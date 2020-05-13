Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Количество умерших вследствие пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество жертв пандемии коронавируса в Италии возросло до 31 106, увеличившись на 195 в течение последних суток", - говорится в сообщении.

В Италии уже вылечились от коронавирусной болезни 112 541 пациент.

Количество выздоровевших значительно превышает число новых инфицированных. В течение последних суток в Италии зафиксировали 888 новых случая заражения, зато 3 502 человека вылечились от Covid-19 и были выписаны из больниц.

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Впервые с начала эпидемии количество излеченных составляет 50% от общего количества случаев: 112 541 из 222 104 зафиксированных в стране случаев коронавирусной болезни.

Напоминаем, по состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4 356 628 случаев коронавируса, в том числе 293 111 человек умерли и 1 610 725 выздоровели.

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