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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Вироків у справі MH17 доведеться чекати кілька років, - Єнін

Вироків у справі MH17 доведеться чекати кілька років, - Єнін

Мета України в міжнародних інстанціях - притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушень, зокрема - збиття малайзійського "Боїнга".

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість. Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського "Боїнга", – розповів Єнін.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Єнін (348)


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Топ коментарі
+6
_То что так было - это ещё не означает что это правильно и нормально. Годами рассматривать дело - там к моменту когда прочтут последний том дела, забудут что было в первом. Это - не нормально! Это имитация бурной деятельности, бег на месте.
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18.05.2020 02:05
+4
Kaждый сам за себя; один Бог за всех.
Если Украина не желает за себя постоять, и постоянно отступает - никто за неё драться не будет.
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18.05.2020 02:01
+4
Мальчик мокша , тут сьогодня не наливають
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18.05.2020 06:58
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Такі суди дійсно тривають роками, а іноді десятиліттями. Приклад:
21 грудня 1988 року літак Боїнг 747 авіакомпанії PanAm виконував регулярний рейс з Лондону до Нью-Йорку і під час польоту над шотландським містом Локербі вибухнув і впав на землю. У результаті загинуло 259 людей на борту літака і 11 на землі.
Після того, як Лівія відмовилася видати підозрюваних, Радою Безпеки ООН були введені міжнародні санкції проти Лівії. Після тривалих переговорів у квітні 1999 року Лівія погодилася видати двох підозрюваних для проведення судового засідання у Нідерландах, згідно із законами Шотландії. Після 9 місяців судового розгляду, один з обвинувачених, Абдельбассет Алі аль-Меграхі був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення, інший підозрюваний був виправданий. 20 серпня 2009 року у зв'язку з тяжким захворюванням на рак, аль-Меграхі був звільнений і йому було дозволено повернутися на батьківщину.
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18.05.2020 01:40 Відповісти
_То что так было - это ещё не означает что это правильно и нормально. Годами рассматривать дело - там к моменту когда прочтут последний том дела, забудут что было в первом. Это - не нормально! Это имитация бурной деятельности, бег на месте.
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18.05.2020 02:05 Відповісти
Я не говорив, що це правильно і нормально. Річ у тім, що саме стільки розглядаються подібні справи! Іноді взагалі неможливо довести подібні злочини. Тому будьте реалістами і налаштовуйтеся на довгу боротьбу.
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18.05.2020 02:23 Відповісти
Их умышленно затягивают, вот о чём я.
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18.05.2020 02:28 Відповісти
Винуватці затягують, а суд без процедури і належних доказів непроведеш. Звичайно, що треба домовитися про компенсації родичам жертв. У вищенаведеному прикладі це було по 10 млн доларів за кожну вбиту людину. Тепер треба мінімум по 30 млн доларів за кожну жертву.
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18.05.2020 02:39 Відповісти
Потом выяснилось,шо это все подстава.Продавец,который утверждал шо "терористы" купили у ,него приемник,получил бабки от финансового департамента США.
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18.05.2020 05:27 Відповісти
Да-да, а американцы от возмущения решили не высаживаться на Луне, а запилить видосик. Но фальшивку раскрыли, потому шо вова зеленьський тогда еще не родился из мамыриммы, и видосик получился непраадоподобным...
Коля, то следствие и тот суд длились годами, и твои инсинуации - чистой воды говно зеленое, корм для руского быдла и 73% подшариевников, голосовавших за зиленьського здесь...
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18.05.2020 09:40 Відповісти
Просто негожая оплошность в заголовке. Меж словами "несколько лет" обязательно надо вставить историческое: "десятков". Вставите, панове или вам?
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18.05.2020 01:48 Відповісти
Приблизительно через месяц после террористических атак 11 сентября, США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов в Афганистане.. ну и т.д.
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18.05.2020 01:55 Відповісти
Чужие раны не болят...
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18.05.2020 02:05 Відповісти
Ходят версии,шо 11 сентября,тоже подстава-дело рук спецслужб.
Все колоны в небоскребах были срезаны как бритвой(направленый взрыв)
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18.05.2020 05:33 Відповісти
Kaждый сам за себя; один Бог за всех.
Если Украина не желает за себя постоять, и постоянно отступает - никто за неё драться не будет.
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18.05.2020 02:01 Відповісти
Чуть помедленне кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть...
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18.05.2020 02:35 Відповісти
"Наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе, в том числе сбивания малайзийского "Боинга", - рассказал Енин.
Суд не будет выносить приговор за аннексию Крыма, за вмешательство военных в Донбассе.
Приговор будет только за сбивание Боинга и, возможно, относительно компенсации.
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18.05.2020 03:04 Відповісти
Самолеты падают, разгневанные народы разбираются, родственники в трауре. ...а шарик - он голубой, да всё себе летит...
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18.05.2020 03:14 Відповісти
Кант??? Cunt???
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18.05.2020 09:42 Відповісти
Вот только одно лично меня смущает и вроде очевидная вещь, но почему то никто на это не обращает внимание - буквально недавно в Тегеране глухой ночью сбивают самолет МАУ и на следующий день появляются любительское видео , а тут в густо населенном районе, средь бела дня громыхая на всю округу взлетает ракета и ни одного снимка, ни одного видео и даже ни одного кадра следа от ракеты - как то все это странно выглядит. А был ли мальчик?
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18.05.2020 05:54 Відповісти
Мальчик мокша , тут сьогодня не наливають
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18.05.2020 06:58 Відповісти
Ага, ага. Видели, там человек глухой ночью прогуливается между арыком и чайханой и просто снимает ночное небо. Хобби у него такое - снимать на видео ночное небо. И вдруг уникальные кадры - кто бы мог подумать?
"Что Вы делали 14 октября 2007 года в 17 часов 39 минут? - Сидел перед календарём и смотрел на часы"
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18.05.2020 07:21 Відповісти
А после приговора кацапы скажут "вывсеврети", развернуться и пойдут. Им до жопы суды, они понимают только дубиной по башке.
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18.05.2020 06:27 Відповісти
Про які вироки можна казати якщо ще не було навіть справжнього розслідування.
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18.05.2020 07:39 Відповісти
Надо бы для чистоты эксперимента с той же предполагаемой точки сбить парашаинский самолет на той же высоте и тем же. Желательно, что там червяки командные толстозадобрюхие пребывали в генеральских мундирах.
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18.05.2020 07:59 Відповісти
Одна шелупень /европейская/ другую шелупень /московскую/ не обидит... Даже ковид19 не научил - если он есть...
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18.05.2020 07:59 Відповісти
Произошел физический казус.У Боинга 747 диаметр двигателя-5.5 метров .А на фото, уже сбитого самолёта видим -сам двигатель и рядом стоящего боевика -двигатель стал 2 метра в диаметре -высота роста человека .Куда девалось 3.5 метра ?-сдулось?
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18.05.2020 09:38 Відповісти
Диаметр 5,5 метров, это 2 этажа,где вы такой двигатель видели?
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18.05.2020 10:01 Відповісти
Семейство двигателей JT9D, макс. диаметр 2.38 м.
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18.05.2020 10:13 Відповісти
Правильно,нужно дождаться когда здохнет Путин,а потом выносить "вирок" Задницу им через декілька років можна пдтереть.
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18.05.2020 09:59 Відповісти
Как нитирпиливо зебелялята ***** ножками и пищат "хачу усё сразу!"
Это Проклятый Порошенко по приказу Путина затягивает заседание продажного голландского суда над МН17 !
По достоверным источникам суд продлится порядка пяти лет!
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18.05.2020 10:08 Відповісти
процессы не происходят быстро

выхолащивается сама суть суда
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18.05.2020 11:06 Відповісти
 
 