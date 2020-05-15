Северный апелляционный хозяйственный суд нарушает закон в пользу бизнесмена Барщовского, - "Судовий репортер"

Судьи продолжают выносить незаконные решения, несмотря на все судебные реформы и попытки очистить систему.

Еще одно досадное подтверждение - действия судьи Александры Агриковой (Северный апелляционный хозяйственный суд), которая нарушила закон и отменила решение третейского суда по делу ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" против структур владельца Группы T.B. Fruit Тараса Барщовского. Об этом говорится в материале издания Судовий репортер.

Барщовский уже не первый раз пытается прибегнуть к незаконным действиям, чтобы не возвращать долги, которые имеет его компания. На этот раз Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение третейского суда несмотря на нормы закона. Деятельность третейских судов в Украине урегулирована Законом Украины "О третейских судах". В соответствии со ст. 51 этого Закона решение третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. При этом, перечень оснований, по которым может быть обжаловано и отменено решение третейского суда, является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. Так, решение может быть обжаловано и отменено только на таких основаниях:

дело, по которому принято решение третейского суда, не подведомственно третейскому суду в соответствии с законом;

решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за пределы третейского соглашения. Если решением третейского суда решены вопросы, выходящие за пределы третейского соглашения, то отменена может быть только та часть решения, которая касается вопросов, которые выходят за пределы третейского соглашения;

третейское соглашение признано недействительным компетентным судом;

состав третейского суда, которым принято решение, не отвечал требованиям закона;

третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в деле.

Северный апелляционный хозяйственный суд вышел за пределы этих норм ГПК и фактически осуществил пересмотр решения третейского суда по существу спора, предоставив свою оценку процессуальным действиям и содержанию написанных третейским судьей документов, чего не имел права делать.

Третейское соглашение (в виде третейской оговорки) о рассмотрении споров в третейском суде при "Союзе инвесторов Украины" изложено в дополнительном договоре №12 к Договору поручительства. Барщовский и ООО "Танк Транс" утверждают, что ими был подписан только основной договор поручительства, а дополнительные соглашения ними не подписывались. Поэтому Северный апелляционный хозяйственный суд потребовал у всех участников дела оригинал дополнительного договора №12.

Как отметил адвокат ООО "ФК Инвестохиллс Веста" Александр Клочко: "Оппоненты ничего не предоставили, потому что якобы не подписывали, а "Инвестохиллс Веста" предоставила ряд документов, которые подтверждают, что это дополнительное соглашение подписывалось. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд почему-то не принял во внимание все эти доказательства. Обосновал это ст. 91 ГПК Украины, поскольку оригинал письменного доказательства не предоставлен, а участник дела или суд ставит под сомнение соответствие представленной копии оригинала, такое доказательство не принимается судом во внимание. При этом, ФК "Инвестохиллс Веста" дополнительно подала ходатайство в нацполицию с просьбой предоставить справку о том, что оригиналы этих договоров находятся у них, ведь были изъяты во время обыска в "Дельта Банка". И поэтому мы просили суд отложить заседание, чтобы получить эту справку и предоставить ее суду. Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, сообщив, что это является лишь способом затянуть срок рассмотрения данного дела".

Кроме того, Северный апелляционный хозяйственный суд сделал вывод о том, что третейский судья Дяченко не имел права рассматривать дело, в нарушение третейского соглашения, подписанного сторонами, и в нарушение Закона о третейских судах и Регламента третейского суда. Однако, согласно информации, предоставленной третейским судом на запрос "Инвестохиллс Веста", судьи Киселев и Твердохлеб исключены из состава судей третейского суда. Поэтому, поскольку спор не мог быть решен Киселевым М.Е. и Твердохлебом О.С., в связи с их исключением из состава судей третейского суда для рассмотрения этого дела, Председателем третейского суда был назначен третейский судья Дяченко И.В.

Письмо третейского суда о том, что эти судьи уже не являются судьями третейского суда, было предоставлено Северному апелляционному хозяйственному суду компанией "Инвестохиллс Веста". Однако было полностью проигнорировано. В то же время, суд указал, что представителем ответчика в судебном заседании 05.05.2020 г. была предоставлена для рассмотрения распечатка с сайта Постоянно действующего третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины", из которой следует, что третейский судья Киселев М.Е. является действующим судьей. То есть суд не принял во внимание как доказательство официальное письмо третейского суда, подписанное Председателем, и сделал свои выводы на основании распечатки с сайта, предоставленной ответчиком.

"Такие действия провоцируют вопрос о предвзятости суда по этому делу. Кроме того, следует принять во внимание, что судья Александра Агрикова уже известна резонансными решениями, а именно отменой запрета строительства и демонтажа известного дома-монстра на столичном Подоле. Однако даже несмотря на такую ​​предвзятость, ФК "Инвестохиллс Веста" продолжит отстаивать справедливость и подаст апелляционную жалобу в Верховный суд Украины", - отметил Александр Клочко.

Напомним, что 28-29 апреля 2020 Франковский районный суд Львова принял иск ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" в отношении Барщовского Тараса, при участии третьего лица – ООО "Яблуневый дар" о взыскании задолженности. Практика странных судебных решений в спорах против Барщовского недавно была проанализирована в Юридической газете.