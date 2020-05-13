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Новости Коронавирус и карантин
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Производитель украинских тест-систем "Укргентех" отправит их в ВОЗ из-за претензий Минздрава

Производитель украинских тест-систем

Компания-производитель украинских тест-систем на коронавирус "Укргентех" намерена направить свои тесты на проверку во Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом биолог компании Бижан Шаропов рассказал изданию LIGA.net после того, как Центр общественного здоровья отказался их верифицировать, передает Цензор.НЕТ.

"Укргентех" считает, что ЦОЗ не имел полномочий проверять их тесты на коронавирус и сделал это с нарушением процедуры.

Шаропов заявил, что верификацию тестов должна провести каждая лаборатория, которая получает реактивы: например, взять 20 образцов - надежно негативных и надежно положительных, - и посмотреть, работают ли тесты.

Также, по его словам, в эксперименте ЦОЗ "подозрительно большой разброс" чувствительности тестов: там провели три исследования "с одним и тем же материалом", получив результат в 20%, 50% и 100%.

"Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты - 36, и еще через три - 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник", - считает он.

Шаропов утверждает, что ЦОЗ не предоставил оригинальные данные исследований по запросу "Укргентеха". Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского. Компания подала заявку в ВОЗ, которая сейчас бесплатно делает проверку тест-систем по всему миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба проверит бракованные ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию, - Ляшко

Как сообщалось, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.

Автор: 

ВОЗ (780) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Кто-то заинтересован покупать тест-системы за кордоном.
Отечественного производителя поддерживать, видать, не выгодно.
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13.05.2020 16:18 Ответить
+3
Братва наточила зуби на щось дороговартісне мокшано-китайське,а тут,звідки не візьмись- наше,рідне,українське.І ні руки ні душу не нагрієш!
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13.05.2020 16:19 Ответить
+2
Вчера купила градусник электронный, оказалось для женщин не подходит.
- Как это?
- В инструкции написано: Перед измерением температуры орально, подержать рот закрытым не менее 5 минут.........
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13.05.2020 16:19 Ответить
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Кто-то заинтересован покупать тест-системы за кордоном.
Отечественного производителя поддерживать, видать, не выгодно.
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13.05.2020 16:18 Ответить
Этот "производитель" зареген в квартире-бомжатнике и с уставным капиталом 1000 грн.
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13.05.2020 16:51 Ответить
Братва наточила зуби на щось дороговартісне мокшано-китайське,а тут,звідки не візьмись- наше,рідне,українське.І ні руки ні душу не нагрієш!
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13.05.2020 16:19 Ответить
Офис президента это добро оплатил, куда как роднее.
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13.05.2020 16:29 Ответить
рідненьке - это китайские тесты старого поколения с наклеенной этикеткой "отечественного производителя".
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13.05.2020 16:52 Ответить
Не хочется быть грубым (админ может забанить), но, сударь, Вы дебил.
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13.05.2020 17:12 Ответить
на самом то деле дебил именно ты, а поляк правду пишет https://www.youtube.com/watch?list=PLxAuXKfq6BhzZnvZM4jumkD63w1EYWGzz&v=75ail_bOtRo&feature=emb_logo
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13.05.2020 19:53 Ответить
На самом деле дебил Вы. При внимательном рассмотрении указаного фильма могу сказать: Никаких китайских тестов там не закупалось. В счету видно, что покупалась протеиназа К, наборы нуклеотидов, ДНК-полимераза. Это те компоненты, которые используют для синтеза ДНК-праймеров. Если Вы не знаете, что это такое ПЦР, то не суйте свой нос в обсуждение. И еще раз для тупых повторяю - институт как учреждение с госфинансированием НЕ может что-то продавать.
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13.05.2020 20:42 Ответить
по сути откомментить видео способен, если такой умный?где производственные мощности?почему фирма зарегена непонятно на ком?явно тут признаки фиктивности...а тупой тролляка меня хочет тут по биомолекулярным понятиям развести
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13.05.2020 21:32 Ответить
Вы из той когорты знатоков, подобные тому, который нам заявлял "Вы там, у себя в институте, ведете генетический образ жизни".
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13.05.2020 21:43 Ответить
Вот Вам информация о производителе: https://delo.ua/special/biznes-na-reaktivah-jak-ukrajinska-kompanija-vitisnjaje-rosijski-345725/
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14.05.2020 17:43 Ответить
Вчера купила градусник электронный, оказалось для женщин не подходит.
- Как это?
- В инструкции написано: Перед измерением температуры орально, подержать рот закрытым не менее 5 минут.........
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13.05.2020 16:19 Ответить
Якщо тест-системи купували через офіс президента, який тут як "нєпришей ..зде нога", то явно оборудка брудна.
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13.05.2020 16:30 Ответить
 
 