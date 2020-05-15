Реформа речных перевозок разгрузит пути и железную дорогу, - Криклий
Верховная Рада приняла законопроект 1182-11-Д в первом чтении. Одним из ключевых положений документа является либерализация рынка и допуск судов под иностранным флагом.
Это будет стимулировать международную торговлю и пассажирские перевозки - сообщает телеканал 24.
В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил: "Речные перевозки - самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов. Введение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, экономя миллиард гривен в течение 4 лет на ремонте автодорог, разрушающихся от грузовиков ".
В Европе поддерживают закон и отмечают, что реформа поможет Украине выйти из изоляции и будет способствовать экономическому прогрессу. По словам первого советника представительства ЕС в Украине Йоханнеса Бауэра, новое законодательство будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.
По словам Криклия, принятие этого закона в целом - увеличит поток грузов в 30 млн тонн в год. В частности, позволит развить водный путь Е-40 с Беларусью.
Также законопроект начинает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.
В министерстве инфраструктуры сообщают, что документ будет стимулировать судостроение, восстановит предприятия, создаст новые рабочие места, проведет дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частично освободит судна от портовых сборов. А еще упростит административные процедуры при регистрации кораблей и выдаче квалификационных документов.
Если законопроект примут в целом, реформа начнется уже со следующего года.
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маккартни с собой не брать.
Вот никто до этого еще не собирался реформировать речные перевозки. Гройсман? Не не слышали.
Это Криклий первым придумал.
баржи по Днепру и Десне вперед назад таскал?
как по мне - он вчера географию пересдал на твердое 3
Неоднократно бывая в богатой северной Европе в морских портах, вижу колоссальное количество речных судов с грузами- постоянно в работе.
Отличная идея для семейного бизнеса. Часто на борту муж капитан, жена тоже при обязанностях,комфортабельная надстройка, на корме стоит семейный автомобиль.
Шоб я так жил, как говорят у нас в Одессе.
А у нас не далее, как вчера, какой то мудель заявил, что еще не все перекрыли.
Грося очень хотел еще пару ГЭС на Днестре построить, так народ организовался и выгнал палками этих сраных мелиораторов.
А вы и дальше стебитесь про кавуны, лузеры сраные.