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На сегодня долг перед энергетиками составляет 50 млрд грн, - Буславец

На сегодня долг перед энергетиками составляет 50 млрд грн, - Буславец

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила о том, что на сегодня энергетической отрасли должны около 50 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Свободы слова Савика Шустера".

Буславец отметила, что "открытие импорта электрэнегрии из другрих стран открытие импорта ухудшило ситуацию с энергобезопасностью". 

По ее словам отрасль "с долгами и расбалансована. Шахтеры остались без работы, 95% шахт осатновлены".

Буславец заявила, что "сейчас обновлен энергетический баланс. Карнтин уменьшил потребление электроэнергии. Новый банланс призван привести объемы генерации к реальному спросу. Никакая из генераций не была ограничена больше, чем другая".

"На сегодня энергетическая отрасли  должны 50 млрд грн, среди которых  16 млрд. должны шахтам", -  резюмировала Буславец. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение продажи электроэнергии "Гарантированному покупателю" состоялось в рамках закона, - Энергоатом

Автор: 

Источник:  дут Павлоградуголь выйдентэ
энергетика (2547) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+9
Ай яй яй, бедный гудок. Наверное дачу в Ницце продаст чтобы шлюхтерам зарплаты раздать 😷
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15.05.2020 22:20
+9
ПОРА ОБРАТНО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
Ахметов купил себе виллу за 200 Лимонов в Италии , а в Украине энергетике - жопа
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ХОЗЯИН
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15.05.2020 22:21
+7
Ахметов уже голодает,вы имейте совесть
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15.05.2020 22:30
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Ай яй яй, бедный гудок. Наверное дачу в Ницце продаст чтобы шлюхтерам зарплаты раздать 😷
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15.05.2020 22:20 Ответить
гудок сам себе разберется,

а вот из государственных шахт Беня всю кровь выпил, чтобы через Центрэнерго дешевое ликтричество получать
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15.05.2020 22:23 Ответить
Яй яй яй, бедный беня😮
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15.05.2020 22:25 Ответить
уже немножко богаче
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15.05.2020 22:26 Ответить
гудок не только себе разберётся, петенька пирожки за какие раздаёт??))ты ж про ахметова, я правильно понял??
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15.05.2020 22:36 Ответить
Вот как, бедного Ахметку обыжают. Прям петеботы за Ахметку горой стают
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15.05.2020 22:45 Ответить
ОСЬ ЦІННУ ПІДНІМУТЬ І БОРГ БУДЕ 200 МЛРД,ЗАБЕРУТЬ ЗА БОРГИ ЗЕМЛЮ ПРОЦЕС ПІШОВ ,ТОВАР НА ТОВАР.
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16.05.2020 08:11 Ответить
Ну дык оптом электроэнергия всегда дешевле. Посмотрите на Германию

Проблема в энергорынке и реформе Порохо-Гройсмана. Там предусматривается перекрестное субсидирование, по крайней мере на переходный период. И вот этот момент никак не хочет работать
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15.05.2020 22:45 Ответить
почему сократилось потребление электрики отечественного производства ?

шо ты мне лепишь про какое-то перекрёстное субсидирование
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15.05.2020 22:50 Ответить
А вы подумайте почему оно упало Это ж просто - экономика замедлилась. Причем мировая экономика. Основные потребители электроэнергии у нас - это экспортеры. Нет сбыта - нет потребления электроэнергии. Еще и государство постоянно играет в "укрепление гривни", что тоже не помагает.
Падает потребление - воникает вопрос какую генерацию сократить. Зеленую нельзя - попадем на штрафы (обязательства у нас), тепловую не получится, тк зеленая не постоянная и требует покрытия пиков тепловой генерацией. Сокращаем самую дешевую - атомную.
В переходных положениях предусматривается перекрестное субсидирование электричества для бытовых потребителей за счет атомщиков. Еще до коронакризиса начала возникать ситуация, что Энергоатому банально не хватает бабла (появилась задолжность) и он начал часть элекроэнергии продавать на комерческих условиях. При падении потребления и снижении производства дешевой электроэнергии ситуация только ухудшилась.

А суть проблемы - нельзя потратить 50 грн, если у тебя только 20 грн, сколько их ни перекладывай из кармана в карман.... ИМХО все кристально прозрачно, понятно и предсказуемо...
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15.05.2020 23:06 Ответить
не надо этих мифов про экономика замедлилась во всём мире.

нихрена она в мире не замедлялась во второй половине прошлого года
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15.05.2020 23:13 Ответить
И металопрокат не дешевел И даже на 20% падения цены в баксе небыло Да вы шутник батюшка Да, наши еще умудрились усилить это дело укреплением гривни, но не суть.
Но вы ведь начали с энергорынка, периода коронавируса и снижения выработки АЭС. Посмотрите как упал спрос на нефть. Какой еще нужен признак замедления мировой экономики? А если покупатели не работают, то кому вы будете продавать?
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16.05.2020 05:08 Ответить
Ты посмотри на падение цен на экспорт металлопроката в 2015 году в 2 раза и потом ещё раз попробуешь рассказать о губительности падения в 20 %

И, пожалуйста, не надо сюда пихать коронавирус.

Жопа началась с приходом зелёного Кабмина.
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16.05.2020 12:38 Ответить
Что тебе тот гудок?!ГОД прошёл когда зелёные сделали ему как конкуренту обрезание с Ротердамом+...но не гудок...и не зелёные не телились развязать проблемы с дотационными шахтами и "очень дорогой" зелёной энергией!!!!Решать нужно в принципе-а не тянуть резину...ведь даже если гудок ударится головой и отдаст свою дачу или пароход шахтёрам ,то дотационность шахт,это не решит!!!
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16.05.2020 09:45 Ответить
а никому и не надо решать вопрос дотационности шахт.

народ хочет зрелищ
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16.05.2020 12:51 Ответить
ПОРА ОБРАТНО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
Ахметов купил себе виллу за 200 Лимонов в Италии , а в Украине энергетике - жопа
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ХОЗЯИН
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15.05.2020 22:21 Ответить
у Франції. Що ви постійно все перекручуєте? ну що за привичка!
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15.05.2020 22:22 Ответить
А с ЯРЫМИ ЗЕБОБИКАМИ , типа Вас, я не обсуждаю темы .
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15.05.2020 22:26 Ответить
а що ви можете обсуждать?
ви плутаєтесь , навіть у географії.
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16.05.2020 12:04 Ответить
Вот морга у жтой Буславец как у аферистки😀😀😀
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15.05.2020 22:22 Ответить
Сорри - морда
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15.05.2020 22:23 Ответить
аферистки хитрі. а тут якесь дурненьке.
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15.05.2020 22:23 Ответить
поэтому и правду рубит - из-за кацапской электрики жопа наступила и из-за отмены Роттердама
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15.05.2020 22:25 Ответить
своя тётка, да, полезная??))
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15.05.2020 22:38 Ответить
тётка так себе,

но потребление за последние 9 месяцев почему-то резко упало.

уж точно не из-за тётки
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15.05.2020 22:52 Ответить
промвиробництво згортається ,сировина та енергоносії стають непотрібні в колишній кількості,надалі тільки гірше..
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15.05.2020 22:59 Ответить
а чому промвиробництво згортається ?
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15.05.2020 23:15 Ответить
бо все, що треба вже зробили. Нового не потрібно.
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16.05.2020 12:05 Ответить
Гнать нужно эту ахметовскую шавку.
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15.05.2020 22:23 Ответить
Отже! Входимо в кризу неплатеджів.
Хто ще пам'ятаю еру 90-х та бізнес на зачьотах? - скоро підемо в бій!
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15.05.2020 22:25 Ответить
Запускайте АЭС , шахты на металл , а Гудок , пусть вас лоббистов забирает и валит с Украины . Как он осто3.14здел уже . **** рыжая со всеми презиками договаривается и грабят народ .
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15.05.2020 22:25 Ответить
Украинцы терпят неукраинцев - из-за этого все проблемы
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15.05.2020 22:28 Ответить
скажу вам по секрету , украинцев осознающих себя таковыми этнически ,культурологически не более 20 % . А всего автохтонных чистых-до 35 % и смешанных до 60 %.
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15.05.2020 22:38 Ответить
АЭС не смогут работать без шахт, точнее смогут, но тогда надо увеличить покупку газа у раши. Тепловые выполняют очень важную роль маневренных мощностей покрывающих пиковые нагрузки. А с "зеленой" энергетикой таких маневренных мощностей надо еще больше. Сейчас дефицит маневренных мощностей 2 тыс МВт в Украине.
АЭС не разгоняются и не гасятся так быстро как тепловые (ЧАЭС - яркий пример), а "зеленые" вообще не всегда дают генерацию.
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15.05.2020 22:52 Ответить
ок , понял спс .
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15.05.2020 22:56 Ответить
А чему пример ЧАЭС? Перестаньте молоть дурню!
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16.05.2020 15:57 Ответить
Ну вы напрягитесь, вспомните чем там занимались в ночь аварии Они как раз останавливали и разгоняли реактор. Понятное дело там был конструктивный недостаток, но смысл в том, что в силу физики реакторы хреново останавливаются и разгоняются (лучше всего вдут себя в стабильном режиме работы с минимальными изменениями режимов). И, если я правильно понимаю, это снижает эффективность использования топлива и реакторы в таком режиме будут требовать более частого обслуживания (опять же в силу физики процессов).
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18.05.2020 00:44 Ответить
Поражён глубиной ваших познаний. Разгоняли реактор. Вот что происходит, когда сложные вещи объясняют простыми словами публике. Я вас уверяю, это не имеет отношения к теме. И термин разгон, атомщики понимают несколько по другому.
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25.05.2020 19:26 Ответить
Да, и чем там в ночь аварии занимались я знаю, кстати.
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25.05.2020 19:28 Ответить
А ну-ка расскажите что делали операторы непосредственно в момент взрыва Вы мне, конечно, сейчас расскажете про недостатки конструкции реактора, про малые мощности и отключенные датчики в активной зоне, про отравленность ксеноном-135. Про что еще? Про неравномерное распределение реактивностив большом реакторе? А простой ответ - они глушили реактор опуская стержни СУЗ.
Да недостатки реактора, но РБМК считался безопасным, должен был сам "глохнуть".
Ща начнем по несколько раз на день менять генерацию на ВВЭР и он тоже станет "безопасным" (хотя они и так не без изъянов).
Конечно я не атомщик, как вы верно подметили, но принципы работы реакторов на быстрых нейтронах вполне представляю. При необходимости смогу разобраться глубже. Надеюсь не придется, тк мне это не интересно.
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26.05.2020 02:09 Ответить
Дурень ты Серёга диванный. Не спорь с профессионалом.
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13.06.2020 14:34 Ответить
О да! Перход на оскорбления и ссылка на тайные знания
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13.06.2020 15:10 Ответить
РЭСовцы-ЭСЭСовцы.
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15.05.2020 22:27 Ответить
Буславец, вас познакомить с Герусом и Шмыгалем? А то мало ли, вдруг вы постоянно разминаетесь друг с другом.
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15.05.2020 22:30 Ответить
Ахметов уже голодает,вы имейте совесть
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15.05.2020 22:30 Ответить
С такой личикой и в таких очочках в дешовом порно на 95% не возьмут...
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15.05.2020 22:30 Ответить
и снова виноваты "папередники" ...то наверное пан Порошенко купил за 200лимонов "особнячёк"...и оставил своих шахтёров без зарплат...
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15.05.2020 22:32 Ответить
Так кричали рынок срочно нужен, получите, все в минус, почему, а потому что покупатель тоже один и ему выгодно покупать дешевле.
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15.05.2020 22:34 Ответить
"главному энергетику" по американским меркам лет 800 зоны карячится.
Та хто ж его посадит? Он же пи..р
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15.05.2020 22:36 Ответить
вот реально-вдумайтесь...ЕС даёт на борьбу с коронавирусом Украине 135 миллионов...
и домик за 200(!!!) миллионов...у пана Ахметова...это видимо уже "паралельная реальность"...
а летом получим "крутые" проблемы в водоснабжении...ибо там теперь монополия пана КО...
73%-радуйтесь...ото вы "здобули"...
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15.05.2020 22:37 Ответить
Нам нечего радоваться, понакупали все себе дипломов и радуетесь, а это называется картель, давно известная, только книжки читать нужно и увы ЗЕ ничем помочь не может.
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15.05.2020 22:41 Ответить
ахметовская перхоть наплужает лохов ...
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15.05.2020 22:42 Ответить
закрывай шахты
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15.05.2020 22:43 Ответить
Откуда долг, если народ платит за все вовремя иначе приедут и отрежут? Или деньги через офшоры проганяете?
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15.05.2020 22:43 Ответить
А вы почитайте как устроен нынешний рынок электроэнергии. А конкретно переходные положения про перекрестное субсидирование, и вопросы отпадут сами собой
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15.05.2020 22:53 Ответить
дай ссылку, хотелось бы понять куда деваются мои 3,56 грн. за кВт, которые платит мое предприятие, а ведь плачу за два месяца на перед...
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16.05.2020 01:05 Ответить
Закон: https://ips.ligazakon.net/document/view/t172019?an=79
И ряд подзаконных актов:

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk40036?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=15 Постановление №546 от 21.08.2018 «Об утверждении Изменений к Методике расчета платы за совместное использование технологических электрических сетей»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/re32764?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=1 Приказ Минэнерго №539 от 20.11.2018 «Об утверждении Порядка формирования прогнозного баланса электрической энергии объединенной энергетической системы Украины на расчетный год»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42353?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 Постановление №642 от 26.04.2019 «Об утверждении Порядка опубликования информации о доле каждого источника энергии, использованного для производства электрической энергии, и влияние на окружающую среду, вызванный производством электрической энергии»;
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk42335?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02an=&ed=&dtm= Постановление №641 от 26.04.2019 «Об утверждении нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гарантированного покупателя и покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу». Читать не перечитать
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16.05.2020 04:55 Ответить
Вот не перестаю удивляться, как можно так обсераться на ровном месте. Украине повезло что нам в наследство от совка остилась самая большая в Европе сеть АЕС вырабатывающая самую дешовую енергию в мире. В Европе аж зубы от злости скрипят от етого. Как можно было залезть в такую жопу, имея столько козырей на руках? Да вам дай месторождения нефти такие как в Саудовской Аравии и вы умудритесь сделать в Украине самые высокие цены на бензин и самую нищую страну в мире.
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15.05.2020 22:49 Ответить
Кто Вы? Ты пердни и полицаи прибегут, если не громко, бумаги много используют, если громко улетишь в СИЗО.
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15.05.2020 22:54 Ответить
И мы не будем уникальны Яркий пример - Венесуэла По большому счету проблемы очень схожи...
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15.05.2020 22:55 Ответить
Дійсно цікаво ,кому це вам ??)))
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15.05.2020 23:05 Ответить
Игналинская АЭС была закрыта по приказу из Брюсселя.
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15.05.2020 23:39 Ответить
Я когда то читал статью, что все ети кто лоббировал закрытие АЕС в Европе, в том числе и Германии, сейчас являются большими акционерами Газпрома. Фишка кремля подкупить европейских екологов и лоббистов, чтобы закрыли АЕС и посадить Европу на свою газовую иглу удалась. Сейчас Европа пожинает плоды своих продажных политиков и пытается выкрутиться как змея на сковородке
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15.05.2020 23:44 Ответить
Вы везде видите фишки кремля. Всё проще. В мире перепроизводство всего. Затоваривание. Купить товар, легче, чем продать. Поэтому и убирают конкурентов. Энергия, это тоже товар. Европейские страны доноры любой товар для Европы заинтересованы производить у себя, получать налоги, манипулировать людьми им лучше в своём законодательном поле, в пределах своей юрисдикции. В Европе в дефиците только мозоли и человеческий пот. Отсюда и мизерные торговые квоты и переселение трудового народа и демографическая обстановка. Почему то европейские екологи и лоббисты ни капризничали по поводу Французских АЭС, а Литовская им помешала.
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16.05.2020 09:43 Ответить
если украину примут в ес то все ее аэс закроют, во первых древние и то и дело идут инциденты...пока без серьезных последствий, во вторых и главных, как и с игналинской, европе не нужны конкуренты с дешевой ээ, а все украинские аэс свободны от кредитов и в полной собственности страны и дают энергию по крайне низким ценам, вдобавок позволяют строить новые блоки тк вся инфраструктура есть, т.е. могут стать очень неприятными конкурентами энергетикам европы, а лоббисты такого не потерпят
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16.05.2020 05:37 Ответить
Як вони нас мають. Терпимо далі? Як їм файно живеться,бо мають такий народ,який тупий,кожен місяць несе гроші за послуги,які низької якості,але коштують ого го го. Вони купують вілли,а ця молода проФФесіоналка розказує такі речі з виданої методички. Ми заслуговуємо,щоб нас так їб..и бо все,що ми можемо це писати такі гнівні коменти,самим страшно. Маючи такий народ терпілу,вони лізуть на гору,щоб дерти з нас останню шкуру.
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16.05.2020 07:26 Ответить
для чего нужен министр енергетики в Украине - вовремя отсасывать у Ахметки и выполнять все его требования. Как и руководитель профсоюзов шахтеров Волынец такой же миньон
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16.05.2020 08:36 Ответить
Откуда эту обезьяну выкопали!!
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16.05.2020 13:03 Ответить
Буславец ,а скоро будет больше и по экспоненте .
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16.05.2020 13:07 Ответить
 
 