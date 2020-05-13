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"Укренерго" відзвітує про процес інтеграції енергосистеми України в європейську ENTSO-E, - Шмигаль

Споживачі мають звикати до того, що ціна електроенергії формується на ринку. Це обов'язково для інтеграції об'єднаної енергосистеми України в енергомережу Європи ENTSO-E, запланованої на 2023 рік.

Про це нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас відкритий ринок. І якщо ми йдемо в ENTSO-E, то маємо навчитися працювати в умовах вільного ринку", - підкреслив він, коментуючи ціноутворення на електроенергію для непобутових споживачів.

Одна з частин об'єднаної енергосистеми України, яка вже працює в ENTSO-E - Бурштинський енергоострів (об'єднання Бурштинської ТЕС, Калуської ТЕЦ, Теребля-Ріцької ГЕС і прилеглих електромереж).

За інформацією прем'єра, експорт електроенергії з БУОС у березні становив 11,221 млн кВт-год, у квітні - 9,190 млн кВт-год.

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"Ціна електроенергії в БУОС несуттєво вища для промислових споживачів (ніж в об'єднаній енергосистемі України. - Ред.), але нижча, ніж у Європі, і експорт це доводить. Вона одна з найдешевших серед всіх країн Європи, дешевша, ніж у Росії і Білорусі", - зазначив прем'єр, порадивши щоб уникнути маніпуляцій користуватися даними Євростату на сайті ДП "Оператор ринку".

Шмигаль дасть доручення "Укренерго" відзвітувати про етап, на якому перебуває Україна стосовно інтеграції в ENTSO-E.

Він підкреслив, що енергетика - основа економіки, але уряд сам не впорається ні з кризою, ні з інтеграцією - необхідні зміни на законодавчому рівні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціює створення при Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища робочої групи для розгляду щодо видачі НЕК "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж.

Автор: 

Європа (1903) інтеграція (36) енергетика (2636) Укренерго (2736) Енергоринок (146) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


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Потребители должны привыкать к тому, что цена электроэнергии формируется на рынке

"Укрэнерго" отчитается о процессе интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3395
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12.05.2020 23:57 Відповісти
Да, значит будут грабить ещё 3 года. В Польше где такой же принцип формирования цены, эл.энергия для предприятий в 1,5 раза дешевле чем у нас. Проклятый барыга планировал это внедрить до конца 2019. Но надо ведь позволить кое кому ещё несколько лет ловить рыбку в мутной воде.
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13.05.2020 07:57 Відповісти
Який ринок? У нас монополія.
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12.05.2020 23:58 Відповісти
А не пойти ли вам на*****
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13.05.2020 00:20 Відповісти
Украинская електроенергия вырабатывается украинскими АЕС и украинскими рабочими с украинскими зарплатами. На****й вы нам ставите в пример Европу? Ставьте тогда и впример Европейские прожиточный минимум в 500Евро и зарплаты в 2-5тыс Евро и европейские цены на товары, который уже ниже чем у нас.
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13.05.2020 00:24 Відповісти
Они, и были ниже чем у нас.
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13.05.2020 01:36 Відповісти
Во первых зарплата персонала в стоимости генерации имеет очень малую долю. Во вторых вы очень удивитесь ценам на электроэнергию в Европе.
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13.05.2020 08:00 Відповісти
При Порошенко это было запланировано на конец прошлого года. Но надо же дать заработать Бабушке и Ахметову прежде чем заработают европкйские рыночные механизмы.
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13.05.2020 07:40 Відповісти
У Порошенко ВСЕ было в будущем времени...
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13.05.2020 08:05 Відповісти
 
 