Реформа річкових перевезень розвантажить дороги та залізницю, - Криклій
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 1182-11-Д у першому читанні. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором.
Це стимулюватиме міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення – повідомляє телеканал 24.
Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив: "Річкові перевезення – найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів. Запровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільярд гривень протягом 4 років на ремонті автодоріг, що руйнуються від вантажівок".
У Європі підтримують закон і зазначають, реформа допоможе Україні вийти з ізоляції та сприятиме економічному прогресу. За словами першого радника представництва ЄС в Україні Йоханнеса Бауера, нове законодавство сприятиме залученню іноземних інвестицій.
За словами Криклія, ухвалення цього закону в цілому - збільшить потік вантажів до 30 млн тонн на рік. Зокрема, дозволить розвинути водний шлях Е-40 з Білоруссю.
Також законопроєкт започатковує створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів. Він необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.
У міністерстві інфраструктури повідомляють¸ документ стимулюватиме суднобудування, відновить підприємства, створить нові робочі місця, проведе дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та частково звільнить судна від портових зборів. А ще спростить адміністративні процедури під час реєстрації кораблів і видачі кваліфікаційних документів.
Якщо законопроєкт ухвалять у цілому, реформа розпочнеться вже з наступного року.
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маккартни с собой не брать.
Вот никто до этого еще не собирался реформировать речные перевозки. Гройсман? Не не слышали.
Это Криклий первым придумал.
баржи по Днепру и Десне вперед назад таскал?
как по мне - он вчера географию пересдал на твердое 3
Неоднократно бывая в богатой северной Европе в морских портах, вижу колоссальное количество речных судов с грузами- постоянно в работе.
Отличная идея для семейного бизнеса. Часто на борту муж капитан, жена тоже при обязанностях,комфортабельная надстройка, на корме стоит семейный автомобиль.
Шоб я так жил, как говорят у нас в Одессе.
А у нас не далее, как вчера, какой то мудель заявил, что еще не все перекрыли.
Грося очень хотел еще пару ГЭС на Днестре построить, так народ организовался и выгнал палками этих сраных мелиораторов.
А вы и дальше стебитесь про кавуны, лузеры сраные.