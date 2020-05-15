Зеленський нагородив 18 учених
З нагоди Дня науки президент Володимир Зеленський відзначив 18 учених державними нагородами.
Відповідний указ глави держави опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
Вчених нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".
Президент відзначив учених орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" I ступеня, "За заслуги" II ступеня, "За заслуги" III ступеня, княгині Ольги III ступеня, Данила Галицького.
Крім того, Зеленський присвоїв звання "Заслужений винахідник України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений лікар України", "Заслужений юрист України" 39 вченим.
День науки в Україні відзначають 16 травня.
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В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
Великий врач винахидник из Винницы. Что он такого открыл интересно?
Или ученый секретарь из института ортопедии. Что можно было такого сделать уч. секретарю???
Или кто-то из ин-та физкультуры....
Ну просто квест.
Хотелось бы прозрачности, за что и кто и почему получает такие награды!!!
Или Вы думаете Янукович для того чтобы стать проФФесором в библиотеках по ночам сидел?
МИЭТ обучал своих студентов по переводным пендосовским учебникам (тираж был небольшой - до 5000), некоторое количество которых попадало и в библиотеки Киева.
Могу назвать несколько выдающихся докторов наук, диссертации которых полностью передраны с этих учебников.
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Від нього всім людям з мінімальним IQ невпинно хочеться блювати.
С кем и о чём Зеленский договаривался в Омане?
За то шо они нам 3.14здят?
Вот только великих открытий на сайте президента не предоставлено.
Что наводит на мысль, что дали как всегда - тому, кто договорился.
В этой теме ни одного зелебоба, а год назад клоун собирал тысячи коментов.
Шарик сдулся...
Сюр!!!!!