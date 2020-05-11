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Новости Коронавирус и карантин
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В области подтверждено 183 случая коронавируса, - Хмельницкая ОГА

В области подтверждено 183 случая коронавируса, - Хмельницкая ОГА

В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 по состоянию на 21.00 понедельника,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Фейсбуке.

Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 21-00 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 183 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 53 выздоровели, 7 летальных случаев", - говорится в сообщении ОГА.

5 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены: 1 в Хмельницком, 1 в Славуте и 3 в Нетешине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Нетешина Супрунюк обвинил представителей УПЦ МП в массовом инфицировании жителей города коронавирусом и подает заявление в СБУ

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Хмельницкая область (969)


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За сутки выявлено 5 новых случаев инфицирования COVID-19 в Хмельницкой области.

Всего за два месяца карантина выявлено 183 случая инфицирования COVID-19 в Хмельницкой области.
Это конец света, по логике секты свидетелей короновируса.
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11.05.2020 22:53 Ответить
Хмельниччина ще тримається
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11.05.2020 23:18 Ответить
Так,в Хмельницком метро не открывать.
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11.05.2020 22:55 Ответить
Та то Леська Микитюк с подругами на ****** приехали!
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11.05.2020 22:57 Ответить
Главврачи плохо работают)
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11.05.2020 23:04 Ответить
Компания "TOYOTA" приступила к серийному выпуску авто на водороде и только для японцев.Вопрос.Откуда японцы узнали,что бензиновые и элетромобили уже вчерашний день...,а вдруг исчезнет нефть и электричество? А Япония тут как тут....
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11.05.2020 23:12 Ответить
. Водень в промислових масштабах отримують з природного газу. Це дорого, дорожче ніж бензин , але інші способи ще дорожче.
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12.05.2020 03:59 Ответить
Вирусобесие продолжается. Но уже никто не верит в "смертельный вирус".
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11.05.2020 23:13 Ответить
КоронвиRUS пишет письмо СПИДоносцам и Наркоманам...
Чуваки,Майдана не будет,Карантинкулы и СадоМазоИзоляция лишили нас ума.Поэтому выходить на улицу опасно,можете заразиться Вирусом Дебилизма и Коммунизма с человеческой мордой лица.
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11.05.2020 23:20 Ответить
 
 