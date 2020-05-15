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Зеленский наградил 18 ученых

Зеленский наградил 18 ученых

По случаю Дня науки президент Владимир Зеленский отметил 18 ученых государственными наградами.

Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Ученые награждены "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Президент отметил ученых орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" I степени, "За заслуги" II степени, "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину

Кроме того, Зеленский присвоил звание "Заслуженный изобретатель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный юрист Украины" 39 ученым.

День науки в Украине отмечают 16 мая.

Автор: 

Зеленский (20185) награда (1793) наука (696) ученые (346)


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Топ комментарии
+8
Сивохо уже наградил?
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 7720
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15.05.2020 22:13
+7
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 8177
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15.05.2020 22:36
+4
А где ознакомиться с великими открытиями науки ? А если без сарказма, общался как-то со старичками профессорами из института Электродинамики (обедали вместе в столовке разговорились на тему БТГ)
В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
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15.05.2020 22:11
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Правила форума Совет форумчан
А где ознакомиться с великими открытиями науки ? А если без сарказма, общался как-то со старичками профессорами из института Электродинамики (обедали вместе в столовке разговорились на тему БТГ)
В общем электромуравей (мотороллер) и электрособоль- все из полезного- остальное ни о чем. Ну инстик весь в аренде это понятно. Тоже самое связь- Нормативка на нуле.... Про хиию тоже промолчу...
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15.05.2020 22:11 Ответить
це наслідки правління великого патона, вже вчені, які при ньому починали аспірантами вийшли на пенсію.
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15.05.2020 22:16 Ответить
посмотрел на сайте. Вопросов больше чем ответов
Великий врач винахидник из Винницы. Что он такого открыл интересно?
Или ученый секретарь из института ортопедии. Что можно было такого сделать уч. секретарю???
Или кто-то из ин-та физкультуры....
Ну просто квест.
Хотелось бы прозрачности, за что и кто и почему получает такие награды!!!
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15.05.2020 23:12 Ответить
Отож
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16.05.2020 00:18 Ответить
Бывших выпускников Трускавца ???
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15.05.2020 22:11 Ответить
Трускавецький диплом можна прирівнювати лише до проФФесора🐸
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15.05.2020 22:29 Ответить
А диссеры пусть проверит ихние на плагиат - там его полно, ибо НИКТО из наших "ученых" никогда насчет плагиата не заморачивался, а использовал его как законный инструмент. Наиболее честные брали диссеры из буржа, переводили их на мацкальский и в таком списженном виде подавали как "свои" работы, за что им мудакам тупым потом степени вешали и деньги всякие давали.
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15.05.2020 22:12 Ответить
Так всегда так было. Кандидатский дисер 20 штук зелени и можешь на защиту даже не приходить. Докторский 30-50 штук. Так в Украине и становятся вчОными.

Или Вы думаете Янукович для того чтобы стать проФФесором в библиотеках по ночам сидел?
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15.05.2020 22:18 Ответить
цены вы написали дурные. Таких нет.
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15.05.2020 23:13 Ответить
Какие дисеры, успокойся.
МИЭТ обучал своих студентов по переводным пендосовским учебникам (тираж был небольшой - до 5000), некоторое количество которых попадало и в библиотеки Киева.
Могу назвать несколько выдающихся докторов наук, диссертации которых полностью передраны с этих учебников.
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15.05.2020 22:40 Ответить
Сивохо уже наградил?
Сегодня Сивохо заявил, что украинская армия причастна к мародёрству на Донбассе.
Вот таких ублюдков украинофобов как и он сам, Зеленский держит у себя.
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 7720
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15.05.2020 22:13 Ответить
Якщо правильно обробити в "Фотошопі", то можна отримати картину "Сивохо переходить лінію фронту".
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15.05.2020 22:34 Ответить
Зеленський вискочка. Малоосвічене зелене блювотиння.

Від нього всім людям з мінімальним IQ невпинно хочеться блювати.
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15.05.2020 22:13 Ответить
Зате люди з високим IQ підтримують!
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15.05.2020 22:18 Ответить
Кто, кроме зебила, себя похвалит? Судя по радостному настроению, ты намедни "Колобка" осилил, вченый?
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15.05.2020 22:46 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/priglashyonnye-ordlo-kontaktnoy-gruppe-imeyut-1589568526.html "Приглашенные" от ОРДЛО в контактной группе имеют российское гражданство
С кем и о чём Зеленский договаривался в Омане?
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15.05.2020 22:13 Ответить
Вова, тебя много.. много не там где надо, не туда куда надо , не с теми кем надо.. и вообще чувак, походу ты не туда попал..
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15.05.2020 22:14 Ответить
Смотрит на бумажку онафлитков,доволен...,наградатель
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15.05.2020 22:16 Ответить
И за шо наградил?
За то шо они нам 3.14здят?
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15.05.2020 22:16 Ответить
И всё? А где поимённый список, описание заслуг и поздравления? Цензор, ау? Дома есть кто?
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15.05.2020 22:21 Ответить
они есть по ссылке.
Вот только великих открытий на сайте президента не предоставлено.
Что наводит на мысль, что дали как всегда - тому, кто договорился.
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15.05.2020 23:15 Ответить
У нас науки (в її правильном понятті) не існує. Та й взагалі, як баран може визначити що це взагалі вчений.
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15.05.2020 22:24 Ответить
По медали
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15.05.2020 22:28 Ответить
Поэтому даже воды толком не хватка и запорожец мечта любого,благодаря этим великим ученым.Может они поделятся со воими открытиями с западными коллегами не имеющими наград
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15.05.2020 22:26 Ответить
Клоун стал малоинтересен нариду и даже своему избирателю.
В этой теме ни одного зелебоба, а год назад клоун собирал тысячи коментов.
Шарик сдулся...
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15.05.2020 22:33 Ответить
Пыль на лаптях награждает Ученых!!!
Сюр!!!!!
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15.05.2020 22:34 Ответить
Зеленский наградил 18 ученых - Цензор.НЕТ 8177
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15.05.2020 22:36 Ответить
95-й квартал награлил?
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15.05.2020 22:52 Ответить
Науку фінансувати потрібно,а не медальки роздавать.
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15.05.2020 23:03 Ответить
яка може бути наука в країні, яка витрачає на науку 0,5% ВВП? В світі витрати в середньому 2%, а передові країни витрачають 3-4%. При витратах 0,5% наука нічого продукувати не може, може просто зберігатися на музейному рівні.
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15.05.2020 23:04 Ответить
Звідки такі скаженні гроші? В минулому році 0,17% і муміфікований Патон впридачу.
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16.05.2020 05:06 Ответить
0,17% це витрати з українського держбюджету, решта фінансування - закордонні гранти, оплата з бізнесу та інші не бюджетні надходження
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16.05.2020 12:39 Ответить
Ученый наградил ученых.
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15.05.2020 23:45 Ответить
Орден треба назвати - "Дармоід України". Чомусь пакистанські вчені зуміли створити ядерну зброю, а українські , навпаки все профукати і розпродати. Тому і роблять науку - "зварювання" так недалеко і до науки - "взуття" чи "присадибної лопати", коли олігофрени нагорооджують олігофренів то країні кірдик. Особливо коли уряд складається або з бариг-казнокрадів або остолопів жебраків. Ми б здобули, та дурні землю продали...
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16.05.2020 07:48 Ответить
Весь 95-ый бардак наградил, даже кассира и уборщицу.
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16.05.2020 12:13 Ответить
 
 