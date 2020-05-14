Италия массово легализует трудовых мигрантов

Из-за коронавируса правительство Италии приняло решение временно легализовать работающих в домашнем хозяйстве или сельскохозяйственном секторе мигрантов, у которых нет вида на жительство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Новые правила позволят иностранным гражданам получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

С видом на жительство такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

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Чтобы воспользоваться новой схемой, заявителям нужно будет доказать, что у них есть опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать заявку на легализацию с 1 июня по 15 июля 2020 года.

Запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019, могут просить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро.

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Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.

По предварительным оценкам, легализация коснется около 260 000 нелегальных мигрантов.

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Министр сельского хозяйства Италии Тереза ​​Белланова заплакала, когда объявила о решении.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала Белланова, бывшая работница в сфере сельского хозяйства и многолетний борец за права наемных рабочих.