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Новости Борьба с коррупцией
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САП объявила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину

САП объявила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину

Вручено подозрение бывшему народному депутату, который незаконно получал компенсацию за жилье во время работы в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор. НЕТ.

"18 мая 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за наем жилья в ГП"Гостиничный комплекс "Киев" в размере более 937 000 гривен еще одному народному депутату Украины VIII созыва", - говорится в сообщении.

По данным следствия, несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, народный избранник получил право пользования гостиничным номером в этом отеле.

Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью"

Также САП уточняет, что указанный бывший народный избранник является подозреваемым в еще одном деле – о хищении 20 млн долл. у "Ощадбанка".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство о завладении 20 млн долларов государственного банка, которое, по версии следствия, организовал народный депутат и выполнили его близкие родственники и бизнес-партнеры. В САП заявляли, что по этому делу задержаны 10 человек.

Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. Но вноябре 2018 года Верховная Рада не поддержала представление Генпрокурора Юрия Луценка на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, а сам политик отвергал выдвинутые обвинения.

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Автор: 

НАБУ (4218) депутат (3308) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) САП (2059) Березкин Станислав (29)


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Как насчёт нынедействующих депутатишек? Кишка тонка?
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18.05.2020 16:30 Ответить
САП с трудом нашла самого безобидного экс-депутата и предъявило претензию по самому безобидному делу.


Где дело против братишек Евмаков?!!!
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18.05.2020 16:37 Ответить
Мне его рожа сразу не понравилась.
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18.05.2020 17:02 Ответить
Берёзкина на берёзку!!!
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18.05.2020 19:34 Ответить
На корону грошей в казні немає, на підвищення зарплат і пенсій -немає, на хворих -немає, на школи -немає і так далі. А от на себе "любимих" хватає, навіть лишні. То куди ми йдемо, в Європу чи в якусь іншу систему координат? Адже країна в першу чергу -це люди і вся діяльність в ній повинна бути направлена на справедливий розподіл всього заробленого для своїх громадян і для життєдіяльності країни в цілому! А в даному випадку справедливістю і не пахне! Запашок неприємний, але це не перший і не останній випадок. Це стиль життя тих, кому ми дали віжки в руки на виборах. Спочатку думають про свої "захмарні" доходи, а потім....... знову про себе! А де ж місце народу з його мізерними зарплатами і пенсіями? Простій людині той мільйон, що пан отримав на проживання в готелі, потрібно збирати (при мінімальній зарплаті 4700грн.) 220 місяців,або 19 років. Як справедливість???
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18.05.2020 20:55 Ответить
 
 