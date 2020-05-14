Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ

На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной болезни COVID-19, может потребоваться до пяти лет.

Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса. - Ред.)", - сказала она, добавив, что у нее нет "магического шара предвидения" и она не знает, ухудшится ли ситуация.

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По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.

Сваминатан добавила, что вакцина "на данный момент кажется наилучшим выходом", но в то же время есть много "сомнений" относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.

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Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.