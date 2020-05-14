Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ

На те, щоб узяти під контроль поширення коронавірусної хвороби COVID-19, може знадобитися до п'яти років.

Про це на онлайн-конференції сказала головний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я б сказала, що через років чотири чи п'ять років ми змогли б контролювати (поширення коронавірусу. - Ред.)", - сказала вона, додавши, що в неї немає "магічної кулі передбачення" і вона не знає, чи погіршиться ситуація.

За її словами, на цей процес впливатиме низка чинників, зокрема, чи мутує патоген, які заходи щодо стримування вживаються і наскільки ефективними виявляться вакцини, які розробляються.

Свамінатан додала, що вакцина "на цей момент видається найкращим виходом", але водночас є багато "сумнівів" щодо її ефективності та безпеки, а також виробництва і справедливого розподілу. До того ж вона може припинити працювати, якщо вірус мутує, зазначила фахівець ВООЗ.

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Вона також зазначила, що зважування ризиків і вигод від послаблення карантинів зараз стало найбільшим викликом, з яким нині стикаються політики і чиновники.