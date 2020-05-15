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Реформа речных перевозок разгрузит пути и железную дорогу, - Криклий

Реформа речных перевозок разгрузит пути и железную дорогу, - Криклий

Верховная Рада приняла законопроект 1182-11-Д в первом чтении. Одним из ключевых положений документа является либерализация рынка и допуск судов под иностранным флагом.


 Это будет стимулировать международную торговлю и пассажирские перевозки - сообщает телеканал 24.
В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил: "Речные перевозки - самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов. Введение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, экономя миллиард гривен в течение 4 лет на ремонте автодорог, разрушающихся от грузовиков ".

В Европе поддерживают закон и отмечают, что реформа поможет Украине выйти из изоляции и будет способствовать экономическому прогрессу. По словам первого советника представительства ЕС в Украине Йоханнеса Бауэра, новое законодательство будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.
По словам Криклия, принятие этого закона в целом - увеличит поток грузов в 30 млн тонн в год. В частности, позволит развить водный путь Е-40 с Беларусью.

Реформа речных перевозок разгрузит пути и железную дорогу, - Криклий 01

Также законопроект начинает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

В министерстве инфраструктуры сообщают, что документ будет стимулировать судостроение, восстановит предприятия, создаст новые рабочие места, проведет дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частично освободит судна от портовых сборов. А еще упростит административные процедуры при регистрации кораблей и выдаче квалификационных документов.
Если законопроект примут в целом, реформа начнется уже со следующего года.

Автор: 

дороги (2512) реформы (3958)


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Топ комментарии
+10
Никогда еще Підлога Маккартні не был так близок к провалу
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15.05.2020 11:01 Ответить
+5
Тю, а тут розганяють вже який день що річки міліють. Скоро і москаля ніде буде втопити.
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15.05.2020 11:06 Ответить
+4
"арбузи" по Волзі,по Дніпру КАВУНИ.
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15.05.2020 10:59 Ответить
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Не забывайте понижать в правах суда страны агрессора
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15.05.2020 10:54 Ответить
А их не будет они все зарегестрированны на офшоры. Вывезут с нибулонов зерно побыстрому, а потом наши будут кудахтать что невродыло жрите кору и рапс.
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15.05.2020 11:09 Ответить
Это всё делается ради России.
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15.05.2020 11:36 Ответить
Арбузы в этом году поплывут по Днепру?
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15.05.2020 10:57 Ответить
"арбузи" по Волзі,по Дніпру КАВУНИ.
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15.05.2020 10:59 Ответить
Никогда еще Підлога Маккартні не был так близок к провалу
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15.05.2020 11:01 Ответить
зайдете потом ко мне после всего, пидлога....
маккартни с собой не брать.
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15.05.2020 11:53 Ответить
Російські баржі привезуть кавуни з Астрахані по Волго-Дону, і Дніпру. Заодно зброю сепаратистам.
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15.05.2020 11:40 Ответить
Шо кавуни баржами возити будуть,як при Гросі?
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15.05.2020 10:58 Ответить
Какие "речные перевозки" когда за 30 лет угробили всю инфраструктуру, включая спми реки??? Идиоты-фантасты.
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15.05.2020 11:00 Ответить
на катамаранах
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15.05.2020 11:02 Ответить
На Кон-Тікі і Тигрісі з очерету...
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15.05.2020 11:04 Ответить
..... і перепрацевлаштувати заробітчан у бурлаки...
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15.05.2020 11:00 Ответить
Он дебил? Время доставки возрастет многократно ( низкая скорость, несколько погрузок-выгрузок). Кому сейчас это нужно???
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15.05.2020 11:02 Ответить
Есть категории товаров, типа песок, уголь и т.д, для которых цена перевозки более важна, чем скорость
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15.05.2020 11:11 Ответить
А що, зєбуіни не будуть реготати так як з Гройсмана пару років тому іржала?
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15.05.2020 11:02 Ответить
Тепер реготатимуть з зебуінів. Бумеранг завжди повертається.
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15.05.2020 11:08 Ответить
Погодите, погодите...

Вот никто до этого еще не собирался реформировать речные перевозки. Гройсман? Не не слышали.
Это Криклий первым придумал.
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15.05.2020 11:05 Ответить
Тю, а тут розганяють вже який день що річки міліють. Скоро і москаля ніде буде втопити.
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15.05.2020 11:06 Ответить
Дуже своєчасний документ - пропоную ще, тимчасово (до відновлення річкового суднобудування), ввести робітничу професію "бурлак" - це ж скільки нових місць для заробітчан появиться (яких повернув в Україну чи то Клоун, чи то коронавірус - "какая разница").
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15.05.2020 11:10 Ответить
какой умный мальчик.....
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15.05.2020 11:17 Ответить
Сынок коррупционера.
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15.05.2020 11:43 Ответить
та по морде лица же видно - отборный...
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15.05.2020 11:45 Ответить
хлопцы, шо ж вы делаете? - ну нельзя же так....
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15.05.2020 11:21 Ответить
не я понимаю, шо мы все на поржать, но не до криклия же?
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15.05.2020 11:24 Ответить
простите не мое любопытсво, но може ето капитан какой заслуженый?
баржи по Днепру и Десне вперед назад таскал?
как по мне - он вчера географию пересдал на твердое 3
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15.05.2020 11:32 Ответить
Типтаво. Он там все мели знает.
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15.05.2020 12:36 Ответить
Кстати хорошая отрасль- речные перевозки.
Неоднократно бывая в богатой северной Европе в морских портах, вижу колоссальное количество речных судов с грузами- постоянно в работе.
Отличная идея для семейного бизнеса. Часто на борту муж капитан, жена тоже при обязанностях,комфортабельная надстройка, на корме стоит семейный автомобиль.
Шоб я так жил, как говорят у нас в Одессе.
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15.05.2020 11:33 Ответить
Потому, как в Европе еще помнят, что такое земснаряд и проводят демонтаж ГЭС на больших реках.
А у нас не далее, как вчера, какой то мудель заявил, что еще не все перекрыли.
Грося очень хотел еще пару ГЭС на Днестре построить, так народ организовался и выгнал палками этих сраных мелиораторов.
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15.05.2020 11:38 Ответить
забили вы на страну - не гуд ето, совсем не гуд.....
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15.05.2020 11:39 Ответить
Редкая птица долетит до середины Днепра...
Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій - Цензор.НЕТ 6699
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15.05.2020 11:41 Ответить
В Нидерландах офигенно развит речной транспорт. В Амстердаме по каналам даже в самые неожиданные места подтягивают огроменные баржи, например при строительстве. Мне кто-то рассказывал, что одна такая баржа заменяет пару десятков фур и стоимость перевозки вообще копейки получаются по сравнению с автотранспортом. Плюс не убивается дорожное покрытие. Тут проходит Рейн, как-то раз мимо проезжал - вся река забита кораблями и баржами.

А вы и дальше стебитесь про кавуны, лузеры сраные.
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15.05.2020 12:20 Ответить
В Амстердамі з кожного горища кранбалка з тросом стирчить.
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15.05.2020 12:38 Ответить
А В УКРАИНЕ ЕСТЬ СУДОХОДНЫЕ РЕЧКИ ???
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17.05.2020 10:02 Ответить
 
 