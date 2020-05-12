Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рабочей группы для разбирательства относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям.
Об этом Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ. По словам премьер-министра, выдача большого количества разрешения стала одной из причин кризиса на энергорынке.
"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику. — Ред.) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", — заявил Шмыгаль.
"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", — добавил он.
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По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика — это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ и обсудить дальнейшее развитие отрасли.
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Зеленский обманул людей на выборах и должен уйти,а ахметовсекя марионетка Шмыгаль должен сесть в тюрьму,их указы не легитимны и не обязательны к исполненю
А якщо є "перекоси" ...- за 1 місяць відкоригувати , внесли зміни в Законодавчі..., і пішли всі ті шуллери та вигодоотримувачі нафуй....- а хто не хоче чи не розуміе - е таке як правоохоронні, та суди ....є\
Але коли всі на "крюку" та "прикормц"і - та на 100 % залежні від міжнародних фін спекулянтів ..., то завжди е таке : " Хто дЄвушку КОРМИТ- тот ее и "танцует"...
Всім іншим бЄкати...
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