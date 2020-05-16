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За границей COVID-19 болеет 141 украинец, - МИД
По состоянию на вечер 16 мая 141 украинец лечится от коронавирусной болезни за рубежом.
Об этом инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Больше всего больных украинцев в Италии - 121 человек. Также по 3 инфицированных - в Австрии, Беларуси и России, по 2 в США, Чехии и Швеции, по одному - в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.
73 гражданина Украины выздоровели от коронавируса за рубежом, 8 - умерли.
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Як гадалося, так і сталося.
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
"Чим довше ти дивишся как-цапський телевізор, тим швидше впадаєш в комунізмо-*******".
Ти так наполегливо відвідуєш форум цензор.нет, що навіть в мене виникли підозри, а чи не ******** ти часом? .
А якщо по темі, то тоді тобі доведеться навести БІЛЬШ авторитетні джерела, ніж посилання на сайт імені *****.
Спробуй ще раз.
Докажи, що ти не "просто так", свої дерев'яні отримуєш.
ЗДЕСЬ НЕ НАЛИВАЮТ !
Але, кожному дістанеться за те, що зробив.
Комусь за секунду, комусь за день, комусь за секунду до відходу.
В кожного своя доля.
Ти мене розсмішив.
Буде йому ЙОГО гулаг.
Тоді мене згадає, дурне безпородне створіння.
Можна прізвищаі посади, хто пише числа?
Що ти робиш на УКРАЇНСКОМУ форумі, якщо не розумієш української?
ДЛЯ ЧОГО ТИ НАЗВАВСЯ https://censor.net/user/278725, якщо ЛИТВСЬКОЇ НЕРОЗУМІЄШ?
Я розумію, що це не ти собі придумав кличку, а ті, хто тебе наймають.
Але, ж невже в тебе не залишилося, хоч краплини самоповаги?
Цікавий екзепляр.
Ти мене втішив.
ЗДЕСЬ НЕ НАЛИВАЮТ !
Решил зафлудить, чтобы никто не заметил, что ты в статье про короновирус, ссылку на которую я дал, не можешь ссылки найти?
Бреши далі.
Цікаво, до якої межі ти добрешешся.
Я уважно слухаю.
Ти там зовсім з глузду з'їхав під американським проксі?
Досить дудлити оковиту. Я розумію, що в тебе нічна зміна, але не всі п'яні, такі, як ти, з https://censor.net/user/278725.
Чим раніше покаєтеся, тим раніше вам ***** відпустить ваші гріхи, пройдисвіти.
А я не здивувався, і з першого разу тебе розкусив, продажний?
Тому я "Пішов на )(уй, дебіл."?
Якщо б тобі вистачило сміливості порозмовляти зі мною довше, хто його знає, чим би все закінчилося.
В Украине, похоже, КГБ точно таких же "националистов" создал...
******** https://censor.net/user/421358, розкажи цю казку комусь іншому, тільки не мені.
Скажи модераторам, що ти пролітаєш.
Свої "ссылки" сайтів імені *****, пошли своїм дітям. Нехай вони з тебе посміються, недорозвинутий.
До речі, ти так і не пояснив, чому тебе твої роботодавці назвали https://censor.net/user/278725 ?
Міг би зізнатися, що ти не тільки української не розумієш, але й литовської також.
Чи може вони такі ж ідіоти, як ти?