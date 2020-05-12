Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рабочей группы для разбирательства относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ. По словам премьер-министра, выдача большого количества разрешения стала одной из причин кризиса на энергорынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику. — Ред.) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", — заявил Шмыгаль.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", — добавил он.

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По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика — это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ и обсудить дальнейшее развитие отрасли.

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