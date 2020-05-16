За границей COVID-19 болеет 141 украинец, - МИД

По состоянию на вечер 16 мая 141 украинец лечится от коронавирусной болезни за рубежом.

Об этом инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего больных украинцев в Италии - 121 человек. Также по 3 инфицированных - в Австрии, Беларуси и России, по 2 в США, Чехии и Швеции, по одному - в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

73 гражданина Украины выздоровели от коронавируса за рубежом, 8 - умерли.

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