Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 1182-11-Д у першому читанні. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором.

Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення – повідомляє телеканал 24.

Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив: "Річкові перевезення – найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів. Запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільярд гривень протягом 4 років на ремонті автодоріг, що руйнуються від вантажівок".

У Європі підтримують закон і зазначають, реформа допоможе Україні вийти з ізоляції та сприятиме економічному прогресу. За словами першого радника представництва ЄС в Україні Йоханнеса Бауера, нове законодавство сприятиме залученню іноземних інвестицій.

За словами Криклія, ухвалення цього закону в цілому - збільшить потік вантажів до 30 млн тонн на рік. Зокрема, дозволить розвинути водний шлях Е-40 з Білоруссю.

Також законопроєкт започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

У міністерстві інфраструктури повідомляють¸ документ стимулюватиме суднобудування, відновить підприємства, створить нові робочі місця, проведе дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та частково звільнить судна від портових зборів. А ще спростить адміністративні процедури під час реєстрації кораблів і видачі кваліфікаційних документів.

Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, реформа розпочнеться вже з наступного року.