РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10175 посетителей онлайн
Новости
3 086 101

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более половины жителей Украины считают себя счастливыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в апреле 2020 счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 68% жителей Украины, 14% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 16% в основном или вовсе не считали себя счастливыми.

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 01

По сравнению с 2018 годом, процент счастливых людей в Украине в 2020 году вырос на 6 процентных пунктов (было 63%, стало 69%). В 2019 году вопрос не задавался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 133 место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира. ИНФОГРАФИКА

Динамика ощущение счастья и самооценка материального положения, 2001-2020 гг.

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 02
* За 2012-2013 годы приведен среднегодовой показатель. Уровень счастья - процент тех, кто считает себя счастливым / скорее счастливым человеком. Уровень благосостояния - процент тех, кому хватает не только на еду и одежду.

Ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических признаков, качества жизни, социальной среды и тому подобное.

По полу:

Женщины вообще счастливее мужчин - 71% женщин чувствуют себя счастливыми, среди мужчин ответили 65%.

По уровню образования:

Уровень счастья прямо пропорционален уровню образования - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 50% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 77%. И наоборот - несчастных больше среди людей с неполным средним образованием (30%) и меньше среди людей с высшим образованием (12%).

По возрасту:

Уровень счастья является самым высоким среди молодежи в возрасте 18-39 лет (82%) и с возрастом уменьшается - 64% счастливых людей в группе в возрасте 40-59 лет и 55% среди 60-летних и старше. И наоборот - несчастных больше среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (27%) и меньше среди молодежи 18-39 лет (7%).

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 03
69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 04
69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 05

Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный регион: г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный регион: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области; Восточный регион: Харьковская, Донецкая, Луганская область (без временно оккупированных территорий).

69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС 06

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов с 22 по 25 апреля 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.

опрос (2819) счастье (41) КМИС (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
"Покажите мне абсолютно счастливого человека - и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы". А у нас таких 73%.
показать весь комментарий
18.05.2020 14:00
+20
странно, как можно быть счастливым в беднейшей стране, на субсидиях, без нормальной судебной системы, в стране погрязшей в коррупции
показать весь комментарий
18.05.2020 13:54
+15
Еще бы - эпоха бидности закончилась, барыгу прогнали, Сваты на ТВ вернули, ЗП по 4000 дол!!!
показать весь комментарий
18.05.2020 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
,тот опрос явно нагло сфальсифицирован. Следующие данные реальны
https://censor.net/ru/news/3254615/ - Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья
показать весь комментарий
20.03.2021 21:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 