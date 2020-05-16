Українські вчені прогнозують можливий спад пандемії COVID-19 у кінці травня

Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського допускають, що можливий початок спаду пандемії коронавірусу відбудеться в третій декаді травня, а доти розвиток пандемії матиме лінійний характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КПІ.

Зазначається, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих на день.

За результатами прогнозного моделювання команди проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих).



Вчені зазначили, що для міста Києва, протягом п’ятнадцятиденного відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) процес розвитку пандемії поки що є більш нестаціонарним з ймовірним зниженням його волатильності і набуттям більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" – 40-50 нових інфікованих на день.



Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п’ятнадцятиденному відрізку часу (06.05.20 – 20.05.20) не перевищує 2.2%.



Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4 906 пацієнтів, 497 летальних випадків.