Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ
В СБУ прокоментували анонс гастрольного туру по Україні російського репера Гуфа (Олексія Долматова).
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці на сторінці СБУ.
У повідомленні зазначається: "Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же – репер "Гуф", анонсував гастрольний тур містами України.
СБУ повідомляє: Долматову заборонено в'їзд на територію України через виступ у тимчасово окупованому Криму - до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може тільки уві сні".
Топ коментарі
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.05.2020 19:38 Відповісти Посилання
+8 кацахол
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+6 Eugene Homenko
показати весь коментар15.05.2020 19:46 Відповісти Посилання
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как сам переживаешь изоляцию?
спросил ее было - може бросишь? - взгляд был такой, шо я чуть на месте не сгорел....
шо если бы она сказала да - какой то кусок моего сердца к ней отсох бы...
так и живем....))))
одно вино и пиво - по 3л на нос... - сколько ты думаешь я взял? - правильно 6л.
мамка стакан с трудом выпила и говорит - уксус...
и тут я понял, шо таки угадал...---
а так все нормально - я и сын работаем из дома....
бесконечо боюсь за внуков, младший аггегрик ....
Guf опубликовал в своем Instagram видео с песней, в которой рассказал о работе магазина на улице Пирогова в Киеве.
"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется - и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", - написал скандальный артист в посте.
Ролик можно просмотреть по https://www.instagram.com/p/CAIxJXHIvpf/?utm_source=ig_embed этой ссылке.
В магазине продаются футболки, худи и анораки из коллекции Гуфа с фирменным принтом в виде линии - контура сталинских высоток в центре Москвы. На странице украинского представителя бренда в Instagram указаны цены на изделия: оранжевый анорак и черные худи продают по 1870 грн, черный свитшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн и прочее.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Ну а где-то, в Афганистане, вдали от случайных глаз.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU На секретных полях бескрайних к Солнцу тянется ганжубас.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU И переходят чумазые дети границу заветными тропами
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU С замотанными скотчем пакетами спрятанными в тощие попы.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Эти дети хитры и бдительны, но несчастны они повсеместно.
https://www.youtube.com/watch?v=7CeLhHQjmwU Их на свет рожали родители, чтобы Гуф написал тебе песню!
Собянина хером пердак разворотилло..."
Думаете он всерьез думал гастролировать, зная,что у запрет на вьезд???
Он просто решил напомнить о себе и пропиарится,тем более это животное раздает всем и вся интервью, обмазывая грязью собственных родителей.