Скорочення продажу електроенергії "Гарантованому покупцеві" відбулося в рамках закону, - Енергоатом

Скорочуючи продаж електроенергії підприємству "Гарантований покупець", НАЕК "Енергоатом" діє в рамках закону і договору між двома підприємствами.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав т.в.о. керівника ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"НАЕК "Енергоатом" має договір із "Гарантованим покупцем". У ньому прописано всі взаємини. У разі якщо "Гарантований покупець" не виконує свої зобов'язання перед "Енергоатомом" з оплати електроенергії, яку ми йому поставили, то передбачаються штрафні санкції. Відповідно, ми можемо обмежити йому відпуск електроенергії", - зазначив він.

За словами керівника "Енергоатому", практика обмеження продажу електроенергії держпідприємству почалася в лютому цього року, коли заборгованість "Гарантованого покупця" стала значною. Тодішній т.в.о. президента "Енергоатому" Павлишин вперше обмежив поставки держпокупцеві на 40%. На сьогодні борг "Гарантованого покупця" становить до 5 мільярдів гривень.

"Я впевнений, що пані в.о. міністра про це знає. Форма договору затверджена аукційним комітетом Мінекоенерго, членом якого вона була довгий час, а на новій посаді стає його головою. Навіщо через 5 місяців піднімати хвилю про те, що ми нібито не виконуємо свої зобов'язання?" - сказав Котін.

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Він нагадав, що зобов'язання продавати 85% електроенергії "Гарантованому покупцеві" встановлено з метою дотування ціни для населення:

"Ми розуміємо свої зобов'язання у цьому питанні, хоча готові постачати електроенергію безпосередньо постачальникам універсальних послуг (ПУУ), які вже постачають її населенню. Ми продаємо "Гарантованому покупцеві" електроенергію по 57 копійок. Далі він продає половину ПУУ за ціною в середньому по 15 коп, а решту намагається продати на ринку "на добу вперед" за ціною близько 1 грн 20 коп. Різниця використовується зокрема для покриття дельти між ціною для населення і ціною на ринку. При цьому він продає там тільки близько 30%, а залишок - як небаланси з дисконтом 45% - відповідно до правил ринку, затвердженими НКРЕКП. З моменту введення нового ринку "Енергоатом" упродовж 2-х місяців (липень і серпень 2019) направляв на ці цілі 75% всього обсягу. І цього вистачало для покриття населення і Гарпок розраховувався вчасно за нашим договором".

Оцінюючи антикризові заходи для енергогалузі, запропоновані урядом, Котін сказав:

"Ми підтримуємо антикризові заходи, розроблені урядом. Єдине: ці антикризові заходи розроблено вкрай обережно. Пропонується зменшити квоту з 85% до 80%. Ці 5% ніяк практично не покращують наше фінансове становище. Другий момент - нам дозволять вийти на двосторонні договори на спеціальних аукціонах, але знову-таки, це стосується тих 5%". Одночасно "Гарантований покупець" не має таких обмежень. Зрозуміло, ми не зможемо конкурувати, і немає впевненості, що буде стабілізація ситуації".

Нагадаємо, сьогодні в. о. міністра енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець заявила, що компанія "Енергоатом", порушуючи постанову Кабінету Міністрів, продає додаткові обсяги на ринку двосторонніх договорів.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

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