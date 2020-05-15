Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

В СБУ прокоментували анонс гастрольного туру по Україні російського репера Гуфа (Олексія Долматова).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці на сторінці СБУ.

У повідомленні зазначається: "Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же – репер "Гуф", анонсував гастрольний тур містами України.

СБУ повідомляє: Долматову заборонено в'їзд на територію України через виступ у тимчасово окупованому Криму - до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може тільки уві сні".

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