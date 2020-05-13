Виробник українських тест-систем "Укргентех" відправить їх у ВООЗ через претензії МОЗ

Компанія-виробник українських тест-систем на коронавірус "Укргентех" має намір направити свої тести на перевірку до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це біолог компанії Біжан Шаропов розповів виданню LIGA.net після того, як Центр громадського здоров'я відмовився їх верифікувати, передає Цензор.НЕТ.

Укргентех вважає, що Центр громадського здоров'я МОЗ "не мав повноважень" перевіряти їхні тести на коронавірус і "зробив це з порушенням процедури"

Шаропов заявив, що верифікацію тестів повинна провести кожна лабораторія, яка отримує реактиви: наприклад, взяти 20 зразків - надійно негативних і надійно позитивних, - і подивитися, чи працюють тести.

Також, за його словами, в експерименті ЦОЗ "підозріло великий розкид" чутливості тестів: там провели три дослідження "з одним і тим же матеріалом", отримавши результат в 20%, 50% і 100%.

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"Це як міряти температуру і спочатку отримати 32 градуса, через три хвилини - 36, і ще через три - 38. Тоді є сенс перевірити сам градусник", - вважає він.

Шаропов стверджує, що ЦОЗ не надав оригінальні дані досліджень за запитом Укргентеху. Зараз компанія проводить незалежне дослідження тестів в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. Компанія подала заявку до ВООЗ, яка зараз безкоштовно робить перевірку тест-систем по всьому світу.

Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на коронавірус, куплені Офісом президента.