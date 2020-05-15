На сегодня долг перед энергетиками составляет 50 млрд грн, - Буславец
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила о том, что на сегодня энергетической отрасли должны около 50 млрд. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Свободы слова Савика Шустера".
Буславец отметила, что "открытие импорта электрэнегрии из другрих стран открытие импорта ухудшило ситуацию с энергобезопасностью".
По ее словам отрасль "с долгами и расбалансована. Шахтеры остались без работы, 95% шахт осатновлены".
Буславец заявила, что "сейчас обновлен энергетический баланс. Карнтин уменьшил потребление электроэнергии. Новый банланс призван привести объемы генерации к реальному спросу. Никакая из генераций не была ограничена больше, чем другая".
"На сегодня энергетическая отрасли должны 50 млрд грн, среди которых 16 млрд. должны шахтам", - резюмировала Буславец.
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а вот из государственных шахт Беня всю кровь выпил, чтобы через Центрэнерго дешевое ликтричество получать
Проблема в энергорынке и реформе Порохо-Гройсмана. Там предусматривается перекрестное субсидирование, по крайней мере на переходный период. И вот этот момент никак не хочет работать
шо ты мне лепишь про какое-то перекрёстное субсидирование
Падает потребление - воникает вопрос какую генерацию сократить. Зеленую нельзя - попадем на штрафы (обязательства у нас), тепловую не получится, тк зеленая не постоянная и требует покрытия пиков тепловой генерацией. Сокращаем самую дешевую - атомную.
В переходных положениях предусматривается перекрестное субсидирование электричества для бытовых потребителей за счет атомщиков. Еще до коронакризиса начала возникать ситуация, что Энергоатому банально не хватает бабла (появилась задолжность) и он начал часть элекроэнергии продавать на комерческих условиях. При падении потребления и снижении производства дешевой электроэнергии ситуация только ухудшилась.
А суть проблемы - нельзя потратить 50 грн, если у тебя только 20 грн, сколько их ни перекладывай из кармана в карман.... ИМХО все кристально прозрачно, понятно и предсказуемо...
нихрена она в мире не замедлялась во второй половине прошлого года
Но вы ведь начали с энергорынка, периода коронавируса и снижения выработки АЭС. Посмотрите как упал спрос на нефть. Какой еще нужен признак замедления мировой экономики? А если покупатели не работают, то кому вы будете продавать?
И, пожалуйста, не надо сюда пихать коронавирус.
Жопа началась с приходом зелёного Кабмина.
народ хочет зрелищ
Ахметов купил себе виллу за 200 Лимонов в Италии , а в Украине энергетике - жопа
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ХОЗЯИН
ви плутаєтесь , навіть у географії.
но потребление за последние 9 месяцев почему-то резко упало.
уж точно не из-за тётки
Хто ще пам'ятаю еру 90-х та бізнес на зачьотах? - скоро підемо в бій!
АЭС не разгоняются и не гасятся так быстро как тепловые (ЧАЭС - яркий пример), а "зеленые" вообще не всегда дают генерацию.
Да недостатки реактора, но РБМК считался безопасным, должен был сам "глохнуть".
Ща начнем по несколько раз на день менять генерацию на ВВЭР и он тоже станет "безопасным" (хотя они и так не без изъянов).
Конечно я не атомщик, как вы верно подметили, но принципы работы реакторов на быстрых нейтронах вполне представляю. При необходимости смогу разобраться глубже. Надеюсь не придется, тк мне это не интересно.
Та хто ж его посадит? Он же пи..р
и домик за 200(!!!) миллионов...у пана Ахметова...это видимо уже "паралельная реальность"...
а летом получим "крутые" проблемы в водоснабжении...ибо там теперь монополия пана КО...
73%-радуйтесь...ото вы "здобули"...
И ряд подзаконных актов:
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk40036?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=15 Постановление №546 от 21.08.2018 «Об утверждении Изменений к Методике расчета платы за совместное использование технологических электрических сетей»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/re32764?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=1 Приказ Минэнерго №539 от 20.11.2018 «Об утверждении Порядка формирования прогнозного баланса электрической энергии объединенной энергетической системы Украины на расчетный год»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42353?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 Постановление №642 от 26.04.2019 «Об утверждении Порядка опубликования информации о доле каждого источника энергии, использованного для производства электрической энергии, и влияние на окружающую среду, вызванный производством электрической энергии»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42335?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=&ed=&dtm= Постановление №641 от 26.04.2019 «Об утверждении нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гарантированного покупателя и покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу». Читать не перечитать