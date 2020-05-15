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В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF

В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF

На протяжении последних десятилетий в Украине присутствует тенденция к уменьшению численности видов животных и среды их обитания. Люди начали строить автобаны с заборами, которые имеют двойной эффект, также существует масса других примеров, когда человек вмешивается в экосистемы.

 Экологи Украины, организации должны препятствовать этим процессам, а не выборочно заниматься какими-то отдельными, удобными для них темами.

Об этом сообщает в материале руководитель практики "Редкие виды" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF Украины Богдан Вихор.

Если говорить об автобанах, то они изолируют животных, которые лишаются возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения. Поэтому в странах ЕС строят так называемые виадуки - специальные мосты, которыми животные из одного "островка" или леса могут переходить на другой, говорится в материале. В Украине же такой практики нету, животные страдают.

"Если говорить о рыбах, то когда-то осетры из Черного моря могли допливать по Днестру чуть ли не до самой Львовщины. Вследствие строительства дамб Днестровского каскада образовались физические барьеры для миграции рыб, соответственно рыбы не имеют возможности беспрепятственно подниматься по воде на свои нерестилища", - сообщает эксперт.

По данным ученых из всемирного фонда дикой природы Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения животных.

"Должна быть национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания видов. Мы не можем сохранять рысь, если мы не думаем о лесе, в котором эта рысь будет жить", говорится в материале.

В Украине должно быть четкое видение - что мы хотим сделать, чтобы сохранить в природе взаимосвязи, и сделать так, чтобы количество редких видов в Красной книге ежегодно уменьшалась, а не так, как сейчас, когда имеем тенденцию к увеличению, резюмирует автор.

Автор: 

животные (929) экология (1607)


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Топ комментарии
+16
...правильно, нет?
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 473
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15.05.2020 13:14
+12
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9796
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15.05.2020 13:22
+9
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6594
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15.05.2020 13:27
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Правила форума Совет форумчан
ЛОХи не вимруть ще дуже довго.
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15.05.2020 13:08 Ответить
але Патріоти як вид зникають заростаючи ЗЕльоним бурьяном
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15.05.2020 13:09 Ответить
Потому что ЛОХ, это не редкое животное и составляет 3/4 населения
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15.05.2020 13:39 Ответить
дятлов шо-то много расплодилось
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15.05.2020 13:08 Ответить
а вот анекдот о дятлах:

"Дятел" - подумал ЗЕленский,
"Сам Дятел !" - подумал дятел
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15.05.2020 13:12 Ответить
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6649
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15.05.2020 13:13 Ответить
https://censor.net/user/390099, это тебе русский "батюшка-расстрига говорит !
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15.05.2020 13:17 Ответить
а прихожанам УПЦ Московского патриархата положено русссского батюшку ( даже расстригу ) во всем слушаться
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15.05.2020 13:19 Ответить
тем более охальника и матерщинника !
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15.05.2020 13:27 Ответить
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9796
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15.05.2020 13:22 Ответить
батюшка он! батюшка !
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15.05.2020 13:28 Ответить
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15.05.2020 13:30 Ответить
помечтай
как раз наоборот . дибилы вымирают и скоро вас придется заносить в красную . пардон зеленую книгу
https://censor.net.ua/news/3195240/obvalnoe_padenie_populyarnosti_videoobrascheniyi_zelenskogo_lyudi_perestayut_doveryat_slovam_prezidenta
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15.05.2020 13:15 Ответить
Короче надо избавиться от дорог ради рысей, и разрушить все ГЭС и водохранилища ради осетров.
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15.05.2020 13:10 Ответить
ти давно купався у Дніпрі ?
Отож !
і я давно.....
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15.05.2020 13:20 Ответить
У тебя значок звёздно-полосатый - посмотри как там у вас в штатах люди дороги с виадуками строят.
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15.05.2020 13:56 Ответить
Ага, від автобанів із сітками, яких в Україні не має
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15.05.2020 14:03 Ответить
Це Грета пише таку муйню?
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15.05.2020 13:10 Ответить
...правильно, нет?
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 473
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15.05.2020 13:14 Ответить
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15.05.2020 13:19 Ответить
Судя по статистике действительно, миллионов 12 уже тю тю...
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15.05.2020 13:10 Ответить
та да... не будь каскадов на Днестре, осетровые Черного моря (ау, где вы) точно добрались бы до нерестилищ... мужики с сетками знают это наверняка...
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15.05.2020 13:12 Ответить
Азов был самым продуктивным морем,
сейчас осталась одна тюлька и бычки, да и те "бешеные" ! (по ценам)

- кацапы ГЭСами на Дону занапастили
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15.05.2020 13:15 Ответить
да уж, видел в краеведческом 400-кг тунца, пойманного век назад на удочку... не только кацапы... Азовсталь за год несколько раз пропускает через себя объем Азова, если не ошибаюсь... а уж сколько туда сбрасывают метгиганты...
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15.05.2020 13:21 Ответить
Все это решаемые вопросы. Переходы думаю сто́ят меньше, чем автобан. А рыбу надо зарыбливать. И вроде ,если ее выпустить ниже по течению, там где каскад и вода перемешивается и заполняется кислородом, то рыба может размножаться. Только надо работать , ну и деньги .
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15.05.2020 13:12 Ответить
Ви Дністер в тому ж Галичі бачили? Там треба якийсь новий вид осетрових виводити, щоб в баночку від зеленки влазив.
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15.05.2020 13:19 Ответить
Ну а шо ти хочеш від людини , яка в Україні автобани, ще й із сітками бачила
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15.05.2020 14:01 Ответить
Про людей піклуйтесь
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15.05.2020 13:12 Ответить
Люди значно гірше тварин.
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15.05.2020 13:16 Ответить
оно то конечно печально, но вымирают они от действий власти, понятно что кони преживальского или сурок циолковского на самом деле полезней прямоходящих приматов которые природу убивают, и эти природные изменения вызваны деятельностью прямоходящего примата, власть когда уходит на заслуженую трудовую депутатскую пенсию живут жирно и это животные, а прекрасные создания природы вымирают, вот бы создать зоопарк для всех депутатов и высших чиновников, чтоб им чебуреки кидать через забор а их детей выкармливал волынскый остроносый еж, а так никто депутату в е"блет незарядит за краснокнижного
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15.05.2020 13:12 Ответить
фонд потрошенки не позволит, чтобы вымерли его верные порохосята
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15.05.2020 13:13 Ответить
барыге много не надо для поднятия шума. достаточно пары-тройки тысяч упоротых, чтобы регулярно собирать акции "невдоволення" на улицах Киева против политических оппонентов )
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15.05.2020 13:24 Ответить
после майских пожаров в огромных лесных экосистемах и загрязнений всех рек и повсеместно - это совсем не удивительно...
после нашего отношения к природе, она скоро к нам повернется... ...отвернется)))))
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9853

...
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15.05.2020 13:14 Ответить
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6594
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15.05.2020 13:27 Ответить
Хренасе, українські автобани - загроза тваринам.
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15.05.2020 13:17 Ответить
Причём - "тварини" - обычно двуногие ...
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15.05.2020 13:19 Ответить
щей яка загроза . тварини в небезпеці
Нардеп "Юзик" попал в аварию в центре Киева

https://korrespondent.net/city/kiev/4205543-nardep-yuzyk-popal-v-avaryui-v-tsentre-kyeva
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15.05.2020 13:23 Ответить
Ну а шо.
У нас он один, правда, Киев-Борисполь, и и не огорожен никакими сетками.
Так шо хоть ёжики, хоть зайцы - та хоть бы и коровы на него могут спокойно выйти, перейти дорогу - и уйти в закат.
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15.05.2020 13:29 Ответить
Машиненгеверум -лучшее средство с наступающим экологическим жахом
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15.05.2020 13:18 Ответить
Не знал шо кацы редкие.
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15.05.2020 13:19 Ответить
да, их мало.., но они везде!
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15.05.2020 13:34 Ответить
Краще б ЗЕбіли вимирали. Це ще ті тварини
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15.05.2020 13:22 Ответить
Судя по последним президентским выборам их еще очень много...быстрее б уже вымерли...
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15.05.2020 13:25 Ответить
"В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF" - в Украине ещё и украинцы вымирают благодаря разным партиям и правительствам. Ещё совсем недавно в телевизоре было - "Ты не один, нас 52 миллиона.".
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15.05.2020 13:34 Ответить
В эпоху дикого феодализма в Украине, это не реально
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15.05.2020 13:34 Ответить
Кто ето сказал? Ето европейские организации такое нам говорят, которые запрещают нам запретить вырубку лесов и отправку леса в Европу?
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15.05.2020 13:41 Ответить
ВВФ - организация, которая по роду деятельности должна всех пугать и "!предлагать решения". Даже если ее представители в Украине видят что это все туфта, они все равно должны выдавать определенное количество публикаций в год, иначе их "попросят" минком под зад.
Поэтому читать и тем более комментировать подобные "статьи" - бессмысленное занятие.
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15.05.2020 16:33 Ответить
WWF said "WTF?"
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15.05.2020 22:51 Ответить
люди вымирают тоже.
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17.05.2020 09:52 Ответить
 
 