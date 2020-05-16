Зеленський провів кадрові перестановки в низці РДА трьох областей
Володимир Зеленський змінив одного голову районної державної адміністрації на Волині, перепризначив одного голову РДА на Луганщині і призначив ще трьох керівників районів у цій області та на Тернопільщині.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.
Зокрема, глава держави звільнив Віктора Дудечка з посади голови Локачинської РДА Волинської області - як зазначається, в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Василя Бакуна.
Зеленський також звільнив Юрія Золкіна з посади керівника Станично-Луганської РДА Луганської області, теж в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Водночас іншим розпорядженням глава держави призначив Золкіна на цю ж посаду.
Також на Луганщині Президент призначив головою Біловодської РДА Катерину Колесникову, а Новоайдарської РДА - Тетяну Новикову.
Ще одним розпорядження Зеленський призначив главою Монастириської РДА Тернопільської області Галину Молчанову.
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А коли закінчилися повноваження президента?
Готовится к админресурсу на выборах.
Зедебил, б.лять!
На самом деле это выглядит более логичным, ведь не с Зеленским же об этом говорить. Это не имеет смысла - он ничего не скажет, потому что,к сожалению, не разбирается во внешней политике.
Политтехнолог отмечает, при президенте Порошенко уровень сотрудничества Украины с США был самым высоким за всю историю Украины. Это тогда Украина впервые получила поддержку обеих партий США, многомиллионную военную помощь, «Джавелин», радары, катера, развединформацию.
Американцы поддерживали украинцев во всем и помогали очень оперативно, чем вводили в бешенство Москву. А президент Зеленский за год сумел лишь влезть во внутренний американский скандал между Дональдом Трампом и Джо Байденом и поэтому стал токсичным для многих американцев.
На самом деле,только благодаря неусыпному вниманию Порошенка и его огромному авторитету в международных кругах,Украина до сих пор остается в поле зрения цивилизованных стран и может рассчитывать на их поддержку. При другом раскладе,от безысходности и финансового краха,настоящая некомпетентная ни в каких вопросах власть вполне могла бы пойти на сделку с РФ".("Русский еврей", электронная газета, СПБ).