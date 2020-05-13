"Укренерго" відзвітує про процес інтеграції енергосистеми України в європейську ENTSO-E, - Шмигаль
Споживачі мають звикати до того, що ціна електроенергії формується на ринку. Це обов'язково для інтеграції об'єднаної енергосистеми України в енергомережу Європи ENTSO-E, запланованої на 2023 рік.
Про це нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас відкритий ринок. І якщо ми йдемо в ENTSO-E, то маємо навчитися працювати в умовах вільного ринку", - підкреслив він, коментуючи ціноутворення на електроенергію для непобутових споживачів.
Одна з частин об'єднаної енергосистеми України, яка вже працює в ENTSO-E - Бурштинський енергоострів (об'єднання Бурштинської ТЕС, Калуської ТЕЦ, Теребля-Ріцької ГЕС і прилеглих електромереж).
За інформацією прем'єра, експорт електроенергії з БУОС у березні становив 11,221 млн кВт-год, у квітні - 9,190 млн кВт-год.
"Ціна електроенергії в БУОС несуттєво вища для промислових споживачів (ніж в об'єднаній енергосистемі України. - Ред.), але нижча, ніж у Європі, і експорт це доводить. Вона одна з найдешевших серед всіх країн Європи, дешевша, ніж у Росії і Білорусі", - зазначив прем'єр, порадивши щоб уникнути маніпуляцій користуватися даними Євростату на сайті ДП "Оператор ринку".
Шмигаль дасть доручення "Укренерго" відзвітувати про етап, на якому перебуває Україна стосовно інтеграції в ENTSO-E.
Він підкреслив, що енергетика - основа економіки, але уряд сам не впорається ні з кризою, ні з інтеграцією - необхідні зміни на законодавчому рівні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціює створення при Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища робочої групи для розгляду щодо видачі НЕК "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж.
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