Приговоров по делу MH17 придется ждать несколько лет, - Енин

Цель Украины в международных инстанциях - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушений, в том числе - сбивание малайзийского "Боинга".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга", - рассказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Донецке отправили в СИЗО фигуранта дела МН17 Харченко, опасаясь охоты на него украинских спецслужб, - СМИ

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Из-за карантина доступ на следующее судебное заседание по делу МН17 будет ограничен

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.