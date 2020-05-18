Премьер Шмыгаль "выключает" атомную энергетику в интересах "Росатома", - Чорновол

Экс-депутат Татьяна Чорновол заявила о том, что инициирует начало уголовного производства против премьер-министра Дениса Шмыгаля в связи с ситуацией, сложившейся в украинской энергетике.

Об этом она написала в блоге на Цензор.НЕТ

Чорновол отметила: "Инициирую возбуждении уголовного дела против премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Под домашним арестом занялась расследованиями. Так, одно из них уже на стадии заявления: о возбуждении уголовного дела в ГБР и СБУ за государственную измену.

Премьер, которого изначально подозревали в лоббировании бизнес-интересов Ахметова, превзошел сам себя. Ведь он "выключает" украинскую атомную энергетику не только в интересах Ахметова и Коломойского, а главное - "Росатома".

Начну с главного доказательства против премьера: 27.04.2020 на совещании в правительстве премьером Денисом Шмыгалем была поставлена ​​задача "Энегроатому" существенно сократить мощность атомной генерации согласно утвержденного правительством !!! "Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС".

Мощность атомных станций Шмыгаль поручил обрезать даже в холодный период, когда "зеленая энергетика", на которую все кивают - "лежит и едва дышит".

Во исполнение поручения в недрах "Энергоатома" родился "оперативный график эксплуатации энергоблоков АЭС", которым предусмотрено существенно снизить мощность путем "вывода энергоблоков в резерв", "работе на заниженной мощности" и без надобности !!! запланированных плановых текущих ремонтах растянутых во времени. В документе так и указано: "что сроки ПТР (плановых текущих ремонтов) блоков АЭС будут корректироваться в зависимости от фактических уровней их загруженности с учетом ситуации в ОЭС Украины". То есть, не зависеть от реальных ремонтных и профилактических потребностей.





Чорновол прродолжила: "Распечатка графика в плохом качестве. Так вот, я его опишу. Например, график работы второго блока Запорожской атомной станции ... если обобщить - энергоблок в этом году более работать не будет!!! С апреля его вывели в резерв на три месяца, который сразу переходит в плановый текущий ремонт до конца года.

Замечу, для плановых ремонтов 5 месяцев (еще и холодных!) - невиданная роскошь. Ведь Запорожская атомная электростанция отличается низкой себестоимостью энергии. Я нашла интервью Бутусову с Цензора Петра Котина, до недавнего времени гендиректора ЗАЭС, а сейчас исполняющего обязанности руководителя "Энергоатома", где он говорит, что себестоимость электроэнергии на Запорожской атомке 37 копеек, на Хмельницкой - 64 копейки".



Она подчеркнула: "Пятый энергоблок Запорожской атомки на плановый ремонт выводится на ... 7 месяцев. Заработает он лишь во второй половине ноября. А "шестой" только вышел из планового ремонта и пошел на три месяца в "заморозку" - в резерв. Первый также (начиная с сентября) работать не будет до весны - "ложится" в плановый ремонт. Как вам такое? "Какого" исключать производителя самой дешевой по себестоимости украинской электроэнергии?"

Чорновол продолжила: "Зеленые" виноваты? С сентября солнце в Украине уже не будет "работать" и обрезать "атомку" (этот вопрос раскрою позже). Итак, солнце не виновато ...

Карантин? ЗАЭС находится в регионе скопления крупной промышленности - крупных потребителей электроэнергии. И, замечу, крупные заводы на карантин не убирались.

Что же это творится? Если кто-то подумал, что такая картина только на Запорожской АЭС, то ошибся. "Атомка" выключается существенно везде и не только на летний, а также на зимний период. Например, РАЭС 3 отправили в резерв на три месяца, который переходит в ремонт еще на три месяца, потом она включается в ноябре, а потом снова идет в ремонт на всю зиму !!!

На зиму, заметьте, на зиму !!! в плановый ремонт собираются отправить 7 энергоблоков из 15. И это при том, что обычно атомщики пытаются все плановые ремонты поделать в теплый период года".

"Что это за государственное расточительство, что за безумие готовят ?! У меня есть на это ответ. И я не зря заметила, что наибольший удар нанесен по Запорожской АЭС - самой дешевой электроэнергии!", - резюмировала она.