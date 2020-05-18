САП объявила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину

Вручено подозрение бывшему народному депутату, который незаконно получал компенсацию за жилье во время работы в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор. НЕТ.

"18 мая 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за наем жилья в ГП"Гостиничный комплекс "Киев" в размере более 937 000 гривен еще одному народному депутату Украины VIII созыва", - говорится в сообщении.

По данным следствия, несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, народный избранник получил право пользования гостиничным номером в этом отеле.

Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Также САП уточняет, что указанный бывший народный избранник является подозреваемым в еще одном деле – о хищении 20 млн долл. у "Ощадбанка".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство о завладении 20 млн долларов государственного банка, которое, по версии следствия, организовал народный депутат и выполнили его близкие родственники и бизнес-партнеры. В САП заявляли, что по этому делу задержаны 10 человек.

Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. Но вноябре 2018 года Верховная Рада не поддержала представление Генпрокурора Юрия Луценка на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, а сам политик отвергал выдвинутые обвинения.

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