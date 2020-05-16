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Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей

Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей

Владимир Зеленский сменил одного председателя районной государственной администрации на Волыни, переназначил одного главу РГА на Луганщине и назначил еще трех руководителей районов в этой области и на Тернопольщине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины.

В частности, глава государства уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области – как отмечается, в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Другим распоряжением на этот пост назначен Василий Бакун.

Зеленский также уволил Юрия Золкина с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области, тоже в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. В то же время другим распоряжением глава государства назначил Золкина на эту же должность.

Также на Луганщине Президент назначил председателем Беловодской РГА Екатерину Колесникову, а Новоайдарской РГА - Татьяну Новикову.

Еще одним распоряжение Зеленский назначил главой Монастырисской РГА Тернопольской области Галину Молчанову.

Также читайте: Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях

Автор: 

Зеленский (20185) назначение (2165) РГА (250)


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Топ комментарии
+12
Все тасует и тасует своих мудаков...
Готовится к админресурсу на выборах.
Зедебил, б.лять!
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16.05.2020 02:06
+8
Замінимо старих корупціонерів на нових?
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16.05.2020 01:34
+8
Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей - Цензор.НЕТ 1347
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16.05.2020 03:41
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Замінимо старих корупціонерів на нових?
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16.05.2020 01:34 Ответить
Доброї ночі .
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16.05.2020 01:36 Ответить
І Вам гарного сну та відпочинку.
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16.05.2020 01:38 Ответить
То є логічно
Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей - Цензор.НЕТ 6871
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16.05.2020 07:49 Ответить
Он меняет старых на старых, просто перемещая это дерьмо с должности на должность...
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16.05.2020 21:26 Ответить
В частности, глава государства уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области - как отмечается, в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины !Источник: https://censor.net.ua/n3195946 - хто новий президент України , я щось пропустив ?
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16.05.2020 01:36 Ответить
Зеленский также уволил Юрия Золкина с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области, тоже в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3195946
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А коли закінчилися повноваження президента?
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16.05.2020 01:37 Ответить
Йде розмова (з різних джерел) що десь в осені. п.р.
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16.05.2020 07:52 Ответить
Это он меняет тех, кого назначали до него.
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16.05.2020 21:27 Ответить
Ротация, но во время карантина звучит как мутация.
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16.05.2020 01:56 Ответить
Все тасует и тасует своих мудаков...
Готовится к админресурсу на выборах.
Зедебил, б.лять!
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16.05.2020 02:06 Ответить
голобородько - иди уже на три буквы, надоел ты всем, шестерка олигархов, бредящая, что оно президент)
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16.05.2020 02:15 Ответить
Этот клоун уже в популизме худший из всех президентов что были. Одно кого-то нахзначает, переназначает, что-то та подписывает. А реальной работы никакой, растение а не президент.
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16.05.2020 03:02 Ответить
Таке ж саме гівно і шмаркля, як і всі попередники .Не гірше і не краще .
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16.05.2020 03:49 Ответить
Болтун, а чего конкретно про Пороха не пишешь? Тебе ж за это платят.
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16.05.2020 05:00 Ответить
Будеш винен , я боргів не пробачаю таким , як ти . Заплатиш , будь впевнений .Відсотки побігли .
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16.05.2020 05:15 Ответить
Смоктун , твоя Барига стала політичним трупом ще за три роки до президентських виборів .Плати , падло .
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16.05.2020 05:17 Ответить
А чего ж так от него пригорает? Как у кацапов от Степана Андреевича! Болтай дальше, гнилоуст.
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16.05.2020 05:57 Ответить
клован подтанцовку перетасовал? - ну теперь точна все поправится....
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16.05.2020 03:36 Ответить
Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей - Цензор.НЕТ 1347
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16.05.2020 03:41 Ответить
Був вже один дурень, намагався створити собі " опозицію " з партії , яку сам же й створив - тб-каналів їй надавав :зік , невс оне , 112 - і разом із ними й пролетів !
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16.05.2020 03:53 Ответить
На жаль, але це правда. Те що цукерник програв кловуну є наслідком його помилок у заграванні Мертвечуками - Рабіновичами.
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16.05.2020 07:48 Ответить
А в під"їздах Зеленський уже попідмітав?...
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16.05.2020 05:52 Ответить
Переставляет койки в борделе.
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16.05.2020 07:34 Ответить
Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей - Цензор.НЕТ 4437
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16.05.2020 07:43 Ответить
"Политологами Украины обсуждается ситуация,когда перед назначением нового посла США временный поверенный Кристина Квин встречается с Петром Порошенком .
На самом деле это выглядит более логичным, ведь не с Зеленским же об этом говорить. Это не имеет смысла - он ничего не скажет, потому что,к сожалению, не разбирается во внешней политике.
Политтехнолог отмечает, при президенте Порошенко уровень сотрудничества Украины с США был самым высоким за всю историю Украины. Это тогда Украина впервые получила поддержку обеих партий США, многомиллионную военную помощь, «Джавелин», радары, катера, развединформацию.
Американцы поддерживали украинцев во всем и помогали очень оперативно, чем вводили в бешенство Москву. А президент Зеленский за год сумел лишь влезть во внутренний американский скандал между Дональдом Трампом и Джо Байденом и поэтому стал токсичным для многих американцев.
На самом деле,только благодаря неусыпному вниманию Порошенка и его огромному авторитету в международных кругах,Украина до сих пор остается в поле зрения цивилизованных стран и может рассчитывать на их поддержку. При другом раскладе,от безысходности и финансового краха,настоящая некомпетентная ни в каких вопросах власть вполне могла бы пойти на сделку с РФ".("Русский еврей", электронная газета, СПБ).
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16.05.2020 09:17 Ответить
Особливо в пошані і потрібні кандидати в команду ... резидента ЗЕбіла - капітулянта! Сепаратисти, українофоби, корупціонери, колаборанти, капітулянти ..... І інші антиукраїнські особистості для посилення прокремлівської влади ... резидента капітулянта.
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16.05.2020 08:06 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь.
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16.05.2020 08:11 Ответить
Как вы не садитесь,а в музыканты не годитесь.Сажать надо а не рокировками заниматься
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16.05.2020 08:12 Ответить
А кто сейчас торгует должностями? Не уж-то сам Зеленский?
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16.05.2020 09:00 Ответить
Как зеленки не садитесь в музыканты не годитесь
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16.05.2020 10:47 Ответить
Увас один пианист...
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16.05.2020 10:47 Ответить
 
 