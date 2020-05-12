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"Укрэнерго" отчитается о процессе интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E, - Шмыгаль

Потребители должны привыкать к тому, что цена электроэнергии формируется на рынке. Это обязательно для интеграции объединенной энергосистемы Украины в энергосеть Европы ENTSO-E, запланированной на 2023 год.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас открытый рынок. И если мы идем в ENTSO-E, то должны научиться работать в условиях свободного рынка", - подчеркнул он, комментируя ценообразование на электроэнергию для небытовых потребителей.

Одна из частей объединенной энергосистемы Украины, которая уже работает в ENTSO-E - Бурштынский энергоостров (объединение Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ, Теребля-Рикской ГЭС и прилегающих электросетей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль

По информации премьера, экспорт электроэнергии из БуОс в марте составил 11,221 млн кВт-ч, в апреле - 9,190 млн кВт-ч.

"Цена электроэнергии в БуОс несущественно выше для промышленных потребителей (чем в объединенной энергосистеме Украины. - Ред.), но ниже, чем в Европе, и экспорт это доказывает. Она одна из самых дешевых среди всех стран Европы, дешевле, чем в России и Беларуси", - отметил премьер, посоветовав во избежание манипуляций пользоваться данными Евростата на сайте ГП "Оператор рынка".

Шмыгаль даст поручение "Укрэнерго" отчитаться об этапе, на котором находится Украина по интеграции в ENTSO-E.

Он подчеркнул, что энергетика - основа экономики, но правительство само не справится ни с кризисом, ни с интеграцией - необходимы изменения на законодательном уровне.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рабочей группы для разбирательства относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям.

Автор: 

Европа (1942) интеграция (59) энергетика (2583) Укрэнерго (660) Энергорынок (24) электроэнергия (773) Шмыгаль Денис (2746)


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Потребители должны привыкать к тому, что цена электроэнергии формируется на рынке

"Укрэнерго" отчитается о процессе интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3395
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12.05.2020 23:57 Ответить
Да, значит будут грабить ещё 3 года. В Польше где такой же принцип формирования цены, эл.энергия для предприятий в 1,5 раза дешевле чем у нас. Проклятый барыга планировал это внедрить до конца 2019. Но надо ведь позволить кое кому ещё несколько лет ловить рыбку в мутной воде.
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13.05.2020 07:57 Ответить
Який ринок? У нас монополія.
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12.05.2020 23:58 Ответить
А не пойти ли вам на*****
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13.05.2020 00:20 Ответить
Украинская електроенергия вырабатывается украинскими АЕС и украинскими рабочими с украинскими зарплатами. На****й вы нам ставите в пример Европу? Ставьте тогда и впример Европейские прожиточный минимум в 500Евро и зарплаты в 2-5тыс Евро и европейские цены на товары, который уже ниже чем у нас.
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13.05.2020 00:24 Ответить
Они, и были ниже чем у нас.
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13.05.2020 01:36 Ответить
Во первых зарплата персонала в стоимости генерации имеет очень малую долю. Во вторых вы очень удивитесь ценам на электроэнергию в Европе.
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13.05.2020 08:00 Ответить
При Порошенко это было запланировано на конец прошлого года. Но надо же дать заработать Бабушке и Ахметову прежде чем заработают европкйские рыночные механизмы.
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13.05.2020 07:40 Ответить
У Порошенко ВСЕ было в будущем времени...
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13.05.2020 08:05 Ответить
 
 