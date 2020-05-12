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Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рабочей группы для разбирательства относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ. По словам премьер-министра, выдача большого количества разрешения стала одной из причин кризиса на энергорынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику. — Ред.) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", — заявил Шмыгаль.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика — это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ и обсудить дальнейшее развитие отрасли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности. ИНФОГРАФИКА



Автор: 

энергетика (2583) Укрэнерго (660) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+18
Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети - Цензор.НЕТ 5515
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12.05.2020 19:56 Ответить
+9
Дурік, про який "ринок електроенергії" ти патякаєш? На ринку за однакової якості товару купляють те, що дешевше! А от як приватна енергетика витіснила з ринку державну атомну енергію при твому керівництві - ось що розслідувати треба! Чи гудок дав вказівку з атомною енергетикою зробити так само, як і з ТЕЦ, щоб потім прикарманити?
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12.05.2020 19:57 Ответить
+7
Зеленский и проходимец Шмыгаль мешают украинцам нормально жить,передвигаться и зарабатывать деньги,если эти проходимцы мешают жить людям,то зачем они нужны?
Зеленский обманул людей на выборах и должен уйти,а ахметовсекя марионетка Шмыгаль должен сесть в тюрьму,их указы не легитимны и не обязательны к исполненю
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12.05.2020 19:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Типа ахметка тут не при делах,это не его махинации и не его взятки.
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12.05.2020 19:51 Ответить
конечно не при "делах".у Ахметки одно разрешение на 246мВт в год,а лохторат получил 7,5 тыс разрешений для домохозяйств и поставили частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это "переросло в высокорентабельный бизнес", котрый вести в стране может только Уважаемый. козлов которые мешают жить надо щемить,дабы не составляли конкуренцию в доении бюджета.
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12.05.2020 20:25 Ответить
Вместо того, чтобы закатывать эти истерики и изображать бурную озабоченность, не пробовали пересмотреть тарифы и льготы на зеленую энергетику? Или Ахметов крепко держит за тестикулы?
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12.05.2020 19:51 Ответить
Шмыгшмыгаль Ахметова крепко держит за тестикулы,правда губами
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12.05.2020 20:27 Ответить
А как будто не знаете шо продаёте в Словакию и т.д. потом вспомните что вся страна сидит по домам в самоизоляции.Песков уже заболел ,шоб ваш кабмин вместе с преЗЕром подохли от короны
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12.05.2020 19:52 Ответить
Зеленский и проходимец Шмыгаль мешают украинцам нормально жить,передвигаться и зарабатывать деньги,если эти проходимцы мешают жить людям,то зачем они нужны?
Зеленский обманул людей на выборах и должен уйти,а ахметовсекя марионетка Шмыгаль должен сесть в тюрьму,их указы не легитимны и не обязательны к исполненю
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12.05.2020 19:53 Ответить
Зе не обдурив! Просто ви його не так зрозуміли!
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12.05.2020 19:57 Ответить
В каком пункте его предвыборной программы есть пункт,что он будет мешать людям жить?
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12.05.2020 20:16 Ответить
Он ещё с совка стучит
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12.05.2020 21:09 Ответить
почему бы не перенять опыт других стран (а не хитрожопить олигофренам)
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12.05.2020 19:54 Ответить
а за рахунок чого вони тоді "столуватись" у Велюрах будуть ...
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12.05.2020 20:05 Ответить
действительно )))
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12.05.2020 20:12 Ответить
А Шмигаль не хоче дати воду на Крим і розслідувати чому він дав воду?
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12.05.2020 19:55 Ответить
Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети - Цензор.НЕТ 5515
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12.05.2020 19:56 Ответить
Дурік, про який "ринок електроенергії" ти патякаєш? На ринку за однакової якості товару купляють те, що дешевше! А от як приватна енергетика витіснила з ринку державну атомну енергію при твому керівництві - ось що розслідувати треба! Чи гудок дав вказівку з атомною енергетикою зробити так само, як і з ТЕЦ, щоб потім прикарманити?
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12.05.2020 19:57 Ответить
Існує план державного розвитку відновлювальної енергетики, не Зеленський його придумав та закони під них просунув. Не при Зеленському та Шмигалю поля зацвіли "сонячними панелями".
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12.05.2020 23:14 Ответить
піднімайте економіку тоді ел.енергія та інші ресурси потрібні будуть,якщо не можете йдіть у відставку.але кому я це пояснюю,легше призначити винного.
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12.05.2020 20:00 Ответить
Не підключення потрібно розслідувати, а зелену енергетику поставити в ринкові умови, нехай заробляють по такій ціні по якій інші продають. А якщо не хочуть, то нехай банкрутують.
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12.05.2020 20:00 Ответить
Так ви влада, чи обслуга.... Якщо це в інтересах Держави та їїї Громадян - потрібно "умерить аппетиты" "зЭлено-енергетиков..."
А якщо є "перекоси" ...- за 1 місяць відкоригувати , внесли зміни в Законодавчі..., і пішли всі ті шуллери та вигодоотримувачі нафуй....- а хто не хоче чи не розуміе - е таке як правоохоронні, та суди ....є\
Але коли всі на "крюку" та "прикормц"і - та на 100 % залежні від міжнародних фін спекулянтів ..., то завжди е таке : " Хто дЄвушку КОРМИТ- тот ее и "танцует"...
Всім іншим бЄкати...
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12.05.2020 20:03 Ответить
Вы верите в честность и искренность этих проходимцев уже за год все понятно с их руководством олигархи рулят эти делают репризы все на своих местах олигархи грабят страну Зе делает тв шоу
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12.05.2020 20:10 Ответить
Это невероятно. То есть этот невероятно умный премъер азаровско-ахметовского розлива считает, что атомная энеретика - это дешёвая энергия, а инвестиции частных инвесторов приводят к нездоровой конкуренции, которую надо расследовать? Ну всё, с таким премъёром и правительством Украина далеко уйдёт, чувствую.

Следующая новость - министр обороны Украины инициирует расследование по поводу незаконного производства дорогих крылатых ракет за счёт государства в то время как можно просто метать во врага дешёвми булыжниками.
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12.05.2020 20:19 Ответить
Как зеленая энергетика может быть дешевой, когда солнечные панели #!$£ец какие дорогие???!!
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12.05.2020 20:46 Ответить
Панели не такие уж и дорогие. Куда дороже создание аккумулирующих ее мощностей и ее передача, чем "инвесторы" по закону не обязаны заниматься. Сейчас же СЭС и ВЭС активно строят и построили в Запорожской и Херсонской областях, где эл.энергии и так был избыток, а государство теперь должно за свой счёт не только ее выкупать, но и осуществлять ее баланс и переброску.
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12.05.2020 22:51 Ответить
Гниды, сейчас всех мелких отключат) А Ахметка молодец!
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12.05.2020 21:20 Ответить
Это 100% - Ахметов в первых рядах пострадавших, к бабке не ходи, щас зелёный премьер его спасёт
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12.05.2020 23:52 Ответить
Пинчук со товарищи отказались покупать украинское электричество для своих заводов, тк оно в два, три раза дороже гейропейского, а в планах у правительства гундявого поднять цену,что бы население платило так, как платят заводы
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12.05.2020 21:31 Ответить
назви страну европейскую, в которой цена на электроенергию дешевле Украинской. С цифрамы.
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12.05.2020 23:18 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih Данные Оператора рынка свидетельствуют о том, что базовая стоимость э/энергии в Украине составляет 51,01 евро за МВт/ч, в Польше - 30,23 евро
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13.05.2020 09:14 Ответить
Нова сонячна електростанція в ОАЕ знизить вартість виробленої електроенергії до 1,35 цента за кіловат-годину

В Об'єднаних Арабських Еміратах будують «найдешевшу» сонячну електростанцію. Її запуск планується на 2022 рік, пише Рopular Мechanics.

Нова електростанція знизить вартість виробленої електроенергії до 1,35 цента за кіловат-годину. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-oae-viroblyatimut-naydeshevshu-v-sviti-sonyachnu-***************-678568.html
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12.05.2020 23:01 Ответить
 
 