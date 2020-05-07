ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. В то же время увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - говорится в сообщении.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам Государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, 21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.

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