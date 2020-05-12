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Новини
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Енергетичний баланс в Україні надійний, - Шмигаль

Енергетичний баланс в Україні надійний, - Шмигаль

Баланс енергетики в Україні відповідає ситуації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в межах включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, енергетичний баланс в Україні на сьогодні надійний, відповідає вимогам і відповідає ситуації.

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Шмигаль нагадав, що в новому балансі скорочення передбачені майже у всіх напрямках, тобто атомної, теплової і гідроенергетики. Скорочення не зачепили тільки "зеленої" енергії.

Шмигаль пояснив це тим, що через кризу загальне споживання скоротилося на 9%. Однак "Енергоатом", підкреслив прем'єр, не обмежено. Жодна з АЕС не виводить реактори, щоб подолати кризу, планові ремонти перенесено з осені на весну.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

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7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

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Автор: 

ВР (15077) комітет (370) штаб (1093) енергетика (2636) Енергоатом (1649) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+2
Да? Ринат не жалуется?
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12.05.2020 19:32 Відповісти
+1
Еще бы,бизнесмен работающий на этом рынке покупает себе виллы во Франции по 200 миллионов,еще только же раздает взятками тем кто говорит про стабильность.
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12.05.2020 19:31 Відповісти
+1
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 19:33 Відповісти
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Еще бы,бизнесмен работающий на этом рынке покупает себе виллы во Франции по 200 миллионов,еще только же раздает взятками тем кто говорит про стабильность.
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12.05.2020 19:31 Відповісти
Да? Ринат не жалуется?
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12.05.2020 19:32 Відповісти
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9246
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12.05.2020 19:33 Відповісти
Конкретно сбалансированная рожа у премьера
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12.05.2020 19:35 Відповісти
-Чому СН проштовхуть кілька законопроектів про образу представників влади... і ні одного - про образу простих громадян представниками влади?
-Як тоді в'яжетеься з реаліями те, що вони себе обзивають " слугами народу"?
- А як назвати те, що зарплати "слуг народу" в десятки разів перевищують зарплати тих, кому вони підрядилися служити?!
="слуги народу" - то фейк, на які купилися виборці!
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12.05.2020 20:35 Відповісти
Энергетический баланс в Украине надежный, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5328
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12.05.2020 19:38 Відповісти
Сбалансировали, чтоб нагло поднять тарифы на электроэнергию в угоду олигархам. Когда же уже прекратится наглая ложь от правительства, когда они будут нести ответственность за нее!!!
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12.05.2020 19:40 Відповісти
-Дідусю, ну може в кінці кінців Зе -команда зробити хоч один рішучий крок вперед у вірному напрямку?
-Не лише може, але й зробить якщо їй, врешті, дати потужного копняка під зад...
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12.05.2020 20:47 Відповісти
"одобрил президент Владимир Зеленский" Источник: https://censor.net/n3195031

Невже воно ще й в енергетиці "експерт"? Якщо такий самий, як і за своєю освітою - капець енергетиці!
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12.05.2020 19:45 Відповісти
Ну если власть сказала, значит надо свечек прикупить...
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12.05.2020 19:46 Відповісти
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12.05.2020 19:53 Відповісти
Знал бы он ещё, что говорит. Хороший баланс - вырубили атомные и красота. Ремонт на блоке делает большой коллектив ремонтников, монтажников, поставщиков комплектующих и услуг. Многие из агрегатов уникальны и имеют свой цикл финансирования, изготовления, поставки. Это может занимать до двух лет. Ремонтные и наладочные коллективы имеют свою мощность, они не могут работать сразу на всех блоках и так далее. Хорошо быть зелёным - думать не надо.
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12.05.2020 20:03 Відповісти
Видать такой же балланс как и в Бюджете.
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12.05.2020 20:29 Відповісти
Ога.
Такой надежный, что электрику Коломой закупает на Роисе, а украинским АЭС советуют майнить криптовалюту вместо генерации электрики для Украины.
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12.05.2020 20:41 Відповісти
Дно...
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13.05.2020 03:56 Відповісти
Значить скоро буде колапс і веєрні відключення.Готовсь, скоро наступить епоха темряви.
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12.05.2020 20:57 Відповісти
А який чоткий німб у Шмиги на фото до статті!
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13.05.2020 03:55 Відповісти
 
 