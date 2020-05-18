Отделение перинатального центра Каменца-Подольского пошло на самоизоляцию из-за выявления у одной из медсестер COVID-19, - мэр Симашкевич

У одной из медсестер перинатального центра на Хмельнитчине выявили коронавирус - все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Каменец-Подольского Михаил Симашкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно", - написал Симашкевич.

По сообщению чиновника, речь идет об обследовании около 50 работников отделения.

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Напомним, по состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине обнаружены 253 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего же по Украине зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки - 433.