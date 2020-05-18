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Новости Коронавирус и карантин
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Отделение перинатального центра Каменца-Подольского пошло на самоизоляцию из-за выявления у одной из медсестер COVID-19, - мэр Симашкевич

Отделение перинатального центра Каменца-Подольского пошло на самоизоляцию из-за выявления у одной из медсестер COVID-19, - мэр Симашкевич

У одной из медсестер перинатального центра на Хмельнитчине выявили коронавирус - все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Каменец-Подольского Михаил Симашкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно", - написал Симашкевич.

По сообщению чиновника, речь идет об обследовании около 50 работников отделения.

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Отделение перинатального центра Каменца-Подольского пошло на самоизоляцию из-за выявления у одной из медсестер COVID-19, - мэр Симашкевич 01

Напомним, по состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине обнаружены 253 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего же по Украине зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки - 433.

Автор: 

больница (1436) Каменец-Подольский (76) карантин (16729) Хмельнитчина (896) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Продовжується інфікування українських медиків. Нещодавно були офіційні цифри щодо 3000 інфікованих медиків і зізнання Степанова, що таких у півтора рази більше. Потім Степанов говорив, що кожен другий медик інфікований, а 2000 медиків хворі на короновірус. Що робить Степанов на своїй посаді?
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18.05.2020 01:22 Ответить
В Германии проверили одну больницу поголовно 35% врачей имеют антитела ковид но больницу закрывать не стали. Идиоты зараженый не значит больной в 95% случаях бессимптомные среди працездатных а остальные 4% только чихают. Хватит вашей мародерской пропаганды.Займитесь делом або геть.
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18.05.2020 06:05 Ответить
Як не крути, а більшість населення або перехворіє, або вже перехворіло. Тестувати все населення нема сенсу і грошей. Лікарів ( а уних це як профзахворювання) -слід.
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18.05.2020 08:54 Ответить
 
 