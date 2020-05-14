Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ
На те, щоб узяти під контроль поширення коронавірусної хвороби COVID-19, може знадобитися до п'яти років.
Про це на онлайн-конференції сказала головний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я б сказала, що через років чотири чи п'ять років ми змогли б контролювати (поширення коронавірусу. - Ред.)", - сказала вона, додавши, що в неї немає "магічної кулі передбачення" і вона не знає, чи погіршиться ситуація.
За її словами, на цей процес впливатиме низка чинників, зокрема, чи мутує патоген, які заходи щодо стримування вживаються і наскільки ефективними виявляться вакцини, які розробляються.
Свамінатан додала, що вакцина "на цей момент видається найкращим виходом", але водночас є багато "сумнівів" щодо її ефективності та безпеки, а також виробництва і справедливого розподілу. До того ж вона може припинити працювати, якщо вірус мутує, зазначила фахівець ВООЗ.
Вона також зазначила, що зважування ризиків і вигод від послаблення карантинів зараз стало найбільшим викликом, з яким нині стикаються політики і чиновники.
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Пару недель нужно, после ликвидации диверсионной конторы под названием "ВОЗ".
В кои-то веки адекватное и честное руководство: Гебреисус эфиоп,
а они в мире известны своей честностью и порядочностью, как у нас цыгане.
Хочешь "типа шведский вариант" (а там есть всеровно достаточное колличество ограничений) ? На сегодня :27909 -зараженых ,3460 умерших , 4971 -выздоровели ,провели 177500 тестов в 10млн стране .Что бы приобрести коллективный иммунитет , необходимо чтобы переболело минимум 70% населения .То есть умерших даже от зараженых -12%, а если считать от выздоровевших то 40% , потому что ты не знаешь что будет с остальными больными. И так у тебя перспектива от 1млн до 4млн загубить для приобретения иммунитета .А ты уверен что не войдешь в их число ?
Вы в них то ли разбираетесь плохо,
то ли, что скорее всего - цитируете подтасовки, чтоб ужасу нагнать.
Реальные цифры совсем другие, как обычно при гриппах.
Но сейчас все брешут, кому охота - если Вам охота, то брешите и Вы, такая мода.
Ещё короче? Всяко может быть.
Ещё проще? Ху.. его знает!
тем более - пандемий
бо эти состояния будут назначать по правилам
правила никуда не делись
а ВОЗ может и не считая по одному случаю пандемию объявить
хотя массовость тут основное