ДБР розпочало розслідування обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Посадові особи Міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Ним передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків Державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, 21 квітня 2020 року о 2:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, був розвантажений, відключений від енергомережі і виведений у резерв.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виводить у резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.

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