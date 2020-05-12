"Енергоатом" не виконує постанову Кабміну, що передбачає продаж 85% електроенергії держпідприємству, - в.о. міністра енергетики Буславець

Компанія "Енергоатом", порушуючи постанову Кабінету Міністрів, продає додаткові обсяги на ринку двосторонніх договорів.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявила в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проведеним аналізом на сьогодні компанія "Енергоатом" не виконує приписів.

"Компанія "Енергоатом", за яку всі дуже переживають, сьогодні не виконує постанову Кабінету Міністрів, яка регламентує необхідність продажу 85% електроенергії "Гарантованому покупцеві" для можливості виконання спеціального зобов'язання", - повідомила в.о. міністра.

За її словами, це сталося після того, як перестав виплачувати гроші за вироблену електроенергію "Гарантований покупець" - держпідприємство, яке зобов'язане купувати електроенергію в "зеленій" генерації і продавати її на ринку "на добу вперед", а також - у "Енергоатома" й "Укргідроенерго", частина якої продається постачальникам за цінами, що забезпечують поточний тариф для населення, а частина - на ринку "на добу вперед".

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"Компанія "Енергоатом", порушуючи постанову Кабінету Міністрів, продає додаткові обсяги, які вона повинна була продати "Гарантованому покупцеві", на двосторонніх договорах. Хто купує цю електроенергію? Явно не кінцевий споживач, а трейдер, який перепродує це на ринку "на добу вперед". Про що це свідчить? Що на цих обсягах, які продає "Енергоатом" сьогодні на двосторонніх договорах, не "Гарантований покупець", який має платити "Енергоатому" і поновлюваним джерелам енергії згідно із законодавством, а, напевно, ті, хто перепродує цю електричну енергію", - впевнена Буславець.

Вона підкреслила, що зміни, які розробляються міністерством, спрямовані на те, щоб повернути учасників ринку в нормативно-правове поле.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

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