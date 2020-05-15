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Новини Коронавірус і карантин
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Відкривати ТРЦ поки що небезпечно, це питання епідеміологічної ситуації, - КМДА

Відкривати ТРЦ поки що небезпечно, це питання епідеміологічної ситуації, - КМДА

Відкриття торговельно-розважальних центрів у Києві поки не є актуальним, у них складно забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Вони (ТРЦ. - Ред.) поки не відкриваються, ми стежимо за рівнем захворюваності ... і динаміка нам поки свідчить про те, що відкриття ТРЦ, де поки неможливо забезпечити перебування за нормами необхідної кількості людей, може бути додатковою небезпекою", - наголосив заступник голови КМДА.

"Гадаю, з часом ми їх відкриємо, але коли - це питання часу та епідеміологічної ситуації", - додав Мондрієвський.

Говорячи про ситуацію з відкриттям ринків у столиці, Мондрієвський зауважив, що відновлюють свою роботу тільки ті ринки, які працюють за документами і можуть належним чином гарантувати безпеку на своїй території.

"Що стосується ринків ... ми щодня обговорюємо ... відпускаємо ситуацію поступово, не слід цього робити різко, щоб це не призвело до ускладнення ситуації, і ми знову не посилювали обмеження", - пояснив заступник голови КМДА.

Також Мондрієвський зазначив, що деякі підприємці, власники ринків, працювали без оформлення документів.

"Необхідно бути готовим до відкриття ... всі можуть отримати дозвіл ... але дати дозвіл всім працювати без дотримання правил безпеки теж є нечесним і викликає додаткову небезпеку", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2361) Київ (19400) ТРЦ (295) Мондриївський (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Тю, в Ашані чи Метро в Києві давно ніхто не рахує людей на вході. Чим натовп в Ашані не такий, як натовп в Дрімтауні чи Глобусі???
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15.05.2020 13:22
+2
Ждут когда занесут.
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15.05.2020 13:28
+1
Що там представники пліснявої влади казали -

"Не працюють лише ті, хто цього не хоче!"
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15.05.2020 13:29
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Тю, в Ашані чи Метро в Києві давно ніхто не рахує людей на вході. Чим натовп в Ашані не такий, як натовп в Дрімтауні чи Глобусі???
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15.05.2020 13:22 Відповісти
В Боярке Эпицентр закрыли, сделали только окошко выдачи предварительных заказов.
Так шо теперь сто человек не швендяют по Эпицентру бесконтрольно, а под контролем кучкуются у окошка выдачи.
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15.05.2020 13:44 Відповісти
Ждут когда занесут.
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15.05.2020 13:28 Відповісти
Що там представники пліснявої влади казали -

"Не працюють лише ті, хто цього не хоче!"
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15.05.2020 13:29 Відповісти
Наверное большинство,а почти все просто не хотят работать
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15.05.2020 13:30 Відповісти
дебилы вы читаете цензор или ктот из ваших нюхальщиков из под хвоста, передайте вашему главному зебилу, пусть проведут репрезентативную выборку, проедтесь по обласным центрам возьмите рандомно по 200 проб на антитела, рандомно беря по 10-20 анализов добровольно ( мало кто откажется проверится на халяву) через 48 часов будете знать приблезительный уровень заболевших и переболевших и носителей , опираясь на опыт белорусии которые отплясали за дидов составте график уже на сегодня как раз инкубационный период и потом откройте область одну со средними показателями, исходя из этих данных стройте стратегию, алкаш министр и коллега по игранию писюном на рояли не самые лучшие советчики в тйылежя момент
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15.05.2020 13:31 Відповісти
мало кто откажется проверится на халяву

--
категорически не согласен с тезисом
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15.05.2020 13:41 Відповісти
ти вважаєш що клоуни при владі (та і прості пересічні зебіли, які не хватають зірок з неба а живуть своїм звичайним зебільним життям) здатні зрозуміти написане тобою?..
не сміши...
їм ніколи займатися якоюсь туфтою - вони роблять важливу справу - колумаючись у своїй дупі пальцем роблять висновки про що заборонити...
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15.05.2020 13:50 Відповісти
Чувак намекает, что мало предлагают. Подымает ставки
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15.05.2020 13:46 Відповісти
Ни за что на свете,
Не ходите дети,
Не ходите в ТРЦ гулять.
В ТРЦ Ковидла,
В ТРЦ мундиры,
Будут вас гнобить
И обижать.
(пачти (с))
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15.05.2020 13:49 Відповісти
А реально під галас коронавірусу іде легалізація Лугандона для зняття санкцій з паРаші подальшої окупації України...
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15.05.2020 13:52 Відповісти
А Ашаны,Эпицентры ,Метро безопасные магазины,там особая антивирусная атмосфера?
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15.05.2020 14:29 Відповісти
Сначала транспорт, потом открытия. Как людям добираться на работу, не думали?
Киев неделю в пробках, т.к. все только на своем транспорте, а троллейбусы полупустые ездят.
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15.05.2020 14:45 Відповісти
 
 