РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8297 посетителей онлайн
Новости
5 498 17

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. В то же время увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - говорится в сообщении.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам Государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, 21 апреля 2020 года в 02:01 энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

Позже стало известно, что Кабинет Министров выводит в резерв несколько энергоблоков АЭС и переводит на пониженную мощность 9 энергоблоков АЭС.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова

Автор: 

АЭС (548) электроэнергия (772) ГБР (3073) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
у нашої країни свій особливий шлях-зебільний.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:05 Ответить
+6
А чого подібного раніше не було?
показать весь комментарий
07.05.2020 14:56 Ответить
+6
https://twitter.com/Segozavr

https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей

Португалия почти 2 месяца живет без использования угля в генерации электроэнергии несмотря на то, что в стране есть 2 электростанции работающие на угле - Pego и Sines.

Сейчас Бельгия, Швеция и Австрия не используют уголь в производстве электроэнергии. В 2022 к ним присоединятся Франция и Португалия, в 2023 - Словакия, в 2024 - Великобритания, в 2025 - Ирландия и Италия, в 2028 - Греция, в 2029 - Нидерланды и Финляндия, в 2030 - Венгрия и Дания.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого подібного раніше не було?
показать весь комментарий
07.05.2020 14:56 Ответить
Потому что при барыгах производство росло, росло и потребление э/э.
Но при Зе власти, э/э скоро станет пережитком прошлого и наконец то перейдем на освещение экологичными лучинами и свечками из барсучьего жира!
показать весь комментарий
07.05.2020 15:23 Ответить
"Аби не Порошенко і гірше не буде." Країна неляканих ідіотів
показать весь комментарий
07.05.2020 19:20 Ответить
https://twitter.com/Segozavr

https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей

Португалия почти 2 месяца живет без использования угля в генерации электроэнергии несмотря на то, что в стране есть 2 электростанции работающие на угле - Pego и Sines.

Сейчас Бельгия, Швеция и Австрия не используют уголь в производстве электроэнергии. В 2022 к ним присоединятся Франция и Португалия, в 2023 - Словакия, в 2024 - Великобритания, в 2025 - Ирландия и Италия, в 2028 - Греция, в 2029 - Нидерланды и Финляндия, в 2030 - Венгрия и Дания.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:56 Ответить
у нашої країни свій особливий шлях-зебільний.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:05 Ответить
Самое интересное что европейские *зеленые екологи* молчат что в Украине вместо чистой електроенергии АЕС запускают грязные ТЕС считающиеся в мире самым загрязняющим екологию предриятием.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:57 Ответить
так и вo всей Еврoпе, атoмные пoзакрывали практически крoме Франции и пo нoчам и днем кoгда нету ветра запускают тoгда ТЭС и импoртируют с Франции.
вoт и мoлчит с зелеными тoварищами Грета
показать весь комментарий
07.05.2020 15:09 Ответить
Вот именно. И к тому же теперь дрочат ***** и уповают на СП-2 чтобы хоть как то снизить себестоимость електроенергии. Потому что Европейская продукция уже не конкурентоспособная в мире. Азиатский, Китайский и Южнокорейский производитель уже почти полностью захватил мировой рынок своей дешовой и кстати неплохого качества продукцией. Кстати в Украине тоже весь *бизнес* построен на 99% на обычное перепродаже китайских товаров. Потому что лучше и на порядок дешевле купить товар у Китае и продать его в Украине, даже заплатив кучу взяток и налогов, чем вкладывать кучу денег в нерентабельные и неконкурентоспособные производства, кроме того еще подвергающиеся атакам чиновников и бандитов в погонах.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:08 Ответить
Тут нужно подключать не только економических следователей, а и спецслужбы по расследованию подрыва обороноспособности страны. Потому что АЕС самый важный обьект оборонки. Не зря в Европе в 2014 году больше боялись не окупации Украины а то что украинские АЕС могут пострадать и стать для Европы новыми чернобылями. Не помню как зовут, но один експерт еще в 2015 году говорил, что если бы не украинские АЕС то 90% что Украины уже бы небыло.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:01 Ответить
А що там розслідувати? Вся влада в руках однієї особи. Виходить, що організатор вже є, потрібно встановити посібників і виконавців.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:13 Ответить
Не скажи. Можу поспорити, що винні папєрєднікі.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:16 Ответить
1000% ничего не будет просто для галочки
показать весь комментарий
07.05.2020 18:31 Ответить
На сайті ОП іде збір підписів про заборону відключення АЕС, виробника найдешевшої електроенергії. https://petition.president.gov.ua/petition/95368
показать весь комментарий
07.05.2020 19:15 Ответить
"Дякуємо за підтримку! Ваш голос враховано!"
для малечі (в прямому сенсі, але сподобається всім!) в мене є https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c сюжет
показать весь комментарий
07.05.2020 20:16 Ответить
то міняйте закон про мегавиплати ахметову!у вас же монобільшість.
показать весь комментарий
07.05.2020 21:20 Ответить
"виконувач обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ"

Тобто, доводимо державу до дефолту, бо "чинне зхаконодавство" вимагає платити Ахметову щоб там не сталося? Війна, приліт марсіан... Жодного форс-мажору "чинне законодавство" не передбачає? А в "чинному закондавстві" є стаття про зумисне завдання економічної шкоди державі?
показать весь комментарий
11.05.2020 17:25 Ответить
 
 