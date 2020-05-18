Приговоров по делу MH17 придется ждать несколько лет, - Енин
Цель Украины в международных инстанциях - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушений, в том числе - сбивание малайзийского "Боинга".
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга", - рассказал Енин.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
21 грудня 1988 року літак Боїнг 747 авіакомпанії PanAm виконував регулярний рейс з Лондону до Нью-Йорку і під час польоту над шотландським містом Локербі вибухнув і впав на землю. У результаті загинуло 259 людей на борту літака і 11 на землі.
Після того, як Лівія відмовилася видати підозрюваних, Радою Безпеки ООН були введені міжнародні санкції проти Лівії. Після тривалих переговорів у квітні 1999 року Лівія погодилася видати двох підозрюваних для проведення судового засідання у Нідерландах, згідно із законами Шотландії. Після 9 місяців судового розгляду, один з обвинувачених, Абдельбассет Алі аль-Меграхі був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення, інший підозрюваний був виправданий. 20 серпня 2009 року у зв'язку з тяжким захворюванням на рак, аль-Меграхі був звільнений і йому було дозволено повернутися на батьківщину.
Коля, то следствие и тот суд длились годами, и твои инсинуации - чистой воды говно зеленое, корм для руского быдла и 73% подшариевников, голосовавших за зиленьського здесь...
Все колоны в небоскребах были срезаны как бритвой(направленый взрыв)
Если Украина не желает за себя постоять, и постоянно отступает - никто за неё драться не будет.
Суд не будет выносить приговор за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе.
Приговор будет только за сбивание Боинга и, возможно, относительно компенсации.
"Что Вы делали 14 октября 2007 года в 17 часов 39 минут? - Сидел перед календарём и смотрел на часы"
Это Проклятый Порошенко по приказу Путина затягивает заседание продажного голландского суда над МН17 !
По достоверным источникам суд продлится порядка пяти лет!
выхолащивается сама суть суда