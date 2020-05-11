В області підтверджено 183 випадки коронавірусу, - Хмельницька ОДА

У Хмельницькій області підтверджено 186 випадків інфікування коронавірусом COVID-19 станом на 21.00 понеділка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації в Фейсбуці.

Хмельницька ОДА інформує: станом на 21-00 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 183 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 53 одужали, 7 летальних випадків", - сказано в повідомленні ОДА.

5 нові випадки інфікування COVID-19 виявлено: 1 в Хмельницькому, 1 в Славуті і 3 в Нетішині.

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