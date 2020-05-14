Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ
На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной болезни COVID-19, может потребоваться до пяти лет.
Об этом на онлайн-конференции сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса. - Ред.)", - сказала она, добавив, что у нее нет "магического шара предвидения" и она не знает, ухудшится ли ситуация.
По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.
Сваминатан добавила, что вакцина "на данный момент кажется наилучшим выходом", но в то же время есть много "сомнений" относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.
Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.
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Пару недель нужно, после ликвидации диверсионной конторы под названием "ВОЗ".
В кои-то веки адекватное и честное руководство: Гебреисус эфиоп,
а они в мире известны своей честностью и порядочностью, как у нас цыгане.
Хочешь "типа шведский вариант" (а там есть всеровно достаточное колличество ограничений) ? На сегодня :27909 -зараженых ,3460 умерших , 4971 -выздоровели ,провели 177500 тестов в 10млн стране .Что бы приобрести коллективный иммунитет , необходимо чтобы переболело минимум 70% населения .То есть умерших даже от зараженых -12%, а если считать от выздоровевших то 40% , потому что ты не знаешь что будет с остальными больными. И так у тебя перспектива от 1млн до 4млн загубить для приобретения иммунитета .А ты уверен что не войдешь в их число ?
Вы в них то ли разбираетесь плохо,
то ли, что скорее всего - цитируете подтасовки, чтоб ужасу нагнать.
Реальные цифры совсем другие, как обычно при гриппах.
Но сейчас все брешут, кому охота - если Вам охота, то брешите и Вы, такая мода.
Ещё короче? Всяко может быть.
Ещё проще? Ху.. его знает!
тем более - пандемий
бо эти состояния будут назначать по правилам
правила никуда не делись
а ВОЗ может и не считая по одному случаю пандемию объявить
хотя массовость тут основное