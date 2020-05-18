69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более половины жителей Украины считают себя счастливыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в апреле 2020 счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 68% жителей Украины, 14% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 16% в основном или вовсе не считали себя счастливыми.

По сравнению с 2018 годом, процент счастливых людей в Украине в 2020 году вырос на 6 процентных пунктов (было 63%, стало 69%). В 2019 году вопрос не задавался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 133 место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира. ИНФОГРАФИКА

Динамика ощущение счастья и самооценка материального положения, 2001-2020 гг.



* За 2012-2013 годы приведен среднегодовой показатель. Уровень счастья - процент тех, кто считает себя счастливым / скорее счастливым человеком. Уровень благосостояния - процент тех, кому хватает не только на еду и одежду.

Ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических признаков, качества жизни, социальной среды и тому подобное.

По полу:

Женщины вообще счастливее мужчин - 71% женщин чувствуют себя счастливыми, среди мужчин ответили 65%.

По уровню образования:

Уровень счастья прямо пропорционален уровню образования - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 50% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 77%. И наоборот - несчастных больше среди людей с неполным средним образованием (30%) и меньше среди людей с высшим образованием (12%).

По возрасту:

Уровень счастья является самым высоким среди молодежи в возрасте 18-39 лет (82%) и с возрастом уменьшается - 64% счастливых людей в группе в возрасте 40-59 лет и 55% среди 60-летних и старше. И наоборот - несчастных больше среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (27%) и меньше среди молодежи 18-39 лет (7%).







Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный регион: г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный регион: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области; Восточный регион: Харьковская, Донецкая, Луганская область (без временно оккупированных территорий).

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов с 22 по 25 апреля 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.