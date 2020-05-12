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Новости
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"Энергоатом" не выполняет постановление Кабмина, предусматривающее продажу 85% электроэнергии госпредприятию, - и.о. министра энергетики Буславец

Компания "Энергоатом", нарушая постановление Кабинета Министров, продает дополнительные объемы на рынке двусторонних договоров.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

В соответствии с проведенным анализом на сегодняшний день компания "Энергоатом" не выполняет предписаний.

"Компания "Энергоатом", за которую все очень переживают, сегодня не выполняет постановление Кабинета Министров, которое регламентирует необходимость продажи 85% электроэнергии "Гарантированному покупателю" для возможности выполнения специального обязательства", - сообщила и.о. министра.

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По ее словам, это произошло после того, как перестал выплачивать деньги за произведенную электроэнергию "Гарантированный покупатель" - госпредприятие, которое обязано покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед", а также - у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть которой продается поставщикам по ценам, обеспечивающим текущий тариф для населения, а часть - на рынке "на сутки вперед".

"Компания "Энергоатом", нарушая постановление Кабинета Министров, продает дополнительные объемы, которые они должны были "Гарантированному покупателю" продать, на двусторонних договорах. Кто покупает эту электроэнергию? Явно не конечный потребитель, а трейдер, который перепродает это на рынке "на сутки вперед". О чем это говорит? Что на этих объемах, которые продает "Энергоатом" сегодня на двусторонних договорах, не "Гарантированный покупатель",который должен платить "Энергоатому" и возобновляемым источникам энергии в соответствии с законодательством, а, наверно, те, кто перепродает эту электрическую энергию", - уверена Буславец.

Она подчеркнула, что изменения, разрабатываемые министерством, направлены на то, чтобы вернуть участников рынка в нормативно-правовое поле.

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Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Автор: 

Кабмин (14045) энергетика (2583) Энергоатом (412) электроэнергия (773) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+7
"Компания "Энергоатом", за которую все очень переживают, сегодня не выполняет постановление Кабинета Министров, которое регламентирует необходимость продажи 85% электроэнергии "Гарантированному покупателю"...

Вот озорники какие! Странно, а почему же? А вот в следующем же абзаце:

"По ее словам, это произошло после того, как перестал выплачивать деньги за произведенную электроэнергию "Гарантированный покупатель"
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12.05.2020 23:38 Ответить
+2
Кто сегодня пенсию получал?
Я ж знала, что опять на...гребут(
1638 грн.
При прожиточном минимуме в 2000 грн.
А как дышали, как дышали........
Дышали, как всегда
И врали так же!!!
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12.05.2020 23:39 Ответить
+2
Хай заплатять за попередню спочатку. От жидва прийшла до влади.
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13.05.2020 00:13 Ответить
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Щось багато матеріалу про АЕС, мабуть планують відключати електрику.
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12.05.2020 23:31 Ответить
Во накрутила, без бутылки не разберёшься. Просто подай в отставку и всё.
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12.05.2020 23:32 Ответить
"Компания "Энергоатом", за которую все очень переживают, сегодня не выполняет постановление Кабинета Министров, которое регламентирует необходимость продажи 85% электроэнергии "Гарантированному покупателю"...

Вот озорники какие! Странно, а почему же? А вот в следующем же абзаце:

"По ее словам, это произошло после того, как перестал выплачивать деньги за произведенную электроэнергию "Гарантированный покупатель"
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12.05.2020 23:38 Ответить
Угу. Большой сюрприз - для того чтоб что-то продать, нужно чтоб его купили
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13.05.2020 02:53 Ответить
А давайте натовчемо Геращенко морду!
Геращенко: все одно всю не зможете натовкти.
"Энергоатом" не выполняет постановление Кабмина, предусматривающее продажу 85% электроэнергии госпредприятию, - и.о. министра энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 5642
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12.05.2020 23:33 Ответить
Кто сегодня пенсию получал?
Я ж знала, что опять на...гребут(
1638 грн.
При прожиточном минимуме в 2000 грн.
А как дышали, как дышали........
Дышали, как всегда
И врали так же!!!
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12.05.2020 23:39 Ответить
Революция без крови узурпаторов и кровопийц не революция. Поетому и пришли такие же которых выгнали
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12.05.2020 23:47 Ответить
Хай заплатять за попередню спочатку. От жидва прийшла до влади.
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13.05.2020 00:13 Ответить
Да,жесть жесточайшая,тока 75% людев голосовавших за родительского должника не понимают и не хотят понимать о чем идёт речь !А речь идёт о тотальной коррупции в гос-ве Украина,и шо ещё хуже в конечнм результате на горбе 99%населения мрази будут иметь не 25ярдов а 50.А жители Украины будут ходить и гривой махать смотря Динамо и Шахтер!
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13.05.2020 02:18 Ответить
Та який "Енергоатом"? Всім в країні керує одна людина і ви всі її знаєте - Зеленський! Вся відповідальність на ньому!
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13.05.2020 08:41 Ответить
 
 