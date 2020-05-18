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Новини Коронавірус і карантин
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Відділення перинатального центру Кам'янця-Подільського пішло на самоізоляцію через виявлення в однієї з медсестер COVID-19, - мер Сімашкевич

Відділення перинатального центру Кам'янця-Подільського пішло на самоізоляцію через виявлення в однієї з медсестер COVID-19, - мер Сімашкевич

В однієї з медсестер перинатального центру на Хмельниччині виявили коронавірус - усе відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.

Про це повідомив у Facebook міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно", - написав Сімашкевич.

За повідомленням чиновника, йдеться про обстеження близько 50 працівників відділення.

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Відділення перинатального центру Камянця-Подільського пішло на самоізоляцію через виявлення в однієї з медсестер COVID-19, - мер Сімашкевич 01

Нагадаємо, станом на ранок 17 травня на Хмельниччині виявлено 253 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Загалом по Україні зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу - 433.

Автор: 

лікарня (1356) Кам'янець-Подільський (61) карантин (18172) Хмельниччина (914) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Продовжується інфікування українських медиків. Нещодавно були офіційні цифри щодо 3000 інфікованих медиків і зізнання Степанова, що таких у півтора рази більше. Потім Степанов говорив, що кожен другий медик інфікований, а 2000 медиків хворі на короновірус. Що робить Степанов на своїй посаді?
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18.05.2020 01:22 Відповісти
В Германии проверили одну больницу поголовно 35% врачей имеют антитела ковид но больницу закрывать не стали. Идиоты зараженый не значит больной в 95% случаях бессимптомные среди працездатных а остальные 4% только чихают. Хватит вашей мародерской пропаганды.Займитесь делом або геть.
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18.05.2020 06:05 Відповісти
Як не крути, а більшість населення або перехворіє, або вже перехворіло. Тестувати все населення нема сенсу і грошей. Лікарів ( а уних це як профзахворювання) -слід.
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18.05.2020 08:54 Відповісти
 
 