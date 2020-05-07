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ДБР розпочало розслідування обмеження вироблення електроенергії на АЕС

ДБР розпочало розслідування обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Посадові особи Міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Ним передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків Державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, 21 квітня 2020 року о 2:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, був розвантажений, відключений від енергомережі і виведений у резерв.

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів виводить у резерв кілька енергоблоків АЕС і переводить на знижену потужність 9 енергоблоків АЕС.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ.

Також читайте: Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Автор: 

АЕС (1161) Електрика (2042) ДБР (3587) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68)


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Топ коментарі
+8
у нашої країни свій особливий шлях-зебільний.
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07.05.2020 15:05 Відповісти
+6
А чого подібного раніше не було?
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07.05.2020 14:56 Відповісти
+6
https://twitter.com/Segozavr

https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей

Португалия почти 2 месяца живет без использования угля в генерации электроэнергии несмотря на то, что в стране есть 2 электростанции работающие на угле - Pego и Sines.

Сейчас Бельгия, Швеция и Австрия не используют уголь в производстве электроэнергии. В 2022 к ним присоединятся Франция и Португалия, в 2023 - Словакия, в 2024 - Великобритания, в 2025 - Ирландия и Италия, в 2028 - Греция, в 2029 - Нидерланды и Финляндия, в 2030 - Венгрия и Дания.
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07.05.2020 14:56 Відповісти
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А чого подібного раніше не було?
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07.05.2020 14:56 Відповісти
Потому что при барыгах производство росло, росло и потребление э/э.
Но при Зе власти, э/э скоро станет пережитком прошлого и наконец то перейдем на освещение экологичными лучинами и свечками из барсучьего жира!
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07.05.2020 15:23 Відповісти
"Аби не Порошенко і гірше не буде." Країна неляканих ідіотів
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07.05.2020 19:20 Відповісти
https://twitter.com/Segozavr

https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей

Португалия почти 2 месяца живет без использования угля в генерации электроэнергии несмотря на то, что в стране есть 2 электростанции работающие на угле - Pego и Sines.

Сейчас Бельгия, Швеция и Австрия не используют уголь в производстве электроэнергии. В 2022 к ним присоединятся Франция и Португалия, в 2023 - Словакия, в 2024 - Великобритания, в 2025 - Ирландия и Италия, в 2028 - Греция, в 2029 - Нидерланды и Финляндия, в 2030 - Венгрия и Дания.
показати весь коментар
07.05.2020 14:56 Відповісти
у нашої країни свій особливий шлях-зебільний.
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07.05.2020 15:05 Відповісти
Самое интересное что европейские *зеленые екологи* молчат что в Украине вместо чистой електроенергии АЕС запускают грязные ТЕС считающиеся в мире самым загрязняющим екологию предриятием.
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07.05.2020 14:57 Відповісти
так и вo всей Еврoпе, атoмные пoзакрывали практически крoме Франции и пo нoчам и днем кoгда нету ветра запускают тoгда ТЭС и импoртируют с Франции.
вoт и мoлчит с зелеными тoварищами Грета
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07.05.2020 15:09 Відповісти
Вот именно. И к тому же теперь дрочат ***** и уповают на СП-2 чтобы хоть как то снизить себестоимость електроенергии. Потому что Европейская продукция уже не конкурентоспособная в мире. Азиатский, Китайский и Южнокорейский производитель уже почти полностью захватил мировой рынок своей дешовой и кстати неплохого качества продукцией. Кстати в Украине тоже весь *бизнес* построен на 99% на обычное перепродаже китайских товаров. Потому что лучше и на порядок дешевле купить товар у Китае и продать его в Украине, даже заплатив кучу взяток и налогов, чем вкладывать кучу денег в нерентабельные и неконкурентоспособные производства, кроме того еще подвергающиеся атакам чиновников и бандитов в погонах.
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07.05.2020 16:08 Відповісти
Тут нужно подключать не только економических следователей, а и спецслужбы по расследованию подрыва обороноспособности страны. Потому что АЕС самый важный обьект оборонки. Не зря в Европе в 2014 году больше боялись не окупации Украины а то что украинские АЕС могут пострадать и стать для Европы новыми чернобылями. Не помню как зовут, но один експерт еще в 2015 году говорил, что если бы не украинские АЕС то 90% что Украины уже бы небыло.
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07.05.2020 15:01 Відповісти
А що там розслідувати? Вся влада в руках однієї особи. Виходить, що організатор вже є, потрібно встановити посібників і виконавців.
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07.05.2020 16:13 Відповісти
Не скажи. Можу поспорити, що винні папєрєднікі.
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07.05.2020 19:16 Відповісти
1000% ничего не будет просто для галочки
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07.05.2020 18:31 Відповісти
На сайті ОП іде збір підписів про заборону відключення АЕС, виробника найдешевшої електроенергії. https://petition.president.gov.ua/petition/95368
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07.05.2020 19:15 Відповісти
"Дякуємо за підтримку! Ваш голос враховано!"
для малечі (в прямому сенсі, але сподобається всім!) в мене є https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c сюжет
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07.05.2020 20:16 Відповісти
то міняйте закон про мегавиплати ахметову!у вас же монобільшість.
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07.05.2020 21:20 Відповісти
"виконувач обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявляє, що обмеження генерації АЕС є вимушеним кроком, який зумовлений, зокрема, зобов'язаннями, які покладає чинне законодавство на ДП "Гарантований покупець" у питанні оплати електроенергії з ВДЕ"

Тобто, доводимо державу до дефолту, бо "чинне зхаконодавство" вимагає платити Ахметову щоб там не сталося? Війна, приліт марсіан... Жодного форс-мажору "чинне законодавство" не передбачає? А в "чинному закондавстві" є стаття про зумисне завдання економічної шкоди державі?
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11.05.2020 17:25 Відповісти
 
 