САП оголосила ще одну підозру екснардепу Березкіну

Вручено підозру колишньому народному депутату, який незаконно отримував компенсацію за житло під час роботи в парламенті.

Про це повідомляє пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"18 травня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ" у розмірі понад 937 тис. гривень ще одному народному депутату України VIII скликання", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, незважаючи на наявність власного житла в центрі столиці, народний обранець отримав право користування готельним номером в цьому готелі.

Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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Також САП уточнює, що вказаний колишній народний обранець є підозрюваним у ще одній справі - про розкрадання 20 млн дол. в "Ощадбанку".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження про заволодіння 20 млн доларів державного банку, яке, за версією слідства, організував народний депутат і виконали його близькі родичі і бізнес-партнери. У САП заявляли, що у цій справі затримано 10 осіб.

Пізніше стало відомо, що у справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку" затримали сина чинного нардепа. А Холодницький направив Генпрокурору подання на нардепа Березкіна. Але в листопаді в 2018 року Верховна Рада не підтримала подання Генпрокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, а сам політик відкидав висунуті звинувачення.