, гармошка играет, женщины, опять же, в неглиже танцуют. Короче дым коромыслом. Там вдали котлы стоят. 8 часов надо отпахать возле топки. Он думает: "Если бы не эта манная каша я бы здесь уже 5 лет куролесил"
любая патология укорачивает дизнь
на сколько??
хз...
я много раз говорил об этом .
люди думают о другом..
идеологически простая.
про горы трупов это не ко мне, это к адептам вирусобесия. я им не друг. а они мне враги.
а вот вопрос о происхождении вирусочка и др. мне интересен мало.
Incidence rate: 367,35 per 100,000 people
За 2019 год в Италии умерло 579244 человек. Первая смерть от Ковида в Италии была 22 февраля 2 мес и 18 дней назад. За 3 месяца в Италии умирает примерно 579244/12*3=144811, примерно 145 тыс. Если смертность никак не зависит от ковид-19, то процент умерших с ковид будет такой же или близкий к среднему по населению, те к 0.367%
Считаем 31/145*100=21.379%
Так что Ваше не "от", а "с" проверки не выдержало. Даже без учета того, что в начале эпидемии счет умерших шел на единицы и десятки.
на сколько выросла смертность по сравнению с аналогичным периодом годичной давности?
Сами придумали или можете указать источник столь глубокой мысли?
2. Все очень просто 2 мес и 18 дней это 2,6 месяца итого за этот период всего смертей 579244/12*2,6=125502 те примерно 125,5 тысяч
31/125,5*100=24.7%
число умерших с ковид (а не от ковид) должно было бы быть 125500*0,367/100=461.
24,7% и 0,367% разница огромная. Даже если бы смертность 2020 в 10 раз была бы выше, чем смертность в 2019 и никак не связана с ковид-19, то , то число умерших с ковид (а не от ковид) было бы 125500*3,67/100=4606.
Что в обоих случаях колоссально отличается от 31 тыс. в реале.
Переходим к сути дела. Разбирать чужие выкладки избегаю. Есть против этого достаточно сильный барьер. Я с ним ещё не справился.
Всем желающим убедить серьёзного человека крайне не рекомендую начинать с сования ему под нос арифметики если расчёт мало-мальски сложный. Серьёзные люди выкладки делать умеют, в выкладках не мухлюют, ошибки в выкладках находят быстро.
На этом месте прервёмся. Вопросы есть? По этому кусочку.
Так вот я бы хотел суть расчётов для начала почитать без цифр и максимально кратко в пределах разумного.
А кому пощастить- ще й Гайка.
Проводи настоящую обсервацию - у нас было бы тоже самое что сегодня, но без карантина. НО тогда пришлось бы кому то отвечать за падение экономики. А так - эпидемия - шо возьмёшь
кацап одним словом...
Все беды для мира, из-за этого вируса, только начинаются.
В ********* был всплеск смертей от пневмонии еще в ноябре 2019, был введен жесткий карантин...
Вы думаете почему *****, единственное из всех мировых лидеров, залезло в бункер и не вылезало?
Да потому что оно точно знает ЧТО ЭТО ТАКОЕ и какие будут последствия!