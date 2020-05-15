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Новости Коронавирус и карантин
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Открывать ТРЦ пока опасно, это вопрос эпидемиологической ситуации, - КГГА

Открывать ТРЦ пока опасно, это вопрос эпидемиологической ситуации, - КГГА

Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве пока не актуально, в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Они (ТРЦ. - Ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - подчеркнул замглавы КГГА.

"Думаю, со временем мы их откроем, но когда - это вопрос времени и эпидемиологической ситуации", - добавил Мондриевский.

Говоря о ситуации с открытием рынков в столице, Мондриевский подчеркнул, что возобновляют свою работу только те рынки, которые работают по документам и могут надлежащим образом обеспечить безопасность на своей территории.

Читайте: В Киеве перенесли прием документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации, - КГГА

"Что касается рынков… мы ежедневно обсуждаем… отпускаем ситуацию постепенно, не следует этого делать резко, чтобы это не привело к усложнению ситуации, и мы снова не усиливали ограничения", - объяснил замглавы КГГА.

Также Мондриевский отметил, что некоторые предприниматели, владельцы рынков, работали без оформления документов.

"Необходимо быть готовым к открытию… все могут получить разрешение… но дать разрешение всем работать без соблюдения правил безопасности тоже является нечестным и вызывает дополнительную опасность", - подытожил он.

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Автор: 

карантин (16729) КГГА (2975) Киев (25463) трц (57) Мондриевский (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Тю, в Ашані чи Метро в Києві давно ніхто не рахує людей на вході. Чим натовп в Ашані не такий, як натовп в Дрімтауні чи Глобусі???
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15.05.2020 13:22
+2
Ждут когда занесут.
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15.05.2020 13:28
+1
Що там представники пліснявої влади казали -

"Не працюють лише ті, хто цього не хоче!"
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15.05.2020 13:29
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Тю, в Ашані чи Метро в Києві давно ніхто не рахує людей на вході. Чим натовп в Ашані не такий, як натовп в Дрімтауні чи Глобусі???
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15.05.2020 13:22 Ответить
В Боярке Эпицентр закрыли, сделали только окошко выдачи предварительных заказов.
Так шо теперь сто человек не швендяют по Эпицентру бесконтрольно, а под контролем кучкуются у окошка выдачи.
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15.05.2020 13:44 Ответить
Ждут когда занесут.
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15.05.2020 13:28 Ответить
Що там представники пліснявої влади казали -

"Не працюють лише ті, хто цього не хоче!"
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15.05.2020 13:29 Ответить
Наверное большинство,а почти все просто не хотят работать
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15.05.2020 13:30 Ответить
дебилы вы читаете цензор или ктот из ваших нюхальщиков из под хвоста, передайте вашему главному зебилу, пусть проведут репрезентативную выборку, проедтесь по обласным центрам возьмите рандомно по 200 проб на антитела, рандомно беря по 10-20 анализов добровольно ( мало кто откажется проверится на халяву) через 48 часов будете знать приблезительный уровень заболевших и переболевших и носителей , опираясь на опыт белорусии которые отплясали за дидов составте график уже на сегодня как раз инкубационный период и потом откройте область одну со средними показателями, исходя из этих данных стройте стратегию, алкаш министр и коллега по игранию писюном на рояли не самые лучшие советчики в тйылежя момент
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15.05.2020 13:31 Ответить
мало кто откажется проверится на халяву

--
категорически не согласен с тезисом
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15.05.2020 13:41 Ответить
ти вважаєш що клоуни при владі (та і прості пересічні зебіли, які не хватають зірок з неба а живуть своїм звичайним зебільним життям) здатні зрозуміти написане тобою?..
не сміши...
їм ніколи займатися якоюсь туфтою - вони роблять важливу справу - колумаючись у своїй дупі пальцем роблять висновки про що заборонити...
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15.05.2020 13:50 Ответить
Чувак намекает, что мало предлагают. Подымает ставки
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15.05.2020 13:46 Ответить
Ни за что на свете,
Не ходите дети,
Не ходите в ТРЦ гулять.
В ТРЦ Ковидла,
В ТРЦ мундиры,
Будут вас гнобить
И обижать.
(пачти (с))
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15.05.2020 13:49 Ответить
А реально під галас коронавірусу іде легалізація Лугандона для зняття санкцій з паРаші подальшої окупації України...
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15.05.2020 13:52 Ответить
А Ашаны,Эпицентры ,Метро безопасные магазины,там особая антивирусная атмосфера?
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15.05.2020 14:29 Ответить
Сначала транспорт, потом открытия. Как людям добираться на работу, не думали?
Киев неделю в пробках, т.к. все только на своем транспорте, а троллейбусы полупустые ездят.
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15.05.2020 14:45 Ответить
 
 