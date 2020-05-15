На сегодня долг перед энергетиками составляет 50 млрд грн, - Буславец

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила о том, что на сегодня энергетической отрасли должны около 50 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Свободы слова Савика Шустера".

Буславец отметила, что "открытие импорта электрэнегрии из другрих стран открытие импорта ухудшило ситуацию с энергобезопасностью".

По ее словам отрасль "с долгами и расбалансована. Шахтеры остались без работы, 95% шахт осатновлены".

Буславец заявила, что "сейчас обновлен энергетический баланс. Карнтин уменьшил потребление электроэнергии. Новый банланс призван привести объемы генерации к реальному спросу. Никакая из генераций не была ограничена больше, чем другая".

"На сегодня энергетическая отрасли должны 50 млрд грн, среди которых 16 млрд. должны шахтам", - резюмировала Буславец.

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