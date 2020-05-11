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В области подтверждено 183 случая коронавируса, - Хмельницкая ОГА
В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 по состоянию на 21.00 понедельника,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Фейсбуке.
Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 21-00 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 183 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 53 выздоровели, 7 летальных случаев", - говорится в сообщении ОГА.
5 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены: 1 в Хмельницком, 1 в Славуте и 3 в Нетешине.
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Всего за два месяца карантина выявлено 183 случая инфицирования COVID-19 в Хмельницкой области.
Это конец света, по логике секты свидетелей короновируса.
Чуваки,Майдана не будет,Карантинкулы и СадоМазоИзоляция лишили нас ума.Поэтому выходить на улицу опасно,можете заразиться Вирусом Дебилизма и Коммунизма с человеческой мордой лица.