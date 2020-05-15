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Новини
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Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій

Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 1182-11-Д у першому читанні. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором.

Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення – повідомляє телеканал 24.

Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив: "Річкові перевезення – найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів. Запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільярд гривень протягом 4 років на ремонті автодоріг, що руйнуються від вантажівок".

У Європі підтримують закон і зазначають, реформа допоможе Україні вийти з ізоляції та сприятиме економічному прогресу. За словами першого радника представництва ЄС в Україні Йоханнеса Бауера, нове законодавство сприятиме залученню іноземних інвестицій.
За словами Криклія, ухвалення цього закону в цілому - збільшить потік вантажів до 30 млн тонн на рік. Зокрема, дозволить розвинути водний шлях Е-40 з Білоруссю. 

Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій 01

Також законопроєкт започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

У міністерстві інфраструктури повідомляють¸ документ стимулюватиме суднобудування, відновить підприємства, створить нові робочі місця, проведе дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та частково звільнить судна від портових зборів. А ще спростить адміністративні процедури під час реєстрації кораблів і видачі кваліфікаційних документів.
Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, реформа розпочнеться вже з наступного року.

Автор: 

дороги (3080) реформи (3217)


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Топ коментарі
+10
Никогда еще Підлога Маккартні не был так близок к провалу
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15.05.2020 11:01 Відповісти
+5
Тю, а тут розганяють вже який день що річки міліють. Скоро і москаля ніде буде втопити.
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15.05.2020 11:06 Відповісти
+4
"арбузи" по Волзі,по Дніпру КАВУНИ.
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15.05.2020 10:59 Відповісти
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Не забывайте понижать в правах суда страны агрессора
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15.05.2020 10:54 Відповісти
А их не будет они все зарегестрированны на офшоры. Вывезут с нибулонов зерно побыстрому, а потом наши будут кудахтать что невродыло жрите кору и рапс.
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15.05.2020 11:09 Відповісти
Это всё делается ради России.
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15.05.2020 11:36 Відповісти
Арбузы в этом году поплывут по Днепру?
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15.05.2020 10:57 Відповісти
"арбузи" по Волзі,по Дніпру КАВУНИ.
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15.05.2020 10:59 Відповісти
Никогда еще Підлога Маккартні не был так близок к провалу
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15.05.2020 11:01 Відповісти
зайдете потом ко мне после всего, пидлога....
маккартни с собой не брать.
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15.05.2020 11:53 Відповісти
Російські баржі привезуть кавуни з Астрахані по Волго-Дону, і Дніпру. Заодно зброю сепаратистам.
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15.05.2020 11:40 Відповісти
Шо кавуни баржами возити будуть,як при Гросі?
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15.05.2020 10:58 Відповісти
Какие "речные перевозки" когда за 30 лет угробили всю инфраструктуру, включая спми реки??? Идиоты-фантасты.
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15.05.2020 11:00 Відповісти
на катамаранах
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15.05.2020 11:02 Відповісти
На Кон-Тікі і Тигрісі з очерету...
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15.05.2020 11:04 Відповісти
..... і перепрацевлаштувати заробітчан у бурлаки...
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Он дебил? Время доставки возрастет многократно ( низкая скорость, несколько погрузок-выгрузок). Кому сейчас это нужно???
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15.05.2020 11:02 Відповісти
Есть категории товаров, типа песок, уголь и т.д, для которых цена перевозки более важна, чем скорость
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15.05.2020 11:11 Відповісти
А що, зєбуіни не будуть реготати так як з Гройсмана пару років тому іржала?
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15.05.2020 11:02 Відповісти
Тепер реготатимуть з зебуінів. Бумеранг завжди повертається.
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15.05.2020 11:08 Відповісти
Погодите, погодите...

Вот никто до этого еще не собирался реформировать речные перевозки. Гройсман? Не не слышали.
Это Криклий первым придумал.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
Тю, а тут розганяють вже який день що річки міліють. Скоро і москаля ніде буде втопити.
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15.05.2020 11:06 Відповісти
Дуже своєчасний документ - пропоную ще, тимчасово (до відновлення річкового суднобудування), ввести робітничу професію "бурлак" - це ж скільки нових місць для заробітчан появиться (яких повернув в Україну чи то Клоун, чи то коронавірус - "какая разница").
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15.05.2020 11:10 Відповісти
какой умный мальчик.....
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15.05.2020 11:17 Відповісти
Сынок коррупционера.
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15.05.2020 11:43 Відповісти
та по морде лица же видно - отборный...
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15.05.2020 11:45 Відповісти
хлопцы, шо ж вы делаете? - ну нельзя же так....
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15.05.2020 11:21 Відповісти
не я понимаю, шо мы все на поржать, но не до криклия же?
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15.05.2020 11:24 Відповісти
простите не мое любопытсво, но може ето капитан какой заслуженый?
баржи по Днепру и Десне вперед назад таскал?
как по мне - он вчера географию пересдал на твердое 3
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15.05.2020 11:32 Відповісти
Типтаво. Он там все мели знает.
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15.05.2020 12:36 Відповісти
Кстати хорошая отрасль- речные перевозки.
Неоднократно бывая в богатой северной Европе в морских портах, вижу колоссальное количество речных судов с грузами- постоянно в работе.
Отличная идея для семейного бизнеса. Часто на борту муж капитан, жена тоже при обязанностях,комфортабельная надстройка, на корме стоит семейный автомобиль.
Шоб я так жил, как говорят у нас в Одессе.
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15.05.2020 11:33 Відповісти
Потому, как в Европе еще помнят, что такое земснаряд и проводят демонтаж ГЭС на больших реках.
А у нас не далее, как вчера, какой то мудель заявил, что еще не все перекрыли.
Грося очень хотел еще пару ГЭС на Днестре построить, так народ организовался и выгнал палками этих сраных мелиораторов.
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15.05.2020 11:38 Відповісти
забили вы на страну - не гуд ето, совсем не гуд.....
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15.05.2020 11:39 Відповісти
Редкая птица долетит до середины Днепра...
Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій - Цензор.НЕТ 6699
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15.05.2020 11:41 Відповісти
В Нидерландах офигенно развит речной транспорт. В Амстердаме по каналам даже в самые неожиданные места подтягивают огроменные баржи, например при строительстве. Мне кто-то рассказывал, что одна такая баржа заменяет пару десятков фур и стоимость перевозки вообще копейки получаются по сравнению с автотранспортом. Плюс не убивается дорожное покрытие. Тут проходит Рейн, как-то раз мимо проезжал - вся река забита кораблями и баржами.

А вы и дальше стебитесь про кавуны, лузеры сраные.
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15.05.2020 12:20 Відповісти
В Амстердамі з кожного горища кранбалка з тросом стирчить.
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15.05.2020 12:38 Відповісти
А В УКРАИНЕ ЕСТЬ СУДОХОДНЫЕ РЕЧКИ ???
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17.05.2020 10:02 Відповісти
 
 