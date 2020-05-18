РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4861 посетитель онлайн
Новости
14 767 127

Премьер Шмыгаль "выключает" атомную энергетику в интересах "Росатома", - Чорновол

Премьер Шмыгаль

Экс-депутат Татьяна Чорновол заявила о том, что инициирует начало уголовного производства против премьер-министра Дениса Шмыгаля в связи с ситуацией, сложившейся в украинской энергетике.

Об этом она написала в блоге на Цензор.НЕТ

Чорновол отметила: "Инициирую возбуждении уголовного дела против премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Под домашним арестом занялась расследованиями. Так, одно из них уже на стадии заявления: о возбуждении уголовного дела в ГБР и СБУ за государственную измену.

Премьер, которого изначально подозревали в лоббировании бизнес-интересов Ахметова, превзошел сам себя. Ведь он "выключает" украинскую атомную энергетику не только в интересах Ахметова и Коломойского, а главное - "Росатома".

Начну с главного доказательства против премьера: 27.04.2020 на совещании в правительстве премьером Денисом Шмыгалем была поставлена ​​задача "Энегроатому" существенно сократить мощность атомной генерации согласно утвержденного правительством !!! "Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС".

Мощность атомных станций Шмыгаль поручил обрезать даже в холодный период, когда "зеленая энергетика", на которую все кивают - "лежит и едва дышит".

Во исполнение поручения в недрах "Энергоатома" родился "оперативный график эксплуатации энергоблоков АЭС", которым предусмотрено существенно снизить мощность путем "вывода энергоблоков в резерв", "работе на заниженной мощности" и без надобности !!! запланированных плановых текущих ремонтах растянутых во времени. В документе так и указано: "что сроки ПТР (плановых текущих ремонтов) блоков АЭС будут корректироваться в зависимости от фактических уровней их загруженности с учетом ситуации в ОЭС Украины". То есть, не зависеть от реальных ремонтных и профилактических потребностей.

Премьер Шмыгаль выключает атомную энергетику в интересах Росатома, - Чорновол 01

Чорновол прродолжила: "Распечатка графика в плохом качестве. Так вот, я его опишу. Например, график работы второго блока Запорожской атомной станции ... если обобщить - энергоблок в этом году более работать не будет!!! С апреля его вывели в резерв на три месяца, который сразу переходит в плановый текущий ремонт до конца года.

Замечу, для плановых ремонтов 5 месяцев (еще и холодных!) - невиданная роскошь. Ведь Запорожская атомная электростанция отличается низкой себестоимостью энергии. Я нашла интервью Бутусову с Цензора Петра Котина, до недавнего времени гендиректора ЗАЭС, а сейчас исполняющего обязанности руководителя "Энергоатома", где он говорит, что себестоимость электроэнергии на Запорожской атомке 37 копеек, на Хмельницкой - 64 копейки". 

Премьер Шмыгаль выключает атомную энергетику в интересах Росатома, - Чорновол 02


Она подчеркнула: "Пятый энергоблок Запорожской атомки на плановый ремонт выводится на ... 7 месяцев. Заработает он лишь во второй половине ноября. А "шестой" только вышел из планового ремонта и пошел на три месяца в "заморозку" - в резерв. Первый также (начиная с сентября) работать не будет до весны - "ложится" в плановый ремонт. Как вам такое? "Какого" исключать производителя самой  дешевой по себестоимости украинской электроэнергии?"

Чорновол продолжила: "Зеленые" виноваты? С сентября солнце в Украине уже не будет "работать" и обрезать "атомку" (этот вопрос раскрою позже). Итак, солнце не виновато ...

Карантин? ЗАЭС находится в регионе скопления крупной промышленности - крупных потребителей электроэнергии. И, замечу, крупные заводы на карантин не убирались.

Что же это творится? Если кто-то подумал, что такая картина только на Запорожской АЭС, то ошибся. "Атомка" выключается существенно везде и не только на летний, а также на зимний период. Например, РАЭС 3 отправили в резерв на три месяца, который переходит в ремонт еще на три месяца, потом она включается в ноябре, а потом снова идет в ремонт на всю зиму !!!

На зиму, заметьте, на зиму !!! в плановый ремонт собираются отправить 7 энергоблоков из 15. И это при том, что обычно атомщики пытаются все плановые ремонты поделать в теплый период года".

"Что это за государственное расточительство, что за безумие   готовят ?! У меня есть на это ответ. И я не зря заметила, что наибольший удар нанесен по Запорожской АЭС - самой дешевой электроэнергии!", - резюмировала она. 

Автор: 

АЭС (542) атомная энергетика (294) Чорновол Татьяна (654) Росатом (49) Шмыгаль Денис (2668)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Так это оказывается Порох до сих пор при власти и всем здесь командует? Не знал. Тогда встречный вопрос -- А чем тогда занимается бубочка с монобольшинством монобыдла?
показать весь комментарий
18.05.2020 18:37
+27
Хто хоче - шукає можливості. Хто не хоче - винить в усьому Порошенка
показать весь комментарий
18.05.2020 18:43
+25
зеленЫе мрази!
показать весь комментарий
18.05.2020 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А нам до влади дорвалися зрадники... Дякуємо виборцям Зеленського...
показать весь комментарий
18.05.2020 19:13 Ответить
Продажные ТВАРИ.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:27 Ответить
Но если задеян Росатом , то значит происходят поставки электроэнергии с россии и под грифом Секретно , по другому никак.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:28 Ответить
Почему никак?!
Ставится будка, с одной стороны входящий кабель (не важно откуда, можно и из Рашки), с другой стороны исходящий подключенный к ЛЭП....Регистрируется это как солнечная электростанция например на 1 ГВт (что нам жалко?! просто толще входящий кабель сделать). Для правдоподобности пару панелей все же поставить не помешает....
Оплачиваем 1ГВт полученный по входящему кабелю по одному тарифу и продаем Украине с коэффициентом 3,5 (который оплачивается из бюджета)!!! Т.е. получаем 250 процентов чистой прибыли нифига не делая вообще.
И если покупать входящую э/э у Украины же, то можно попалиться, поскольку ты становишься виден как кркпный потребитель, а если у Рашки то все вообще пучком - поставки "для себя" осуществляет частная контора, в общий энергобаланс это не попадает, т.е. энергия берется как бы из ниоткуда (типа с солнца)
показать весь комментарий
19.05.2020 09:49 Ответить
АЭС - последнее ядерное оружие которое осталось у Украины после Будапештского меморандума, это как пояс смертника который гарантируент безопастность стране которая пофакту зависла между востоком и западом... теперь рашкинские агенты обезвредили и его...
показать весь комментарий
18.05.2020 19:36 Ответить
100%. Оставить Украину еще без работающих (или работающих, но уже подконтрольным структурами других стран) АЭС - это приглашение стране к полной энергетической оккупации.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:47 Ответить
вообще то в прибалтике аэс закрыли в качестве платы за вступление в ес, прогадали или нет ?
показать весь комментарий
18.05.2020 20:18 Ответить
в качестве побочного эффекта это помогло умерить совковый реваншизм ватников, сконцентрированных вокруг таких объектов. Вот прикрыли бы донбасские производства и тоже, поди, ватники сидели бы по-огородам, a не сбивались в банды.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:56 Ответить
Орки сидели по "бы по огородам" как в Грузии, Украине, Молдове?
показать весь комментарий
22.05.2020 00:08 Ответить
Навіть якось трохи шкода Танюшу. Ото природа познущалась.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:40 Ответить
Не везет пяяцу с кадрами, видимо слишком короткая скамья запасных совков, по этой причине случился ляпсус денису шмурдяку, не угадал с фирсовым, оказался не совком.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:48 Ответить
Ясен пень! Ведь кадровый резерв 95 квартала ,не бесконечный, а все самые самые лучшие экономисты, юристы, врачи, стратеги...Украины, только там и были
показать весь комментарий
19.05.2020 09:53 Ответить
Что шмыгаль, что зе, а так-же ещё многие из слуг, всё тянут нас в русский мир.
показать весь комментарий
18.05.2020 19:59 Ответить
здесь противники зелёной энергетики говорили что 8% её мощности это 20% в в плате за всю электроэнергию.И что наша электроэнергия дороже забугорной в два раза.Т.е. на 100%. Какая то нестыковка с процентами./Шибздик ходил под Коломойским, а теперь желает сменить Коломойского на нового хозяина Ахметова.И хозяин главный -Путин- этим воспользовался и начал свою многоходовку..
показать весь комментарий
18.05.2020 19:59 Ответить
О , блин, неужели в последующем подорожании электроэнергии бедный, но злой Ахметов виноват? Неужели его ветры и солнце по своей МОЩИ уже конкуренцию , атомной, тепловой, гидроэнергетике составили? Так. честь ему и хвала тогда! Вон даже немцы не так давно грозились вообще отказаться от АЭС,надеясь на солнечную и энергию ветра, кажется до 2030 года. но, вроде бы передумали! Смешно пре дставить города-"миллионники", просто промышленные города. которых обеспечивают электроэнегией только ВЭС и СЭС! А Ахметов в Украине он как господь -Бог - на него можно валить все, что заблагорассудится! И с этого бога, как с гуся -вода!
показать весь комментарий
18.05.2020 20:04 Ответить
обсуждайте . суть проблемы
,,базар ''оставьте
показать весь комментарий
18.05.2020 20:05 Ответить
Така розумна людина, як Чорновол розбираеться у всiх питаннях. Тетяну в Гетьманшi.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:21 Ответить
Не , ну конечно, а то ахметка так обеднел, что караул.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:25 Ответить
Прем'єр Шмигаль "вимикає" атомну енергетику в інтересах "Росатома", - Чорновол - Цензор.НЕТ 4851. .
показать весь комментарий
18.05.2020 20:50 Ответить
Тут даже к Чумаку и Кашперовскому ходить не надо , понятно , что остановка АЭС это диверсия против народа Украины Уменьшите тарифы , в кризис это нормально
показать весь комментарий
18.05.2020 21:08 Ответить
хтось здивований? цей шмигаль в перший же день після призначення хотів свинопсам воду в крим дати..............
показать весь комментарий
18.05.2020 23:01 Ответить
Дякую пані Чорновіл, хоч хтось реагує на безпредєл в енергетиці. А де наші "патріоти" свобода, ЄС, правий сектор, та ін. образилися що народ не "обрав", чи від вірусу поховалися.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:15 Ответить
Молодец Чорновол. Хоть кто-то о стране заботится.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:55 Ответить
Зачаті від блуду зелені остолопи і такіж туполобі еліти і ті хто їх вибрав.
показать весь комментарий
19.05.2020 07:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 