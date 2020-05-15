Зеленский наградил 18 ученых

По случаю Дня науки президент Владимир Зеленский отметил 18 ученых государственными наградами.

Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Ученые награждены "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Президент отметил ученых орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" I степени, "За заслуги" II степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого.

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Кроме того, Зеленский присвоил звание "Заслуженный изобретатель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный юрист Украины" 39 ученым.

День науки в Украине отмечают 16 мая.