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Новини Коронавірус і карантин
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В області підтверджено 183 випадки коронавірусу, - Хмельницька ОДА

В області підтверджено 183 випадки коронавірусу, - Хмельницька ОДА

У Хмельницькій області підтверджено 186 випадків інфікування коронавірусом COVID-19 станом на 21.00 понеділка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації в Фейсбуці.

Хмельницька ОДА інформує: станом на 21-00 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 183 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 53 одужали, 7 летальних випадків", - сказано в повідомленні ОДА.

5 нові випадки інфікування COVID-19 виявлено: 1 в Хмельницькому, 1 в Славуті і 3 в Нетішині.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Хмельницька область (988)


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За сутки выявлено 5 новых случаев инфицирования COVID-19 в Хмельницкой области.

Всего за два месяца карантина выявлено 183 случая инфицирования COVID-19 в Хмельницкой области.
Это конец света, по логике секты свидетелей короновируса.
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11.05.2020 22:53 Відповісти
Хмельниччина ще тримається
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11.05.2020 23:18 Відповісти
Так,в Хмельницком метро не открывать.
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11.05.2020 22:55 Відповісти
Та то Леська Микитюк с подругами на ****** приехали!
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11.05.2020 22:57 Відповісти
Главврачи плохо работают)
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11.05.2020 23:04 Відповісти
Компания "TOYOTA" приступила к серийному выпуску авто на водороде и только для японцев.Вопрос.Откуда японцы узнали,что бензиновые и элетромобили уже вчерашний день...,а вдруг исчезнет нефть и электричество? А Япония тут как тут....
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11.05.2020 23:12 Відповісти
. Водень в промислових масштабах отримують з природного газу. Це дорого, дорожче ніж бензин , але інші способи ще дорожче.
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12.05.2020 03:59 Відповісти
Вирусобесие продолжается. Но уже никто не верит в "смертельный вирус".
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11.05.2020 23:13 Відповісти
КоронвиRUS пишет письмо СПИДоносцам и Наркоманам...
Чуваки,Майдана не будет,Карантинкулы и СадоМазоИзоляция лишили нас ума.Поэтому выходить на улицу опасно,можете заразиться Вирусом Дебилизма и Коммунизма с человеческой мордой лица.
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11.05.2020 23:20 Відповісти
 
 