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Зеленський нагородив 18 учених

Зеленський нагородив 18 учених

З нагоди Дня науки президент Володимир Зеленський відзначив 18 учених державними нагородами.

Відповідний указ глави держави опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Вчених нагороджено "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".

Президент відзначив учених орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" I ступеня, "За заслуги" II ступеня, "За заслуги" III ступеня, княгині Ольги III ступеня, Данила Галицького.

Крім того, Зеленський присвоїв звання "Заслужений винахідник України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений лікар України", "Заслужений юрист України" 39 вченим.

День науки в Україні відзначають 16 травня.

Автор: 

Зеленський (23642) нагорода (1255) наука (363) учені (180)


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Топ коментарі
+8
Сивохо уже наградил?
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 7720
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15.05.2020 22:13
+7
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 8177
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15.05.2020 22:36
+4
А где ознакомиться с великими открытиями науки ? А если без сарказма, общался как-то со старичками профессорами из института Электродинамики (обедали вместе в столовке разговорились на тему БТГ)
В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
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15.05.2020 22:11
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А где ознакомиться с великими открытиями науки ? А если без сарказма, общался как-то со старичками профессорами из института Электродинамики (обедали вместе в столовке разговорились на тему БТГ)
В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
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15.05.2020 22:11 Відповісти
це наслідки правління великого патона, вже вчені, які при ньому починали аспірантами вийшли на пенсію.
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15.05.2020 22:16 Відповісти
посмотрел на сайте. Вопросов больше чем ответов
Великий врач винахидник из Винницы. Что он такого открыл интересно?
Или ученый секретарь из института ортопедии. Что можно было такого сделать уч. секретарю???
Или кто-то из ин-та физкультуры....
Ну просто квест.
Хотелось бы прозрачности, за что и кто и почему получает такие награды!!!
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15.05.2020 23:12 Відповісти
Отож
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16.05.2020 00:18 Відповісти
Бывших выпускников Трускавца ???
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15.05.2020 22:11 Відповісти
Трускавецький диплом можна прирівнювати лише до проФФесора🐸
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15.05.2020 22:29 Відповісти
А диссеры пусть проверит ихние на плагиат - там его полно, ибо НИКТО из наших "ученых" никогда насчет плагиата не заморачивался, а использовал его как законный инструмент. Наиболее честные брали диссеры из буржа, переводили их на мацкальский и в таком списженном виде подавали как "свои" работы, за что им мудакам тупым потом степени вешали и деньги всякие давали.
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15.05.2020 22:12 Відповісти
Так всегда так было. Кандидатский дисер 20 штук зелени и можешь на защиту даже не приходить. Докторский 30-50 штук. Так в Украине и становятся вчОными.

Или Вы думаете Янукович для того чтобы стать проФФесором в библиотеках по ночам сидел?
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15.05.2020 22:18 Відповісти
цены вы написали дурные. Таких нет.
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15.05.2020 23:13 Відповісти
Какие дисеры, успокойся.
МИЭТ обучал своих студентов по переводным пендосовским учебникам (тираж был небольшой - до 5000), некоторое количество которых попадало и в библиотеки Киева.
Могу назвать несколько выдающихся докторов наук, диссертации которых полностью передраны с этих учебников.
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15.05.2020 22:40 Відповісти
Сивохо уже наградил?
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 7720
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15.05.2020 22:13 Відповісти
Якщо правильно обробити в "Фотошопі", то можна отримати картину "Сивохо переходить лінію фронту".
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Зеленський вискочка. Малоосвічене зелене блювотиння.

Від нього всім людям з мінімальним IQ невпинно хочеться блювати.
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15.05.2020 22:13 Відповісти
Зате люди з високим IQ підтримують!
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15.05.2020 22:18 Відповісти
Кто, кроме зебила, себя похвалит? Судя по радостному настроению, ты намедни "Колобка" осилил, вченый?
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15.05.2020 22:46 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/priglashyonnye-ordlo-kontaktnoy-gruppe-imeyut-1589568526.html "Приглашенные" от ОРДЛО в контактной группе имеют российское гражданство
С кем и о чём Зеленский договаривался в Омане?
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15.05.2020 22:13 Відповісти
Вова, тебя много.. много не там где надо, не туда куда надо , не с теми кем надо.. и вообще чувак, походу ты не туда попал..
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15.05.2020 22:14 Відповісти
Смотрит на бумажку онафлитков,доволен...,наградатель
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15.05.2020 22:16 Відповісти
И за шо наградил?
За то шо они нам 3.14здят?
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15.05.2020 22:16 Відповісти
И всё? А где поимённый список, описание заслуг и поздравления? Цензор, ау? Дома есть кто?
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15.05.2020 22:21 Відповісти
они есть по ссылке.
Вот только великих открытий на сайте президента не предоставлено.
Что наводит на мысль, что дали как всегда - тому, кто договорился.
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15.05.2020 23:15 Відповісти
У нас науки (в її правильном понятті) не існує. Та й взагалі, як баран може визначити що це взагалі вчений.
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15.05.2020 22:24 Відповісти
По медали
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15.05.2020 22:28 Відповісти
Поэтому даже воды толком не хватка и запорожец мечта любого,благодаря этим великим ученым.Может они поделятся со воими открытиями с западными коллегами не имеющими наград
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15.05.2020 22:26 Відповісти
Клоун стал малоинтересен нариду и даже своему избирателю.
В этой теме ни одного зелебоба, а год назад клоун собирал тысячи коментов.
Шарик сдулся...
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15.05.2020 22:33 Відповісти
Пыль на лаптях награждает Ученых!!!
Сюр!!!!!
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 8177
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15.05.2020 22:36 Відповісти
95-й квартал награлил?
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15.05.2020 22:52 Відповісти
Науку фінансувати потрібно,а не медальки роздавать.
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15.05.2020 23:03 Відповісти
яка може бути наука в країні, яка витрачає на науку 0,5% ВВП? В світі витрати в середньому 2%, а передові країни витрачають 3-4%. При витратах 0,5% наука нічого продукувати не може, може просто зберігатися на музейному рівні.
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15.05.2020 23:04 Відповісти
Звідки такі скаженні гроші? В минулому році 0,17% і муміфікований Патон впридачу.
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16.05.2020 05:06 Відповісти
0,17% це витрати з українського держбюджету, решта фінансування - закордонні гранти, оплата з бізнесу та інші не бюджетні надходження
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16.05.2020 12:39 Відповісти
Ученый наградил ученых.
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15.05.2020 23:45 Відповісти
Орден треба назвати - "Дармоід України". Чомусь пакистанські вчені зуміли створити ядерну зброю, а українські , навпаки все профукати і розпродати. Тому і роблять науку - "зварювання" так недалеко і до науки - "взуття" чи "присадибної лопати", коли олігофрени нагорооджують олігофренів то країні кірдик. Особливо коли уряд складається або з бариг-казнокрадів або остолопів жебраків. Ми б здобули, та дурні землю продали...
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16.05.2020 07:48 Відповісти
Весь 95-ый бардак наградил, даже кассира и уборщицу.
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16.05.2020 12:13 Відповісти
 
 