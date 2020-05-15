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В Україні вимирають рідкісні види тварин, - WWF

В Україні вимирають рідкісні види тварин, - WWF

Протягом останніх десятиліть в Україні наявна тенденція до зменшення чисельності видів тварин і середовища їхнього проживання. Люди почали будувати автобани з парканами, які мають подвійний ефект, також існує маса інших прикладів, коли людина втручається в екосистеми.

Екологи України, організації мають перешкоджати цим процесам, а не вибірково займатися якимись окремими, зручними для них темами.

Про це повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) WWF України Богдан Вихор.

Якщо говорити про автобани, то вони ізолюють тварин, які втрачають можливість вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження. Тому в країнах ЄС будують так звані віадуки - спеціальні мости, якими тварини з одного "острівця" або лісу можуть переходити на інший, йдеться в матеріалі. В Україні ж такої практики немає, тварини страждають.

"Якщо говорити про риб, то колись осетри з Чорного моря могли допливати по Дністру ледь не до самої Львівщини. Внаслідок будівництва дамб Дністровського каскаду утворилися фізичні бар'єри для міграції риб, відповідно риби не мають можливості безперешкодно підійматися по воді на свої нерестовища", - повідомляє експерт.

За даними вчених з всесвітнього фонду дикої природи України терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

"Повинна бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись буде жити", - йдеться в матеріалі.

В Україні має бути чітке бачення - що ми хочемо зробити, щоб зберегти в природі взаємозв'язки, і зробити так, щоб кількість рідкісних видів у Червоній книзі щорічно зменшувалася, а не так, як зараз, коли маємо тенденцію до збільшення, резюмує автор.

Автор: 

тварини (456) екологія (1346)


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Топ коментарі
+16
...правильно, нет?
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 473
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15.05.2020 13:14
+12
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9796
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15.05.2020 13:22
+9
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6594
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15.05.2020 13:27
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ЛОХи не вимруть ще дуже довго.
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15.05.2020 13:08 Відповісти
але Патріоти як вид зникають заростаючи ЗЕльоним бурьяном
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15.05.2020 13:09 Відповісти
Потому что ЛОХ, это не редкое животное и составляет 3/4 населения
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15.05.2020 13:39 Відповісти
дятлов шо-то много расплодилось
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15.05.2020 13:08 Відповісти
а вот анекдот о дятлах:

"Дятел" - подумал ЗЕленский,
"Сам Дятел !" - подумал дятел
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15.05.2020 13:12 Відповісти
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6649
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15.05.2020 13:13 Відповісти
https://censor.net/user/390099, это тебе русский "батюшка-расстрига говорит !
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15.05.2020 13:17 Відповісти
а прихожанам УПЦ Московского патриархата положено русссского батюшку ( даже расстригу ) во всем слушаться
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15.05.2020 13:19 Відповісти
тем более охальника и матерщинника !
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15.05.2020 13:27 Відповісти
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9796
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15.05.2020 13:22 Відповісти
батюшка он! батюшка !
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15.05.2020 13:28 Відповісти
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15.05.2020 13:30 Відповісти
помечтай
как раз наоборот . дибилы вымирают и скоро вас придется заносить в красную . пардон зеленую книгу
https://censor.net.ua/news/3195240/obvalnoe_padenie_populyarnosti_videoobrascheniyi_zelenskogo_lyudi_perestayut_doveryat_slovam_prezidenta
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15.05.2020 13:15 Відповісти
Короче надо избавиться от дорог ради рысей, и разрушить все ГЭС и водохранилища ради осетров.
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15.05.2020 13:10 Відповісти
ти давно купався у Дніпрі ?
Отож !
і я давно.....
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15.05.2020 13:20 Відповісти
У тебя значок звёздно-полосатый - посмотри как там у вас в штатах люди дороги с виадуками строят.
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15.05.2020 13:56 Відповісти
Ага, від автобанів із сітками, яких в Україні не має
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15.05.2020 14:03 Відповісти
Це Грета пише таку муйню?
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15.05.2020 13:10 Відповісти
...правильно, нет?
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 473
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15.05.2020 13:14 Відповісти
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15.05.2020 13:19 Відповісти
Судя по статистике действительно, миллионов 12 уже тю тю...
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15.05.2020 13:10 Відповісти
та да... не будь каскадов на Днестре, осетровые Черного моря (ау, где вы) точно добрались бы до нерестилищ... мужики с сетками знают это наверняка...
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Азов был самым продуктивным морем,
сейчас осталась одна тюлька и бычки, да и те "бешеные" ! (по ценам)

- кацапы ГЭСами на Дону занапастили
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15.05.2020 13:15 Відповісти
да уж, видел в краеведческом 400-кг тунца, пойманного век назад на удочку... не только кацапы... Азовсталь за год несколько раз пропускает через себя объем Азова, если не ошибаюсь... а уж сколько туда сбрасывают метгиганты...
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15.05.2020 13:21 Відповісти
Все это решаемые вопросы. Переходы думаю сто́ят меньше, чем автобан. А рыбу надо зарыбливать. И вроде ,если ее выпустить ниже по течению, там где каскад и вода перемешивается и заполняется кислородом, то рыба может размножаться. Только надо работать , ну и деньги .
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Ви Дністер в тому ж Галичі бачили? Там треба якийсь новий вид осетрових виводити, щоб в баночку від зеленки влазив.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
Ну а шо ти хочеш від людини , яка в Україні автобани, ще й із сітками бачила
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15.05.2020 14:01 Відповісти
Про людей піклуйтесь
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Люди значно гірше тварин.
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15.05.2020 13:16 Відповісти
оно то конечно печально, но вымирают они от действий власти, понятно что кони преживальского или сурок циолковского на самом деле полезней прямоходящих приматов которые природу убивают, и эти природные изменения вызваны деятельностью прямоходящего примата, власть когда уходит на заслуженую трудовую депутатскую пенсию живут жирно и это животные, а прекрасные создания природы вымирают, вот бы создать зоопарк для всех депутатов и высших чиновников, чтоб им чебуреки кидать через забор а их детей выкармливал волынскый остроносый еж, а так никто депутату в е"блет незарядит за краснокнижного
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15.05.2020 13:12 Відповісти
фонд потрошенки не позволит, чтобы вымерли его верные порохосята
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15.05.2020 13:13 Відповісти
барыге много не надо для поднятия шума. достаточно пары-тройки тысяч упоротых, чтобы регулярно собирать акции "невдоволення" на улицах Киева против политических оппонентов )
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15.05.2020 13:24 Відповісти
после майских пожаров в огромных лесных экосистемах и загрязнений всех рек и повсеместно - это совсем не удивительно...
после нашего отношения к природе, она скоро к нам повернется... ...отвернется)))))
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 9853

...
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15.05.2020 13:14 Відповісти
В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF - Цензор.НЕТ 6594
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15.05.2020 13:27 Відповісти
Хренасе, українські автобани - загроза тваринам.
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15.05.2020 13:17 Відповісти
Причём - "тварини" - обычно двуногие ...
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15.05.2020 13:19 Відповісти
щей яка загроза . тварини в небезпеці
Нардеп "Юзик" попал в аварию в центре Киева

https://korrespondent.net/city/kiev/4205543-nardep-yuzyk-popal-v-avaryui-v-tsentre-kyeva
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15.05.2020 13:23 Відповісти
Ну а шо.
У нас он один, правда, Киев-Борисполь, и и не огорожен никакими сетками.
Так шо хоть ёжики, хоть зайцы - та хоть бы и коровы на него могут спокойно выйти, перейти дорогу - и уйти в закат.
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15.05.2020 13:29 Відповісти
Машиненгеверум -лучшее средство с наступающим экологическим жахом
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15.05.2020 13:18 Відповісти
Не знал шо кацы редкие.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
да, их мало.., но они везде!
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15.05.2020 13:34 Відповісти
Краще б ЗЕбіли вимирали. Це ще ті тварини
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15.05.2020 13:22 Відповісти
Судя по последним президентским выборам их еще очень много...быстрее б уже вымерли...
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15.05.2020 13:25 Відповісти
"В Украине вымирают редкие виды животных, - WWF" - в Украине ещё и украинцы вымирают благодаря разным партиям и правительствам. Ещё совсем недавно в телевизоре было - "Ты не один, нас 52 миллиона.".
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15.05.2020 13:34 Відповісти
В эпоху дикого феодализма в Украине, это не реально
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15.05.2020 13:34 Відповісти
Кто ето сказал? Ето европейские организации такое нам говорят, которые запрещают нам запретить вырубку лесов и отправку леса в Европу?
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15.05.2020 13:41 Відповісти
ВВФ - организация, которая по роду деятельности должна всех пугать и "!предлагать решения". Даже если ее представители в Украине видят что это все туфта, они все равно должны выдавать определенное количество публикаций в год, иначе их "попросят" минком под зад.
Поэтому читать и тем более комментировать подобные "статьи" - бессмысленное занятие.
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15.05.2020 16:33 Відповісти
WWF said "WTF?"
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15.05.2020 22:51 Відповісти
люди вымирают тоже.
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17.05.2020 09:52 Відповісти
 
 