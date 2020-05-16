Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей
Владимир Зеленский сменил одного председателя районной государственной администрации на Волыни, переназначил одного главу РГА на Луганщине и назначил еще трех руководителей районов в этой области и на Тернопольщине.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины.
В частности, глава государства уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области – как отмечается, в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Другим распоряжением на этот пост назначен Василий Бакун.
Зеленский также уволил Юрия Золкина с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области, тоже в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. В то же время другим распоряжением глава государства назначил Золкина на эту же должность.
Также на Луганщине Президент назначил председателем Беловодской РГА Екатерину Колесникову, а Новоайдарской РГА - Татьяну Новикову.
Еще одним распоряжение Зеленский назначил главой Монастырисской РГА Тернопольской области Галину Молчанову.
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А коли закінчилися повноваження президента?
Готовится к админресурсу на выборах.
Зедебил, б.лять!
На самом деле это выглядит более логичным, ведь не с Зеленским же об этом говорить. Это не имеет смысла - он ничего не скажет, потому что,к сожалению, не разбирается во внешней политике.
Политтехнолог отмечает, при президенте Порошенко уровень сотрудничества Украины с США был самым высоким за всю историю Украины. Это тогда Украина впервые получила поддержку обеих партий США, многомиллионную военную помощь, «Джавелин», радары, катера, развединформацию.
Американцы поддерживали украинцев во всем и помогали очень оперативно, чем вводили в бешенство Москву. А президент Зеленский за год сумел лишь влезть во внутренний американский скандал между Дональдом Трампом и Джо Байденом и поэтому стал токсичным для многих американцев.
На самом деле,только благодаря неусыпному вниманию Порошенка и его огромному авторитету в международных кругах,Украина до сих пор остается в поле зрения цивилизованных стран и может рассчитывать на их поддержку. При другом раскладе,от безысходности и финансового краха,настоящая некомпетентная ни в каких вопросах власть вполне могла бы пойти на сделку с РФ".("Русский еврей", электронная газета, СПБ).