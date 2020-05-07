ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС
Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. В то же время увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - говорится в сообщении.
В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам Государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Напомним, 21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.
Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.
Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.
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Но при Зе власти, э/э скоро станет пережитком прошлого и наконец то перейдем на освещение экологичными лучинами и свечками из барсучьего жира!
https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей
Португалия почти 2 месяца живет без использования угля в генерации электроэнергии несмотря на то, что в стране есть 2 электростанции работающие на угле - Pego и Sines.
Сейчас Бельгия, Швеция и Австрия не используют уголь в производстве электроэнергии. В 2022 к ним присоединятся Франция и Португалия, в 2023 - Словакия, в 2024 - Великобритания, в 2025 - Ирландия и Италия, в 2028 - Греция, в 2029 - Нидерланды и Финляндия, в 2030 - Венгрия и Дания.
вoт и мoлчит с зелеными тoварищами Грета
для малечі (в прямому сенсі, але сподобається всім!) в мене є https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c сюжет
Тобто, доводимо державу до дефолту, бо "чинне зхаконодавство" вимагає платити Ахметову щоб там не сталося? Війна, приліт марсіан... Жодного форс-мажору "чинне законодавство" не передбачає? А в "чинному закондавстві" є стаття про зумисне завдання економічної шкоди державі?