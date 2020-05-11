В области подтверждено 183 случая коронавируса, - Хмельницкая ОГА

В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 по состоянию на 21.00 понедельника,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Фейсбуке.

Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 21-00 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 183 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 53 выздоровели, 7 летальных случаев", - говорится в сообщении ОГА.

5 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены: 1 в Хмельницком, 1 в Славуте и 3 в Нетешине.

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