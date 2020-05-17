За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС

Станом на вечір 16 травня 141 українець лікується від коронавірусної хвороби за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Найбільше хворих українців в Італії - 121 особа. Також по троє інфікованих - в Австрії, Білорусі та Росії, по двоє в США, Чехії та Швеції, по одному - в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

73 громадянина України одужали від коронавірусу за кордоном, 8 померли.

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