Зеленський провів кадрові перестановки в низці РДА трьох областей

Володимир Зеленський змінив одного голову районної державної адміністрації на Волині, перепризначив одного голову РДА на Луганщині і призначив ще трьох керівників районів у цій області та на Тернопільщині.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.

Зокрема, глава держави звільнив Віктора Дудечка з посади голови Локачинської РДА Волинської області - як зазначається, в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Василя Бакуна.

Зеленський також звільнив Юрія Золкіна з посади керівника Станично-Луганської РДА Луганської області, теж в зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України. Водночас іншим розпорядженням глава держави призначив Золкіна на цю ж посаду.

Також на Луганщині Президент призначив головою Біловодської РДА Катерину Колесникову, а Новоайдарської РДА - Тетяну Новикову.

Ще одним розпорядження Зеленський призначив главою Монастириської РДА Тернопільської області Галину Молчанову.

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