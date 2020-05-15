Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

В СБУ прокомментировали анонс гастрольного тура поУкраине российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке СБУ.

В сообщении отмечается: "Недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же - рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины.

СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне".

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