69% українців вважають себе щасливими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більш як половина мешканців України вважають себе щасливими.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у квітні 2020 року щасливими або швидше щасливими почувалися 68% жителів України, 14% почувалися частково щасливими, частково ні, і 16% переважно або зовсім не вважали себе щасливими.

Порівняно з 2018 роком, відсоток щасливих людей в Україні в 2020 році зріс на 6 процентних пунктів (було 63%, стало 69%). У 2019 році питання не ставилося.

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Динаміка відчуття щастя і самооцінка матеріального становища, 2001-2020 рр.



*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник. Рівень щастя – відсоток тих, хто вважає себе щасливою / скоріше щасливою людиною. Рівень добробуту – відсоток тих, кому вистачає не лише на їжу та одяг.

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних ознак, якості життя, соціального середовища тощо.

За статтю:

Жінки загалом щасливіші за чоловіків – 71% жінок відчувають себе щасливими, серед чоловіків так відповіли 65%

За рівнем освіти:

Рівень щастя прямо пропорційний рівню освіти – чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 50% опитаних, серед людей з вищою освітою – 77%. І навпаки – нещасливих більше серед людей з неповною середньою освітою (30%) та найменше серед людей з вищою освітою (12%).

За віком:

Рівень щастя є найвищим серед молоді, віком 18-39 років (82%) та з віком зменшується – 64% щасливих людей у групі віком 40-59 років та 55% серед60-річних та старших. І навпаки – нещасливих більше серед літніх людей, віком 60 років і старших (27%) та найменше серед молоді віком 18-39 років (7%).







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КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів з 22 по 25 квітня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим та окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.