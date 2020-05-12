Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль

Баланс энергетики в Украине соответствует ситуации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям отрасли и соответствует ситуации.

Шмыгаль напомнил, что в новом энегробалансе сокращения предусмотрены почти во всех направлениях, то есть атомной, тепловой и гидроэнергетики. Уменьшение объемов не коснулось только "зеленой" энергии.

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Шмыгаль объяснил это тем, что из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Однако "Энергоатом", подчеркнул премьер, не ущемлен. Ни одна из АЭС не выводит реакторы из работы. Но чтобы преодолеть кризис, плановые ремонты перенесены с осени на весну.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.