Сокращение продажи электроэнергии "Гарантированному покупателю" состоялось в рамках закона, - Энергоатом

Сокращая продажу электроэнергии предприятию "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом" действует в рамках закона и договора между двумя предприятиями.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал врио главы ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"НАЭК "Энергоатом" имеет договор с "Гарантированным покупателем". В нем прописаны все взаимоотношения. В случае если "Гарантированный покупатель" не исполняет свои обязательства перед "Энергоатомом" по оплате электроэнергии, которую мы ему поставили, то предусматриваются штрафные санкции. Соответственно, мы можем ограничить ему отпуск электроэнергии", - отметил он.

По словам руководителя "Энергоатома", практика ограничения продажи электроэнергии госпредприятию началась в феврале текущего года, когда задолженность "Гарантированного покупателя" стала значительной. Тогдашний врио президента "Энергоатома" Павлышин впервые ограничил поставки госпокупателю на 40%. На сегодняшний день долг "Гарантированного покупателя" составляет до 5 миллиардов гривен.

"Я уверен, что госпожа и. о. министра об этом знает. Форма договора утверждена аукционным комитетом Минэкоэнерго, членом которого она являлась долгое время, а в новой должности становится его председателем. Зачем через 5 месяцев поднимать волну о том, что мы якобы не выполняем свои обязательства?" - сказал Котин.

Он напомнил, что обязательства продавать 85% электроэнергии "Гарантированному покупателю" установлены с целью дотирования цены для населения:

"Мы понимаем свои обязательства по этому вопросу, хотя готовы поставлять электроэнергию непосредственно поставщикам универсальных услуг (ПУУ), которые уже поставляют ее населению. Мы продаем "Гарантированному покупателю" электроэнергию по 57 копеек. Дальше он продает половину ПУУ по цене в среднем по 15 коп, а остальное пытается продать на рынке "на сутки вперед" по цене около 1 грн 20 коп. Разница используется в том числе для покрытия дельты между ценой для населения и ценой на рынке. При этом он продает там только около 30%, а остаток – как небалансы с дисконтом 45% – в соответствии с правилами рынка, утвержденными НКРЭКП. С момента введения нового рынка "Энергоатом" в течение 2 месяцев (июль и август 2019) направлял на эти цели 75% своего объема. И этого хватало для покрытия населения и Гарпок рассчитывался вовремя по нашему договору".

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Оценивая антикризисные меры для энергоотрасли, предложенные правительством, Котин сказал:

"Мы поддерживаем антикризисные меры, разработанные правительством. Единственное: эти антикризисные меры разработаны крайне осторожно. Предлагается уменьшить квоту с 85% до 80%. Эти 5% никак фактически не улучшают наше финансовое состояние. Второй момент – нам разрешат выйти на двухсторонние договора на специальных аукционах, но опять-таки, это касается тех 5%". Одновременно "Гарантированный покупатель" не имеет таких ограничений. Естественно, мы не сможем конкурировать, и нет уверенности, что будет стабилизация ситуации".

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Напомним, 12 мая и. о. министра энергетики и окружающей среды Ольга Буславец заявила, что компания "Энергоатом", нарушая постановление Кабинета Министров, продает дополнительные объемы на рынке двусторонних договоров.

Как сообщалось ранее, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.