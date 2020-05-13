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Новини Коронавірус і карантин
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Виробник українських тест-систем "Укргентех" відправить їх у ВООЗ через претензії МОЗ

Виробник українських тест-систем

Компанія-виробник українських тест-систем на коронавірус "Укргентех" має намір направити свої тести на перевірку до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це біолог компанії Біжан Шаропов розповів виданню LIGA.net після того, як Центр громадського здоров'я відмовився їх верифікувати, передає Цензор.НЕТ.

Укргентех вважає, що Центр громадського здоров'я МОЗ "не мав повноважень" перевіряти їхні тести на коронавірус і "зробив це з порушенням процедури"

Шаропов заявив, що верифікацію тестів повинна провести кожна лабораторія, яка отримує реактиви: наприклад, взяти 20 зразків - надійно негативних і надійно позитивних, - і подивитися, чи працюють тести.

Також, за його словами, в експерименті ЦОЗ "підозріло великий розкид" чутливості тестів: там провели три дослідження "з одним і тим же матеріалом", отримавши результат в 20%, 50% і 100%.

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"Це як міряти температуру і спочатку отримати 32 градуса, через три хвилини - 36, і ще через три - 38. Тоді є сенс перевірити сам градусник", - вважає він.

Шаропов стверджує, що ЦОЗ не надав оригінальні дані досліджень за запитом Укргентеху. Зараз компанія проводить незалежне дослідження тестів в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. Компанія подала заявку до ВООЗ, яка зараз безкоштовно робить перевірку тест-систем по всьому світу.

Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на коронавірус, куплені Офісом президента.

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Кто-то заинтересован покупать тест-системы за кордоном.
Отечественного производителя поддерживать, видать, не выгодно.
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13.05.2020 16:18 Відповісти
+3
Братва наточила зуби на щось дороговартісне мокшано-китайське,а тут,звідки не візьмись- наше,рідне,українське.І ні руки ні душу не нагрієш!
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13.05.2020 16:19 Відповісти
+2
Вчера купила градусник электронный, оказалось для женщин не подходит.
- Как это?
- В инструкции написано: Перед измерением температуры орально, подержать рот закрытым не менее 5 минут.........
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13.05.2020 16:19 Відповісти
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Кто-то заинтересован покупать тест-системы за кордоном.
Отечественного производителя поддерживать, видать, не выгодно.
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13.05.2020 16:18 Відповісти
Этот "производитель" зареген в квартире-бомжатнике и с уставным капиталом 1000 грн.
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13.05.2020 16:51 Відповісти
Братва наточила зуби на щось дороговартісне мокшано-китайське,а тут,звідки не візьмись- наше,рідне,українське.І ні руки ні душу не нагрієш!
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13.05.2020 16:19 Відповісти
Офис президента это добро оплатил, куда как роднее.
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13.05.2020 16:29 Відповісти
рідненьке - это китайские тесты старого поколения с наклеенной этикеткой "отечественного производителя".
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13.05.2020 16:52 Відповісти
Не хочется быть грубым (админ может забанить), но, сударь, Вы дебил.
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13.05.2020 17:12 Відповісти
на самом то деле дебил именно ты, а поляк правду пишет https://www.youtube.com/watch?list=PLxAuXKfq6BhzZnvZM4jumkD63w1EYWGzz&v=75ail_bOtRo&feature=emb_logo
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13.05.2020 19:53 Відповісти
На самом деле дебил Вы. При внимательном рассмотрении указаного фильма могу сказать: Никаких китайских тестов там не закупалось. В счету видно, что покупалась протеиназа К, наборы нуклеотидов, ДНК-полимераза. Это те компоненты, которые используют для синтеза ДНК-праймеров. Если Вы не знаете, что это такое ПЦР, то не суйте свой нос в обсуждение. И еще раз для тупых повторяю - институт как учреждение с госфинансированием НЕ может что-то продавать.
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13.05.2020 20:42 Відповісти
по сути откомментить видео способен, если такой умный?где производственные мощности?почему фирма зарегена непонятно на ком?явно тут признаки фиктивности...а тупой тролляка меня хочет тут по биомолекулярным понятиям развести
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13.05.2020 21:32 Відповісти
Вы из той когорты знатоков, подобные тому, который нам заявлял "Вы там, у себя в институте, ведете генетический образ жизни".
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13.05.2020 21:43 Відповісти
Вот Вам информация о производителе: https://delo.ua/special/biznes-na-reaktivah-jak-ukrajinska-kompanija-vitisnjaje-rosijski-345725/
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14.05.2020 17:43 Відповісти
Вчера купила градусник электронный, оказалось для женщин не подходит.
- Как это?
- В инструкции написано: Перед измерением температуры орально, подержать рот закрытым не менее 5 минут.........
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13.05.2020 16:19 Відповісти
Якщо тест-системи купували через офіс президента, який тут як "нєпришей ..зде нога", то явно оборудка брудна.
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13.05.2020 16:30 Відповісти
 
 