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Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль

Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль

Баланс энергетики в Украине соответствует ситуации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям отрасли и соответствует ситуации.

Шмыгаль напомнил, что в новом энегробалансе сокращения предусмотрены почти во всех направлениях, то есть атомной, тепловой и гидроэнергетики. Уменьшение объемов не коснулось только "зеленой" энергии.

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Шмыгаль объяснил это тем, что из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Однако "Энергоатом", подчеркнул премьер, не ущемлен. Ни одна из АЭС не выводит реакторы из работы. Но чтобы преодолеть кризис, плановые ремонты перенесены с осени на весну.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Автор: 

ВР (29303) комитет (561) штаб (1233) энергетика (2583) Энергоатом (412) электроэнергия (773) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+2
Да? Ринат не жалуется?
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12.05.2020 19:32 Ответить
+1
Еще бы,бизнесмен работающий на этом рынке покупает себе виллы во Франции по 200 миллионов,еще только же раздает взятками тем кто говорит про стабильность.
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12.05.2020 19:31 Ответить
+1
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 19:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Еще бы,бизнесмен работающий на этом рынке покупает себе виллы во Франции по 200 миллионов,еще только же раздает взятками тем кто говорит про стабильность.
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12.05.2020 19:31 Ответить
Да? Ринат не жалуется?
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12.05.2020 19:32 Ответить
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 19:33 Ответить
Конкретно сбалансированная рожа у премьера
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12.05.2020 19:35 Ответить
-Чому СН проштовхуть кілька законопроектів про образу представників влади... і ні одного - про образу простих громадян представниками влади?
-Як тоді в'яжетеься з реаліями те, що вони себе обзивають " слугами народу"?
- А як назвати те, що зарплати "слуг народу" в десятки разів перевищують зарплати тих, кому вони підрядилися служити?!
="слуги народу" - то фейк, на які купилися виборці!
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12.05.2020 20:35 Ответить
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5328
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12.05.2020 19:38 Ответить
Сбалансировали, чтоб нагло поднять тарифы на электроэнергию в угоду олигархам. Когда же уже прекратится наглая ложь от правительства, когда они будут нести ответственность за нее!!!
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12.05.2020 19:40 Ответить
-Дідусю, ну може в кінці кінців Зе -команда зробити хоч один рішучий крок вперед у вірному напрямку?
-Не лише може, але й зробить якщо їй, врешті, дати потужного копняка під зад...
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12.05.2020 20:47 Ответить
"одобрил президент Владимир Зеленский" Источник: https://censor.net/n3195031

Невже воно ще й в енергетиці "експерт"? Якщо такий самий, як і за своєю освітою - капець енергетиці!
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12.05.2020 19:45 Ответить
Ну если власть сказала, значит надо свечек прикупить...
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12.05.2020 19:46 Ответить
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12.05.2020 19:53 Ответить
Знал бы он ещё, что говорит. Хороший баланс - вырубили атомные и красота. Ремонт на блоке делает большой коллектив ремонтников, монтажников, поставщиков комплектующих и услуг. Многие из агрегатов уникальны и имеют свой цикл финансирования, изготовления, поставки. Это может занимать до двух лет. Ремонтные и наладочные коллективы имеют свою мощность, они не могут работать сразу на всех блоках и так далее. Хорошо быть зелёным - думать не надо.
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12.05.2020 20:03 Ответить
Видать такой же балланс как и в Бюджете.
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12.05.2020 20:29 Ответить
Ога.
Такой надежный, что электрику Коломой закупает на Роисе, а украинским АЭС советуют майнить криптовалюту вместо генерации электрики для Украины.
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12.05.2020 20:41 Ответить
Дно...
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13.05.2020 03:56 Ответить
Значить скоро буде колапс і веєрні відключення.Готовсь, скоро наступить епоха темряви.
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12.05.2020 20:57 Ответить
А який чоткий німб у Шмиги на фото до статті!
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13.05.2020 03:55 Ответить
 
 