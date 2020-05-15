Открывать ТРЦ пока опасно, это вопрос эпидемиологической ситуации, - КГГА

Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве пока не актуально, в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Они (ТРЦ. - Ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - подчеркнул замглавы КГГА.

"Думаю, со временем мы их откроем, но когда - это вопрос времени и эпидемиологической ситуации", - добавил Мондриевский.

Говоря о ситуации с открытием рынков в столице, Мондриевский подчеркнул, что возобновляют свою работу только те рынки, которые работают по документам и могут надлежащим образом обеспечить безопасность на своей территории.

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"Что касается рынков… мы ежедневно обсуждаем… отпускаем ситуацию постепенно, не следует этого делать резко, чтобы это не привело к усложнению ситуации, и мы снова не усиливали ограничения", - объяснил замглавы КГГА.

Также Мондриевский отметил, что некоторые предприниматели, владельцы рынков, работали без оформления документов.

"Необходимо быть готовым к открытию… все могут получить разрешение… но дать разрешение всем работать без соблюдения правил безопасности тоже является нечестным и вызывает дополнительную опасность", - подытожил он.

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