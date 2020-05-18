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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Приговоров по делу MH17 придется ждать несколько лет, - Енин

Приговоров по делу MH17 придется ждать несколько лет, - Енин

Цель Украины в международных инстанциях - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушений, в том числе - сбивание малайзийского "Боинга".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга", - рассказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Донецке отправили в СИЗО фигуранта дела МН17 Харченко, опасаясь охоты на него украинских спецслужб, - СМИ

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Из-за карантина доступ на следующее судебное заседание по делу МН17 будет ограничен

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Енин (328)


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Топ комментарии
+6
_То что так было - это ещё не означает что это правильно и нормально. Годами рассматривать дело - там к моменту когда прочтут последний том дела, забудут что было в первом. Это - не нормально! Это имитация бурной деятельности, бег на месте.
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18.05.2020 02:05
+4
Kaждый сам за себя; один Бог за всех.
Если Украина не желает за себя постоять, и постоянно отступает - никто за неё драться не будет.
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18.05.2020 02:01
+4
Мальчик мокша , тут сьогодня не наливають
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18.05.2020 06:58
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Такі суди дійсно тривають роками, а іноді десятиліттями. Приклад:
21 грудня 1988 року літак Боїнг 747 авіакомпанії PanAm виконував регулярний рейс з Лондону до Нью-Йорку і під час польоту над шотландським містом Локербі вибухнув і впав на землю. У результаті загинуло 259 людей на борту літака і 11 на землі.
Після того, як Лівія відмовилася видати підозрюваних, Радою Безпеки ООН були введені міжнародні санкції проти Лівії. Після тривалих переговорів у квітні 1999 року Лівія погодилася видати двох підозрюваних для проведення судового засідання у Нідерландах, згідно із законами Шотландії. Після 9 місяців судового розгляду, один з обвинувачених, Абдельбассет Алі аль-Меграхі був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення, інший підозрюваний був виправданий. 20 серпня 2009 року у зв'язку з тяжким захворюванням на рак, аль-Меграхі був звільнений і йому було дозволено повернутися на батьківщину.
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18.05.2020 01:40 Ответить
_То что так было - это ещё не означает что это правильно и нормально. Годами рассматривать дело - там к моменту когда прочтут последний том дела, забудут что было в первом. Это - не нормально! Это имитация бурной деятельности, бег на месте.
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18.05.2020 02:05 Ответить
Я не говорив, що це правильно і нормально. Річ у тім, що саме стільки розглядаються подібні справи! Іноді взагалі неможливо довести подібні злочини. Тому будьте реалістами і налаштовуйтеся на довгу боротьбу.
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18.05.2020 02:23 Ответить
Их умышленно затягивают, вот о чём я.
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18.05.2020 02:28 Ответить
Винуватці затягують, а суд без процедури і належних доказів непроведеш. Звичайно, що треба домовитися про компенсації родичам жертв. У вищенаведеному прикладі це було по 10 млн доларів за кожну вбиту людину. Тепер треба мінімум по 30 млн доларів за кожну жертву.
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18.05.2020 02:39 Ответить
Потом выяснилось,шо это все подстава.Продавец,который утверждал шо "терористы" купили у ,него приемник,получил бабки от финансового департамента США.
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18.05.2020 05:27 Ответить
Да-да, а американцы от возмущения решили не высаживаться на Луне, а запилить видосик. Но фальшивку раскрыли, потому шо вова зеленьський тогда еще не родился из мамыриммы, и видосик получился непраадоподобным...
Коля, то следствие и тот суд длились годами, и твои инсинуации - чистой воды говно зеленое, корм для руского быдла и 73% подшариевников, голосовавших за зиленьського здесь...
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18.05.2020 09:40 Ответить
Просто негожая оплошность в заголовке. Меж словами "несколько лет" обязательно надо вставить историческое: "десятков". Вставите, панове или вам?
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18.05.2020 01:48 Ответить
Приблизительно через месяц после террористических атак 11 сентября, США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов в Афганистане.. ну и т.д.
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18.05.2020 01:55 Ответить
Чужие раны не болят...
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18.05.2020 02:05 Ответить
Ходят версии,шо 11 сентября,тоже подстава-дело рук спецслужб.
Все колоны в небоскребах были срезаны как бритвой(направленый взрыв)
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18.05.2020 05:33 Ответить
Kaждый сам за себя; один Бог за всех.
Если Украина не желает за себя постоять, и постоянно отступает - никто за неё драться не будет.
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18.05.2020 02:01 Ответить
Чуть помедленне кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть...
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18.05.2020 02:35 Ответить
"Наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга", - рассказал Енин.
Суд не будет выносить приговор за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе.
Приговор будет только за сбивание Боинга и, возможно, относительно компенсации.
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18.05.2020 03:04 Ответить
Самолеты падают, разгневанные народы разбираются, родственники в трауре. ...а шарик - он голубой, да всё себе летит...
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18.05.2020 03:14 Ответить
Кант??? Cunt???
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18.05.2020 09:42 Ответить
Вот только одно лично меня смущает и вроде очевидная вещь, но почему то никто на это не обращает внимание - буквально недавно в Тегеране глухой ночью сбивают самолет МАУ и на следующий день появляются любительское видео , а тут в густо населенном районе, средь бела дня громыхая на всю округу взлетает ракета и ни одного снимка, ни одного видео и даже ни одного кадра следа от ракеты - как то все это странно выглядит. А был ли мальчик?
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18.05.2020 05:54 Ответить
Мальчик мокша , тут сьогодня не наливають
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18.05.2020 06:58 Ответить
Ага, ага. Видели, там человек глухой ночью прогуливается между арыком и чайханой и просто снимает ночное небо. Хобби у него такое - снимать на видео ночное небо. И вдруг уникальные кадры - кто бы мог подумать?
"Что Вы делали 14 октября 2007 года в 17 часов 39 минут? - Сидел перед календарём и смотрел на часы"
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18.05.2020 07:21 Ответить
А после приговора кацапы скажут "вывсеврети", развернуться и пойдут. Им до жопы суды, они понимают только дубиной по башке.
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18.05.2020 06:27 Ответить
Про які вироки можна казати якщо ще не було навіть справжнього розслідування.
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18.05.2020 07:39 Ответить
Надо бы для чистоты эксперимента с той же предполагаемой точки сбить парашаинский самолет на той же высоте и тем же. Желательно, что там червяки командные толстозадобрюхие пребывали в генеральских мундирах.
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18.05.2020 07:59 Ответить
Одна шелупень /европейская/ другую шелупень /московскую/ не обидит... Даже ковид19 не научил - если он есть...
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18.05.2020 07:59 Ответить
Произошел физический казус.У Боинга 747 диаметр двигателя-5.5 метров .А на фото, уже сбитого самолёта видим -сам двигатель и рядом стоящего боевика -двигатель стал 2 метра в диаметре -высота роста человека .Куда девалось 3.5 метра ?-сдулось?
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18.05.2020 09:38 Ответить
Диаметр 5,5 метров, это 2 этажа,где вы такой двигатель видели?
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18.05.2020 10:01 Ответить
Семейство двигателей JT9D, макс. диаметр 2.38 м.
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18.05.2020 10:13 Ответить
Правильно,нужно дождаться когда здохнет Путин,а потом выносить "вирок" Задницу им через декілька років можна пдтереть.
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18.05.2020 09:59 Ответить
Как нитирпиливо зебелялята ***** ножками и пищат "хачу усё сразу!"
Это Проклятый Порошенко по приказу Путина затягивает заседание продажного голландского суда над МН17 !
По достоверным источникам суд продлится порядка пяти лет!
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18.05.2020 10:08 Ответить
процессы не происходят быстро

выхолащивается сама суть суда
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18.05.2020 11:06 Ответить
 
 