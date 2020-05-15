Зеленский наградил 18 ученых
По случаю Дня науки президент Владимир Зеленский отметил 18 ученых государственными наградами.
Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.
Ученые награждены "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".
Президент отметил ученых орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" I степени, "За заслуги" II степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину
Кроме того, Зеленский присвоил звание "Заслуженный изобретатель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный юрист Украины" 39 ученым.
День науки в Украине отмечают 16 мая.
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В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
Великий врач винахидник из Винницы. Что он такого открыл интересно?
Или ученый секретарь из института ортопедии. Что можно было такого сделать уч. секретарю???
Или кто-то из ин-та физкультуры....
Ну просто квест.
Хотелось бы прозрачности, за что и кто и почему получает такие награды!!!
Или Вы думаете Янукович для того чтобы стать проФФесором в библиотеках по ночам сидел?
МИЭТ обучал своих студентов по переводным пендосовским учебникам (тираж был небольшой - до 5000), некоторое количество которых попадало и в библиотеки Киева.
Могу назвать несколько выдающихся докторов наук, диссертации которых полностью передраны с этих учебников.
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Від нього всім людям з мінімальним IQ невпинно хочеться блювати.
С кем и о чём Зеленский договаривался в Омане?
За то шо они нам 3.14здят?
Вот только великих открытий на сайте президента не предоставлено.
Что наводит на мысль, что дали как всегда - тому, кто договорился.
В этой теме ни одного зелебоба, а год назад клоун собирал тысячи коментов.
Шарик сдулся...
Сюр!!!!!