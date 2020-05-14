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Новости Коронавирус и карантин
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Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ

Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ

На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной болезни COVID-19, может потребоваться до пяти лет.

Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса. - Ред.)", - сказала она, добавив, что у нее нет "магического шара предвидения" и она не знает, ухудшится ли ситуация.

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По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.

Сваминатан добавила, что вакцина "на данный момент кажется наилучшим выходом", но в то же время есть много "сомнений" относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.

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Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.

Автор: 

ВОЗ (780) карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
какие же они дурбецелы, ведь всем же исвестно что:
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9050
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14.05.2020 11:46 Ответить
+4
в своей голове бубочка уже победил короновирус
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14.05.2020 11:48 Ответить
+4
кстати как раз закончится канденция владимира зеленских. Совпадение? А если зебилы изберут его еще раз на срок, то победить коронавирус не смогут еще 10 лет!!!
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14.05.2020 11:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
какие же они дурбецелы, ведь всем же исвестно что:
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9050
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14.05.2020 11:46 Ответить
в своей голове бубочка уже победил короновирус
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14.05.2020 11:48 Ответить
кстати как раз закончится канденция владимира зеленских. Совпадение? А если зебилы изберут его еще раз на срок, то победить коронавирус не смогут еще 10 лет!!!
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14.05.2020 11:49 Ответить
Что такое ВОЗ знаешь? И при чём здесь всеми любимый президент?
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14.05.2020 11:56 Ответить
Что такое ВОЗ знаю. А вот что такое,,всеми любимый преЗЕдент"-нет. Всеми это кем?
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14.05.2020 12:05 Ответить
Ну это же ВОЗ сказало, а не всеми горячо любимый президент
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14.05.2020 12:11 Ответить
Так кем ,,любимый"?
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14.05.2020 12:41 Ответить
И насколько,,горячо"?
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14.05.2020 12:42 Ответить
И кто эти ,,все"?
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14.05.2020 12:43 Ответить
и почему ты правописания не знаешь? ПрезИдент пишется через И
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14.05.2020 15:22 Ответить
пять лет карантина для рабов
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14.05.2020 11:48 Ответить
Нет, гораздо меньше.
Пару недель нужно, после ликвидации диверсионной конторы под названием "ВОЗ".
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14.05.2020 11:49 Ответить
Нельзя ликвидировать.
В кои-то веки адекватное и честное руководство: Гебреисус эфиоп,
а они в мире известны своей честностью и порядочностью, как у нас цыгане.
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05.08.2020 09:28 Ответить
Воз вообще превратился в наВОЗ.Каждый день новые ,противоречющие предыдущим, вещи говорят.Может уж лучше гадать на зверюшках.
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14.05.2020 11:49 Ответить
Он не превращался, он такой и был - организацией созданной для достижения политических целей и вышибания денег с неугодных стран
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14.05.2020 12:00 Ответить
Вирус, любой вирус Человека, с нами навсегда. Убрать вирус возможно только путем беспощадной вакцинации. Пример - натуральная оспа. Зачем тогда карантин? Зачем маски? Зачем антисептики (это вообще жесть, при лёгочной инфекции мазать руки спиртом)? Противоречия и ложь в заявлениях и действиях приводят к обоснованному утверждению ,что Ковид это фейк, это меньше чем ничто.
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14.05.2020 11:50 Ответить
Вроде уже столько информации о вирусе , а ты и дальше думаешь , что это легочная инфекция . В первую очередь он поражает кровь , увеличивая свертываемость и образование тромбов , поэтому и большая смертность сердечников . А в легких идет закупорка тромбами ольвиол легких и провоцирует двухсторонюю пневмонию .Страдают все органы через которые проходит кровь не насыщенная кислородом .
Хочешь "типа шведский вариант" (а там есть всеровно достаточное колличество ограничений) ? На сегодня :27909 -зараженых ,3460 умерших , 4971 -выздоровели ,провели 177500 тестов в 10млн стране .Что бы приобрести коллективный иммунитет , необходимо чтобы переболело минимум 70% населения .То есть умерших даже от зараженых -12%, а если считать от выздоровевших то 40% , потому что ты не знаешь что будет с остальными больными. И так у тебя перспектива от 1млн до 4млн загубить для приобретения иммунитета .А ты уверен что не войдешь в их число ?
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14.05.2020 14:02 Ответить
Прежде, чем писать о "шведском варианте" стоит изучить анализ причин заболеваемости и смертности в Швеции, а не гадать на кофейной гуще.
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14.05.2020 15:08 Ответить
Да что ты говоришь ? А ты изучил ? Просвети тогда! С цифрами пожалуйста . Я предоставил цифры .
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14.05.2020 16:01 Ответить
Зря Вы цифры представляли.
Вы в них то ли разбираетесь плохо,
то ли, что скорее всего - цитируете подтасовки, чтоб ужасу нагнать.
Реальные цифры совсем другие, как обычно при гриппах.
Но сейчас все брешут, кому охота - если Вам охота, то брешите и Вы, такая мода.
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05.08.2020 09:31 Ответить
Так что, за продуктами ехать?))
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14.05.2020 11:53 Ответить
Нагоните поставленного китайцами эфиопа из руководства ВОЗ. Поставьте или профессионального медика или толкового менеджера. А то это чмо только трепаться может. Трамп правильно сделал что наказал эту контору на бабки. Нема результата - нема бабла...
Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 399
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14.05.2020 11:57 Ответить
Детям надо иммунитет поднимать фруктами(соки свежие),свежий воздух,чеснок +лимон.Ну и конечно Святые Огни Николая(Янах Улу(Ала)=Горящий древний пер с одэри) из страны Огней.Они усилят огонь в глазах(5-й вид)-ОГОНЬ ЖИЗНИ.
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14.05.2020 12:02 Ответить
После угрозы обрезать финансирование,чиновники от воз начали чаще шевелить не только губами но и тухесом. Наверное совпадение
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14.05.2020 12:08 Ответить
чем агрессивнее человек\животное, тем агрессивнее вирусы\грибки.
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14.05.2020 12:19 Ответить
Щось весь час ставки підвищуються. Спочатку мова йшла про 1,5 роки, потім про 2, тепер вже 5.
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14.05.2020 12:28 Ответить
Щоб узяти коронавірус під контроль, може знадобитися п'ять років, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2494
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14.05.2020 12:29 Ответить
Короче, она сказала, что ничего не сказала.
Ещё короче? Всяко может быть.
Ещё проще? Ху.. его знает!
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14.05.2020 12:40 Ответить
О, уже и пятилетка появилась по 👑 вирусу.
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14.05.2020 12:47 Ответить
На ближайшие несколько лет самый актуальный ответ от воз на все вопросы-ХЗ
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14.05.2020 12:48 Ответить
наВОЗ должен быть утилизирован, брехливая контора.
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14.05.2020 13:27 Ответить
Хватит и двух лет, если, конечно, разогнать ВОЗ
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14.05.2020 15:00 Ответить
если ВОЗ разогнать, эпидемий не будет
тем более - пандемий
бо эти состояния будут назначать по правилам
правила никуда не делись
а ВОЗ может и не считая по одному случаю пандемию объявить
хотя массовость тут основное
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05.08.2020 09:34 Ответить
 
 