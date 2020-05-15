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Появились новые подозреваемые в деле о пожаре в одесском колледже

Появились новые подозреваемые в деле о пожаре в одесском колледже

Правоохранители в деле о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже сообщили о подозрении двум сотрудникам учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено сообщение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Кроме того, решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

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Автор: 

Одесса (7860) пожар (5930) студенты (664)


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Склепали наказ задними числами на саміх незахищених.
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15.05.2020 17:22 Ответить
Физрук и трудовик? Или уборщицы?
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15.05.2020 21:05 Ответить
Економічка так однозначно винна,щось в розетку включила і вогнегасник не купила.
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15.05.2020 22:32 Ответить
Да - эти подозреваемые - МЫШИ! Суки, спалили твари лагерь! прогрызли проводку и замкнуло - стандартная отписка совковых завскладов о сгоревшем госимуществе ввиду заметания следов разворовывания.
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15.05.2020 22:34 Ответить
 
 