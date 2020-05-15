Зеленський нагородив 18 учених

З нагоди Дня науки президент Володимир Зеленський відзначив 18 учених державними нагородами.

Відповідний указ глави держави опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Вчених нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".

Президент відзначив учених орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" I ступеня, "За заслуги" II ступеня, "За заслуги" III ступеня, княгині Ольги III ступеня, Данила Галицького.

Крім того, Зеленський присвоїв звання "Заслужений винахідник України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений лікар України", "Заслужений юрист України" 39 вченим.

День науки в Україні відзначають 16 травня.