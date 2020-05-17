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Новини Коронавірус і карантин
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За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС

За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС

Станом на вечір 16 травня 141 українець лікується від коронавірусної хвороби за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Найбільше хворих українців в Італії - 121 особа. Також по троє інфікованих - в Австрії, Білорусі та Росії, по двоє в США, Чехії та Швеції, по одному - в Ірландії, Німеччині, Уругваї та на Мальті.

73 громадянина України одужали від коронавірусу за кордоном, 8 померли.

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За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС 01

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карантин (18172) МЗС (4106) українці (2536) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
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Релаксі-таксі! Це кацапня імітує. Проблема для них в тому, що вони реально не усвідомлюють просту річ-від них смердить козлятиною!
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17.05.2020 01:48
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З самого початку цієї афери під кодовою назвою "https://censor.net/n3188534" я стверджував, що це провокація з боку напівздохлого *****, яку спробував використати комуністичний Китай проти США, і яку Трамп успішно використовує проти как-цапії, Китаю і Європи.

Як гадалося, так і сталося.
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17.05.2020 00:21 Відповісти
Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения

https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
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17.05.2020 00:39 Відповісти
Как-цапомовному представнику https://censor.net/user/278725 (Великого ЛИТОВСЬКОГО князівства), який, ні бум-бум литовською мовою, ВІДПОВДАЮ :
"Чим довше ти дивишся как-цапський телевізор, тим швидше впадаєш в комунізмо-*******".
Ти так наполегливо відвідуєш форум цензор.нет, що навіть в мене виникли підозри, а чи не ******** ти часом? .
А якщо по темі, то тоді тобі доведеться навести БІЛЬШ авторитетні джерела, ніж посилання на сайт імені *****.
Спробуй ще раз.
Докажи, що ти не "просто так", свої дерев'яні отримуєш.
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17.05.2020 01:07 Відповісти
Я не понимаю твой язык, вроде слова украинские, а аргументы - кацапские, как и у всех кацапов, которые не в состоянии по ссылкам в статье перейти, а делают выводы по словам заголовка.
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17.05.2020 01:11 Відповісти
Чумидло как-цапомовне, що ти тут робиш?
ЗДЕСЬ НЕ НАЛИВАЮТ !
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17.05.2020 01:30 Відповісти
Кстати, на Цензоре есть пяток роликов на которых на передовую затёрлись кацапомовные и стреляют по оркам и стреляют, как будто они не враги тебе, так ты сообщи об этих агентах в СБУ.
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17.05.2020 01:34 Відповісти
Мене дивує не твоя присутність на цьому форумі, а оригінальна реакція модераторів, з дозволу яких ти - чмо **********, тут ЩОГОДИННО пасешся.
Але, кожному дістанеться за те, що зробив.
Комусь за секунду, комусь за день, комусь за секунду до відходу.
В кожного своя доля.
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17.05.2020 01:41 Відповісти
Лахта, ты тут недавно и тебя ещё не ввели в курс дела, но внизу есть переход на совет форумчан и ты там можешь пожаловаться, что на форуме и в ВСУ передовой разговаривают на русском языке и ты их ненавидишь.
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17.05.2020 01:48 Відповісти
Який зміст жалітися на співробітника ***** на форумі цензор.нет?
Ти мене розсмішив.
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17.05.2020 01:53 Відповісти
Нагально подавай заявку на роботу в сенатСША
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17.05.2020 00:56 Відповісти
Пецька помстився?
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17.05.2020 00:54 Відповісти
Хло цьому как-цапському виродку ще не так помститься.
Буде йому ЙОГО гулаг.
Тоді мене згадає, дурне безпородне створіння.
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17.05.2020 01:25 Відповісти
Коли я був хворий в італії, то писали що тільки двоє хворих в Італії
Можна прізвищаі посади, хто пише числа?
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17.05.2020 00:53 Відповісти
Якщо я не розумію португальську мову, значить, мені нічого робити на ПОРТУГАЛЬСЬКОМУ форумі.
Що ти робиш на УКРАЇНСКОМУ форумі, якщо не розумієш української?
ДЛЯ ЧОГО ТИ НАЗВАВСЯ https://censor.net/user/278725, якщо ЛИТВСЬКОЇ НЕРОЗУМІЄШ?
Я розумію, що це не ти собі придумав кличку, а ті, хто тебе наймають.
Але, ж невже в тебе не залишилося, хоч краплини самоповаги?
Цікавий екзепляр.
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17.05.2020 01:20 Відповісти
Чтобы тебя понимать, не пиши по-кацапски украинскими словами.
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17.05.2020 01:25 Відповісти
Це все, на що тобі вистачило твоїх мізків?
Ти мене втішив.
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17.05.2020 01:28 Відповісти
Про мозги и тупиц аргументы только истинные украинцы произносят, которые братья кацапам, а на их форумах я был, осталось тебе чисто по-братски меня выключателем назвать.
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17.05.2020 01:31 Відповісти
Чумидло как-цапомовне, що ти тут робиш?
ЗДЕСЬ НЕ НАЛИВАЮТ ! За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС - Цензор.НЕТ 4244
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17.05.2020 01:32 Відповісти
Очевидно, что ты русского языка не знаешь, а в кацапском малый набор слов потому и подменяя слова из кацапского языка на украинские тебе не удаётся пару слов связать и потому постишь один и тот-же пост по несколько раз.
Решил зафлудить, чтобы никто не заметил, что ты в статье про короновирус, ссылку на которую я дал, не можешь ссылки найти?
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17.05.2020 01:39 Відповісти
Релаксі-таксі! Це кацапня імітує. Проблема для них в тому, що вони реально не усвідомлюють просту річ-від них смердить козлятиною!
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17.05.2020 01:48 Відповісти
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17.05.2020 01:49 Відповісти
Кацапа, ти за сиром?
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17.05.2020 01:51 Відповісти
А ти?
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17.05.2020 01:52 Відповісти
Я?- Це моє ім'я і я тут під прапором моєї країни вже років п'ять. Ти хто такий?
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17.05.2020 01:53 Відповісти
Я сам львівський-роджений і рощений.
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17.05.2020 01:54 Відповісти
А всі львіШькі від народження - американці. І всі, як один, з самого рання відвідують цензор.нет, щоб захистити ********* від нападок українців, які порушують їхні права спілкування как-цапською мовою на українському форумі.
Бреши далі.
Цікаво, до якої межі ти добрешешся.
Я уважно слухаю.
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17.05.2020 02:14 Відповісти
Я про тебе)- того чувака я знаю-він проукраїнський, а ось ти щось нове тут .
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17.05.2020 01:52 Відповісти
Як можна бути "про-українським" і не розуміти української мови?

Ти там зовсім з глузду з'їхав під американським проксі?
Досить дудлити оковиту. Я розумію, що в тебе нічна зміна, але не всі п'яні, такі, як ти, з https://censor.net/user/278725.
Чим раніше покаєтеся, тим раніше вам ***** відпустить ваші гріхи, пройдисвіти.
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17.05.2020 02:00 Відповісти
Ти хотів мене здивувати американським прапором, чудо **********?
А я не здивувався, і з першого разу тебе розкусив, продажний?
Тому я "Пішов на )(уй, дебіл."?
Якщо б тобі вистачило сміливості порозмовляти зі мною довше, хто його знає, чим би все закінчилося.
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17.05.2020 02:09 Відповісти
Как-то мне рассказывали, что была передача (вроде вели журналисты программы, где был Листьев, которого убили) на которой говорили о нарушении законов Лукашенко и он там присутствовал, так наша "оппозиция" вместо обсуждения нарушений талдычила - говорите по беларуски,по беларуски,по беларуски,по беларуски,по беларуски, как будто обсуждается не нарушение законов Лукашенко...
В Украине, похоже, КГБ точно таких же "националистов" создал...
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17.05.2020 01:55 Відповісти
Я не розмовляв російською вже пятнатцять років. Моя донька не знає жодного слова російською, хоча, будучи вирощеною в Америці володіє українською досконально.
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17.05.2020 01:59 Відповісти
І ти з самого ранку зайшов на український форум, і почав захищати пройдисвіта-********* https://censor.net/user/278725, бо його образили, за те, що він пхає свого смердячого носа в українські справи, але не розуміє української.
******** https://censor.net/user/421358, розкажи цю казку комусь іншому, тільки не мені.
Скажи модераторам, що ти пролітаєш.
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17.05.2020 02:05 Відповісти
Бозє, який жах!
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17.05.2020 01:46 Відповісти
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17.05.2020 01:51 Відповісти
Очевидно, що ти, розумієш лише как-цапську.
Свої "ссылки" сайтів імені *****, пошли своїм дітям. Нехай вони з тебе посміються, недорозвинутий.
До речі, ти так і не пояснив, чому тебе твої роботодавці назвали https://censor.net/user/278725 ?
Міг би зізнатися, що ти не тільки української не розумієш, але й литовської також.
Чи може вони такі ж ідіоти, як ти?
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17.05.2020 01:48 Відповісти
Сиротки з Кюршавеля?
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17.05.2020 07:49 Відповісти
 
 