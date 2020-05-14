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Новини Коронавірус і карантин
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Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ

Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ

На те, щоб узяти під контроль поширення коронавірусної хвороби COVID-19, може знадобитися до п'яти років.

Про це на онлайн-конференції сказала головний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я Соума Свамінатан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я б сказала, що через років чотири чи п'ять років ми змогли б контролювати (поширення коронавірусу. - Ред.)", - сказала вона, додавши, що в неї немає "магічної кулі передбачення" і вона не знає, чи погіршиться ситуація.

За її словами, на цей процес впливатиме низка чинників, зокрема, чи мутує патоген, які заходи щодо стримування вживаються і наскільки ефективними виявляться вакцини, які розробляються.

Свамінатан додала, що вакцина "на цей момент видається найкращим виходом", але водночас є багато "сумнівів" щодо її ефективності та безпеки, а також виробництва і справедливого розподілу. До того ж вона може припинити працювати, якщо вірус мутує, зазначила фахівець ВООЗ.

Також читайте: Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ

Вона також зазначила, що зважування ризиків і вигод від послаблення карантинів зараз стало найбільшим викликом, з яким нині стикаються політики і чиновники.

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
какие же они дурбецелы, ведь всем же исвестно что:
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9050
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14.05.2020 11:46 Відповісти
+4
в своей голове бубочка уже победил короновирус
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14.05.2020 11:48 Відповісти
+4
кстати как раз закончится канденция владимира зеленских. Совпадение? А если зебилы изберут его еще раз на срок, то победить коронавирус не смогут еще 10 лет!!!
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14.05.2020 11:49 Відповісти
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какие же они дурбецелы, ведь всем же исвестно что:
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9050
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14.05.2020 11:46 Відповісти
в своей голове бубочка уже победил короновирус
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14.05.2020 11:48 Відповісти
кстати как раз закончится канденция владимира зеленских. Совпадение? А если зебилы изберут его еще раз на срок, то победить коронавирус не смогут еще 10 лет!!!
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14.05.2020 11:49 Відповісти
Что такое ВОЗ знаешь? И при чём здесь всеми любимый президент?
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14.05.2020 11:56 Відповісти
Что такое ВОЗ знаю. А вот что такое,,всеми любимый преЗЕдент"-нет. Всеми это кем?
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14.05.2020 12:05 Відповісти
Ну это же ВОЗ сказало, а не всеми горячо любимый президент
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14.05.2020 12:11 Відповісти
Так кем ,,любимый"?
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14.05.2020 12:41 Відповісти
И насколько,,горячо"?
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14.05.2020 12:42 Відповісти
И кто эти ,,все"?
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14.05.2020 12:43 Відповісти
и почему ты правописания не знаешь? ПрезИдент пишется через И
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14.05.2020 15:22 Відповісти
пять лет карантина для рабов
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14.05.2020 11:48 Відповісти
Нет, гораздо меньше.
Пару недель нужно, после ликвидации диверсионной конторы под названием "ВОЗ".
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14.05.2020 11:49 Відповісти
Нельзя ликвидировать.
В кои-то веки адекватное и честное руководство: Гебреисус эфиоп,
а они в мире известны своей честностью и порядочностью, как у нас цыгане.
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Воз вообще превратился в наВОЗ.Каждый день новые ,противоречющие предыдущим, вещи говорят.Может уж лучше гадать на зверюшках.
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14.05.2020 11:49 Відповісти
Он не превращался, он такой и был - организацией созданной для достижения политических целей и вышибания денег с неугодных стран
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14.05.2020 12:00 Відповісти
Вирус, любой вирус Человека, с нами навсегда. Убрать вирус возможно только путем беспощадной вакцинации. Пример - натуральная оспа. Зачем тогда карантин? Зачем маски? Зачем антисептики (это вообще жесть, при лёгочной инфекции мазать руки спиртом)? Противоречия и ложь в заявлениях и действиях приводят к обоснованному утверждению ,что Ковид это фейк, это меньше чем ничто.
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14.05.2020 11:50 Відповісти
Вроде уже столько информации о вирусе , а ты и дальше думаешь , что это легочная инфекция . В первую очередь он поражает кровь , увеличивая свертываемость и образование тромбов , поэтому и большая смертность сердечников . А в легких идет закупорка тромбами ольвиол легких и провоцирует двухсторонюю пневмонию .Страдают все органы через которые проходит кровь не насыщенная кислородом .
Хочешь "типа шведский вариант" (а там есть всеровно достаточное колличество ограничений) ? На сегодня :27909 -зараженых ,3460 умерших , 4971 -выздоровели ,провели 177500 тестов в 10млн стране .Что бы приобрести коллективный иммунитет , необходимо чтобы переболело минимум 70% населения .То есть умерших даже от зараженых -12%, а если считать от выздоровевших то 40% , потому что ты не знаешь что будет с остальными больными. И так у тебя перспектива от 1млн до 4млн загубить для приобретения иммунитета .А ты уверен что не войдешь в их число ?
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14.05.2020 14:02 Відповісти
Прежде, чем писать о "шведском варианте" стоит изучить анализ причин заболеваемости и смертности в Швеции, а не гадать на кофейной гуще.
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14.05.2020 15:08 Відповісти
Да что ты говоришь ? А ты изучил ? Просвети тогда! С цифрами пожалуйста . Я предоставил цифры .
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14.05.2020 16:01 Відповісти
Зря Вы цифры представляли.
Вы в них то ли разбираетесь плохо,
то ли, что скорее всего - цитируете подтасовки, чтоб ужасу нагнать.
Реальные цифры совсем другие, как обычно при гриппах.
Но сейчас все брешут, кому охота - если Вам охота, то брешите и Вы, такая мода.
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05.08.2020 09:31 Відповісти
Так что, за продуктами ехать?))
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14.05.2020 11:53 Відповісти
Нагоните поставленного китайцами эфиопа из руководства ВОЗ. Поставьте или профессионального медика или толкового менеджера. А то это чмо только трепаться может. Трамп правильно сделал что наказал эту контору на бабки. Нема результата - нема бабла...
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 399
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14.05.2020 11:57 Відповісти
Детям надо иммунитет поднимать фруктами(соки свежие),свежий воздух,чеснок +лимон.Ну и конечно Святые Огни Николая(Янах Улу(Ала)=Горящий древний пер с одэри) из страны Огней.Они усилят огонь в глазах(5-й вид)-ОГОНЬ ЖИЗНИ.
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14.05.2020 12:02 Відповісти
После угрозы обрезать финансирование,чиновники от воз начали чаще шевелить не только губами но и тухесом. Наверное совпадение
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14.05.2020 12:08 Відповісти
чем агрессивнее человек\животное, тем агрессивнее вирусы\грибки.
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14.05.2020 12:19 Відповісти
Щось весь час ставки підвищуються. Спочатку мова йшла про 1,5 роки, потім про 2, тепер вже 5.
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14.05.2020 12:28 Відповісти
Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2494
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14.05.2020 12:29 Відповісти
Короче, она сказала, что ничего не сказала.
Ещё короче? Всяко может быть.
Ещё проще? Ху.. его знает!
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14.05.2020 12:40 Відповісти
О, уже и пятилетка появилась по 👑 вирусу.
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14.05.2020 12:47 Відповісти
На ближайшие несколько лет самый актуальный ответ от воз на все вопросы-ХЗ
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14.05.2020 12:48 Відповісти
наВОЗ должен быть утилизирован, брехливая контора.
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14.05.2020 13:27 Відповісти
Хватит и двух лет, если, конечно, разогнать ВОЗ
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14.05.2020 15:00 Відповісти
если ВОЗ разогнать, эпидемий не будет
тем более - пандемий
бо эти состояния будут назначать по правилам
правила никуда не делись
а ВОЗ может и не считая по одному случаю пандемию объявить
хотя массовость тут основное
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05.08.2020 09:34 Відповісти
 
 