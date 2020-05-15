Появились новые подозреваемые в деле о пожаре в одесском колледже
Правоохранители в деле о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже сообщили о подозрении двум сотрудникам учебного заведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено сообщение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.
В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.
Кроме того, решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль