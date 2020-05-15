Появились новые подозреваемые в деле о пожаре в одесском колледже

Правоохранители в деле о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже сообщили о подозрении двум сотрудникам учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено сообщение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Кроме того, решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

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