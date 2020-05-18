Відділення перинатального центру Кам'янця-Подільського пішло на самоізоляцію через виявлення в однієї з медсестер COVID-19, - мер Сімашкевич
В однієї з медсестер перинатального центру на Хмельниччині виявили коронавірус - усе відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.
Про це повідомив у Facebook міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно", - написав Сімашкевич.
За повідомленням чиновника, йдеться про обстеження близько 50 працівників відділення.
Нагадаємо, станом на ранок 17 травня на Хмельниччині виявлено 253 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Загалом по Україні зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу - 433.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль