Открывать ТРЦ пока опасно, это вопрос эпидемиологической ситуации, - КГГА
Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве пока не актуально, в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
"Они (ТРЦ. - Ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - подчеркнул замглавы КГГА.
"Думаю, со временем мы их откроем, но когда - это вопрос времени и эпидемиологической ситуации", - добавил Мондриевский.
Говоря о ситуации с открытием рынков в столице, Мондриевский подчеркнул, что возобновляют свою работу только те рынки, которые работают по документам и могут надлежащим образом обеспечить безопасность на своей территории.
"Что касается рынков… мы ежедневно обсуждаем… отпускаем ситуацию постепенно, не следует этого делать резко, чтобы это не привело к усложнению ситуации, и мы снова не усиливали ограничения", - объяснил замглавы КГГА.
Также Мондриевский отметил, что некоторые предприниматели, владельцы рынков, работали без оформления документов.
"Необходимо быть готовым к открытию… все могут получить разрешение… но дать разрешение всем работать без соблюдения правил безопасности тоже является нечестным и вызывает дополнительную опасность", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так шо теперь сто человек не швендяют по Эпицентру бесконтрольно, а под контролем кучкуются у окошка выдачи.
"Не працюють лише ті, хто цього не хоче!"
--
категорически не согласен с тезисом
не сміши...
їм ніколи займатися якоюсь туфтою - вони роблять важливу справу - колумаючись у своїй дупі пальцем роблять висновки про що заборонити...
Не ходите дети,
Не ходите в ТРЦ гулять.
В ТРЦ Ковидла,
В ТРЦ мундиры,
Будут вас гнобить
И обижать.
(пачти (с))
Киев неделю в пробках, т.к. все только на своем транспорте, а троллейбусы полупустые ездят.