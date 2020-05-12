"Энергоатом" не выполняет постановление Кабмина, предусматривающее продажу 85% электроэнергии госпредприятию, - и.о. министра энергетики Буславец

Компания "Энергоатом", нарушая постановление Кабинета Министров, продает дополнительные объемы на рынке двусторонних договоров.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

В соответствии с проведенным анализом на сегодняшний день компания "Энергоатом" не выполняет предписаний.

"Компания "Энергоатом", за которую все очень переживают, сегодня не выполняет постановление Кабинета Министров, которое регламентирует необходимость продажи 85% электроэнергии "Гарантированному покупателю" для возможности выполнения специального обязательства", - сообщила и.о. министра.

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По ее словам, это произошло после того, как перестал выплачивать деньги за произведенную электроэнергию "Гарантированный покупатель" - госпредприятие, которое обязано покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед", а также - у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть которой продается поставщикам по ценам, обеспечивающим текущий тариф для населения, а часть - на рынке "на сутки вперед".

"Компания "Энергоатом", нарушая постановление Кабинета Министров, продает дополнительные объемы, которые они должны были "Гарантированному покупателю" продать, на двусторонних договорах. Кто покупает эту электроэнергию? Явно не конечный потребитель, а трейдер, который перепродает это на рынке "на сутки вперед". О чем это говорит? Что на этих объемах, которые продает "Энергоатом" сегодня на двусторонних договорах, не "Гарантированный покупатель",который должен платить "Энергоатому" и возобновляемым источникам энергии в соответствии с законодательством, а, наверно, те, кто перепродает эту электрическую энергию", - уверена Буславец.

Она подчеркнула, что изменения, разрабатываемые министерством, направлены на то, чтобы вернуть участников рынка в нормативно-правовое поле.

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Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.