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Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

В СБУ прокомментировали анонс гастрольного тура поУкраине российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке СБУ.

В сообщении отмечается: "Недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же - рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины.

СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверых российских актеров не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Автор: 

запрет (1704) россия (95308) рэпер (46) СБУ (19840) артисты (281)


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Топ комментарии
+12
итить колотить...ну ? и как теперь жить... всем нам? )))))))
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15.05.2020 19:38
+8
Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) открывает в Киеве магазин одежды собственного бренда LUGANG. 40-летний музыкант, которому запрещен въезд в Украину из-за концертной деятельности на территории оккупированного Крыма, также анонсировал всеукраинский тур.
Guf опубликовал в своем Instagram видео с песней, в которой рассказал о работе магазина на улице Пирогова в Киеве.
"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется - и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", - написал скандальный артист в посте.
Ролик можно просмотреть по https://www.instagram.com/p/CAIxJXHIvpf/?utm_source=ig_embed этой ссылке.
В магазине продаются футболки, худи и анораки из коллекции Гуфа с фирменным принтом в виде линии - контура сталинских высоток в центре Москвы. На странице украинского представителя бренда в Instagram указаны цены на изделия: оранжевый анорак и черные худи продают по 1870 грн, черный свитшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн и прочее.
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15.05.2020 19:39
+6
Кацапські "репери" є, а афроамериканських частушочників\балалайочників немає, чому так, скепоносці?
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15.05.2020 19:46
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итить колотить...ну ? и как теперь жить... всем нам? )))))))
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15.05.2020 19:38 Ответить
Да это капец важное событие.Наверно кто-то уже себе выписал 200тыс. премии за такой нужнейший поступок-запрет тура Гуфа
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15.05.2020 19:40 Ответить
А эта новость нравится?
Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 309
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15.05.2020 19:51 Ответить
мокши они такие
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15.05.2020 19:54 Ответить
https://youtu.be/7Pp_UrrJixw Класика жанру
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16.05.2020 02:56 Ответить
смочить слюной? - пацан таки специалист....
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16.05.2020 03:10 Ответить
Спасибо, ну. И чем я теперь стану свою горилку закусывать, злодей?
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15.05.2020 19:57 Ответить
ов одессе одной маслиной 7 барыжников закусывали....
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15.05.2020 20:20 Ответить
Мож, биндюжников? Ну, по-перше, я не биндюжник, а вовсе даже столяр. По-друге - оту маслiну ниякiй русский не намагався собi кудись застосувати....
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15.05.2020 20:26 Ответить
та тож просто пример, не каждый пример нужно на себя примерять....
как сам переживаешь изоляцию?
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15.05.2020 20:31 Ответить
Без потерь. Для меня это учения в условиях, приближенных к боевым. Пока шо все мои усилия по автономизации оправдываются. Зара огородом занят, жена хочет бараболю саджати. Но я пока в сомнениях , все-таки бараболя - перебор. Но производство тушенки в дом. условиях таки я освоил. Сами как?
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15.05.2020 20:41 Ответить
невестка в госпитале работает....
спросил ее было - може бросишь? - взгляд был такой, шо я чуть на месте не сгорел....
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15.05.2020 21:20 Ответить
Знакомо. Дочь в Нац.Гвардии Пеннсилвании, медик(психолог). Ожидала активации в апреле, тоже на меня дикой тигрой посмотрела, когда я заикнулся за то, шо у нее отмазка есть - дите малое...
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15.05.2020 21:24 Ответить
даже не знаю то ли умнее они нас, то ли глупее, но ловлю себя на том,
шо если бы она сказала да - какой то кусок моего сердца к ней отсох бы...
так и живем....))))
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15.05.2020 21:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4 Гром прогремел, золяция идет...
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15.05.2020 20:45 Ответить
Вчера бутылку полусухого смородинного вина открыли, урожая 2019. Неплохо, немного Киндзмараули напоминает послевкусием.
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15.05.2020 20:49 Ответить
у нас таких излишеств нет, но по оруге пошнырял и надыбал https://en.wikipedia.org/wiki/Wegmans Wegmans
одно вино и пиво - по 3л на нос... - сколько ты думаешь я взял? - правильно 6л.
мамка стакан с трудом выпила и говорит - уксус...
и тут я понял, шо таки угадал...---

а так все нормально - я и сын работаем из дома....
бесконечо боюсь за внуков, младший аггегрик ....
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15.05.2020 21:05 Ответить
*аллегрик
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15.05.2020 21:08 Ответить
https://youtu.be/7Pp_UrrJixw Це була профілактика коронавірусу силою землі. Головне - НЕ ОТРЫВАЯ ОТ БОТВЫ!

Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ - Цензор.НЕТ 2850
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16.05.2020 02:54 Ответить
Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ - Цензор.НЕТ 7239
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16.05.2020 07:56 Ответить
Лайк СБУ!
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15.05.2020 19:39 Ответить
Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) открывает в Киеве магазин одежды собственного бренда LUGANG. 40-летний музыкант, которому запрещен въезд в Украину из-за концертной деятельности на территории оккупированного Крыма, также анонсировал всеукраинский тур.
Guf опубликовал в своем Instagram видео с песней, в которой рассказал о работе магазина на улице Пирогова в Киеве.
"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется - и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", - написал скандальный артист в посте.
Ролик можно просмотреть по https://www.instagram.com/p/CAIxJXHIvpf/?utm_source=ig_embed этой ссылке.
В магазине продаются футболки, худи и анораки из коллекции Гуфа с фирменным принтом в виде линии - контура сталинских высоток в центре Москвы. На странице украинского представителя бренда в Instagram указаны цены на изделия: оранжевый анорак и черные худи продают по 1870 грн, черный свитшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн и прочее.
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15.05.2020 19:39 Ответить
представляю, как расстроился репер, сейчас, наверно, с горя строчит слезную жалобу в оон
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15.05.2020 19:39 Ответить
А почему бы и нет - тур по многим городам закрыли - хороший куш потерял!
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15.05.2020 19:58 Ответить
Музыка обезьян и кацапов.
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15.05.2020 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Тот самый?
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Ну а где-то, в Афганистане, вдали от случайных глаз.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU На секретных полях бескрайних к Солнцу тянется ганжубас.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU И переходят чумазые дети границу заветными тропами
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU С замотанными скотчем пакетами спрятанными в тощие попы.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Эти дети хитры и бдительны, но несчастны они повсеместно.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Их на свет рожали родители, чтобы Гуф написал тебе песню!
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15.05.2020 19:43 Ответить
Это каким надо быть дблом, щоб таке слухати!!!!
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15.05.2020 20:03 Ответить
Кацапські "репери" є, а афроамериканських частушочників\балалайочників немає, чому так, скепоносці?
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15.05.2020 19:46 Ответить
Бісять коментарі підлизувачів ануса бариги та підбарижників! Їм все не так! Аби був пеця, для них була б манна небесна! Ніколи пеця вже не стане тим ким був! Прийдуть інші, якими вони будуть побачимо!
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15.05.2020 19:51 Ответить
на этого гомодрила уже даже и в ********* никто не ходит.
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15.05.2020 19:54 Ответить
нашого люмпена вистачило б на палац спорту
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15.05.2020 19:59 Ответить
К гордым домбаситам пусть едет - они вроде, как и "маладые риспусплики Домбаса", а вроде, как и всего лишь ОРДЛО.
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15.05.2020 19:55 Ответить
alyona alyona & Alina Pash - Падло https://www.youtube.com/watch?v=n8hiIhJNc8o

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15.05.2020 19:57 Ответить
.....или вместе со сточными водами
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15.05.2020 20:01 Ответить
А что, он не умер?)))
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15.05.2020 20:16 Ответить
- "..Гуф, ты умер ? - не, меня убилло...
Собянина хером пердак разворотилло..."
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15.05.2020 22:19 Ответить
Надо вообще запретить концерты этим гнусавым безголосым фанерщикам. Бедный Раймонд Паулс, дожил до этого. Представляю его на концерте непорочной шлюхи Бузовой. Мрак!
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15.05.2020 20:32 Ответить
Пусть этот фуфло-музыкант в срань-рязанях гастролирует, у нас своего гуана а-ля Марув хватает.
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15.05.2020 20:36 Ответить
Пусть кацапы к нам вообще не шляются никакие! "Нехай щастить!"
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15.05.2020 22:27 Ответить
Марув вообще-то наша доморощенная вата, с Павлограда, Днепропетровщина.
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16.05.2020 10:33 Ответить
Я про фуфло-музыканта.
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16.05.2020 15:54 Ответить
Как я теперь буду без его песен? Кто мне теперь споет на новый лад Боже царя храни, Калинку-малинку и Подмосковные вечера?
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15.05.2020 20:36 Ответить
он же вроде сдох ? Ещё лет несколько назад.
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15.05.2020 21:04 Ответить
Добронравову дозволили Гуфу заборонили, ось вам подвійні стандарти і друзі президента.
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15.05.2020 22:15 Ответить
Клип " Москва " похоронил популярность Гуфа.
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15.05.2020 22:22 Ответить
Дятлы, надо ВСЕМ москалям закрыть въезд до возврата Крыма и части Донбасса, а не по одному! Когда вас достали дома тараканы, вы не гоняетесь с тапком за каждым, а травите всех дихлофосом, так понятнее?!
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15.05.2020 22:26 Ответить
Вот те и на! С пенсами во дворе с теплом как пошло музычку слушали-слушали---Манатика-махнатика часто. Но хотелось рэпу. Прознали за кацапа этого. И на тебе, удружило СБУ!
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15.05.2020 22:58 Ответить
Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ - Цензор.НЕТ 3978
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16.05.2020 02:55 Ответить
PRAVYLNO - TRYPPER POTRIBNO ZABORONJATY.
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16.05.2020 07:13 Ответить
омерзительный,конченный наркоша.
Думаете он всерьез думал гастролировать, зная,что у запрет на вьезд???
Он просто решил напомнить о себе и пропиарится,тем более это животное раздает всем и вся интервью, обмазывая грязью собственных родителей.
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16.05.2020 10:54 Ответить
 
 